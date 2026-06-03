В фокусе нашего внимания постоянно оказываются интересные функции Android. Причем некоторые из них позиционируются полезными в самых неожиданных ситуациях. Например, в Android есть встроенная защита от кражи. Но как она работает и чем помогает в жизни? Разбираемся, на что реально полагаться, чтобы не потерять телефон и данные.

Проверил на себе функцию защиты Android от кражи. Фото.

Проверил на себе функцию защиты Android от кражи

Как работает блокировка при краже в Android

Функция Theft Detection Lock появилась в марте 2025 года и должна была стать защитой на случай, когда телефон вырывают из рук. А в отдельном тексте мы разбирали, как её правильно настроить на Android. Идея функции простая: вор схватил телефон, а тот мгновенно ушёл в блокировку.

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Акселерометр — это датчик движения внутри смартфона наряду с другими полезными сенсорами, который понимает, как вы его держите и трясёте. Именно на него и завязана вся логика этой защиты: если телефон резко выдернули и побежали, система теоретически должна это распознать.

Проверка защиты Android от кражи

Я решил проверить функцию вживую и провёл несколько экспериментов. Резкий рывок с разблокированным телефоном в руке не сработал ни разу. Не помогли ни бросок устройства со всей силы, ни попытка схватить телефон на бегу — блокировка молчала.

Никакой толковой помощи от этой функции нет. Фото.

Никакой толковой помощи от этой функции нет

Сработать удалось только вручную и с огромным преувеличением: максимально утрированный рывок и бег с размахиванием телефоном из стороны в сторону. Сначала я заподозрил поломку датчика в телефоне, но проверка на другом показала, что дело не в железе, а в самой функции. Если защита срабатывает только при театральном представлении, в реальной краже на неё рассчитывать не стоит.

В чём смысл защиты Android от кражи

Даже когда функция срабатывает, она делает ровно одно — блокирует экран и не добавляет никаких других мер защиты или проверок. Никаких дополнительных шагов подтверждения, только тот же экран блокировки, что вы настроили сами.

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Логика разработчиков такая: после блокировки вы можете удалённо стереть телефон через сервис Google Find Hub, чтобы вор не добрался до данных. Но тут кроется неприятный нюанс: сброс к заводским настройкам убирает и возможность отслеживать местоположение устройства. Получается выбор без выбора: либо защищаете данные и теряете шанс найти телефон, либо оставляете надежду на возврат, но рискуете личной информацией.

Как защитить телефон от кражи

Только эти способы реально защитят. Фото.

Только эти способы реально защитят

Пока функция защиты работает так себе, лучше всё-таки полагаться на простые и проверенные привычки. Базовый набор мер выглядит так:

  • Включите отпечаток или распознавание лица, чтобы никто не разблокировал телефон без вас
  • Настройте регулярные резервные копии, чтобы кража не означала потерю данных
  • Держите телефон крепко, ближе к телу, отвернувшись от проезжей части, а в сомнительных местах — двумя руками

Звучит банально, но именно физическая осторожность работает надёжнее всего. Главное правило простое: относитесь к телефону как к кошельку и не давайте поводов выхватить его из рук. Кстати, производители постепенно добавляют свои защитные функции — например, смартфоны Nothing Phone 3a получили обновление именно с упором на безопасность.