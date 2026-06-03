В фокусе нашего внимания постоянно оказываются интересные функции Android. Причем некоторые из них позиционируются полезными в самых неожиданных ситуациях. Например, в Android есть встроенная защита от кражи. Но как она работает и чем помогает в жизни? Разбираемся, на что реально полагаться, чтобы не потерять телефон и данные.

Как работает блокировка при краже в Android

Функция Theft Detection Lock появилась в марте 2025 года и должна была стать защитой на случай, когда телефон вырывают из рук. А в отдельном тексте мы разбирали, как её правильно настроить на Android. Идея функции простая: вор схватил телефон, а тот мгновенно ушёл в блокировку.

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Акселерометр — это датчик движения внутри смартфона наряду с другими полезными сенсорами, который понимает, как вы его держите и трясёте. Именно на него и завязана вся логика этой защиты: если телефон резко выдернули и побежали, система теоретически должна это распознать.

Проверка защиты Android от кражи

Я решил проверить функцию вживую и провёл несколько экспериментов. Резкий рывок с разблокированным телефоном в руке не сработал ни разу. Не помогли ни бросок устройства со всей силы, ни попытка схватить телефон на бегу — блокировка молчала.

Сработать удалось только вручную и с огромным преувеличением: максимально утрированный рывок и бег с размахиванием телефоном из стороны в сторону. Сначала я заподозрил поломку датчика в телефоне, но проверка на другом показала, что дело не в железе, а в самой функции. Если защита срабатывает только при театральном представлении, в реальной краже на неё рассчитывать не стоит.

В чём смысл защиты Android от кражи

Даже когда функция срабатывает, она делает ровно одно — блокирует экран и не добавляет никаких других мер защиты или проверок. Никаких дополнительных шагов подтверждения, только тот же экран блокировки, что вы настроили сами.

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Логика разработчиков такая: после блокировки вы можете удалённо стереть телефон через сервис Google Find Hub, чтобы вор не добрался до данных. Но тут кроется неприятный нюанс: сброс к заводским настройкам убирает и возможность отслеживать местоположение устройства. Получается выбор без выбора: либо защищаете данные и теряете шанс найти телефон, либо оставляете надежду на возврат, но рискуете личной информацией.

Как защитить телефон от кражи

Пока функция защиты работает так себе, лучше всё-таки полагаться на простые и проверенные привычки. Базовый набор мер выглядит так:

Включите отпечаток или распознавание лица, чтобы никто не разблокировал телефон без вас

Настройте регулярные резервные копии, чтобы кража не означала потерю данных

Держите телефон крепко, ближе к телу, отвернувшись от проезжей части, а в сомнительных местах — двумя руками

Звучит банально, но именно физическая осторожность работает надёжнее всего. Главное правило простое: относитесь к телефону как к кошельку и не давайте поводов выхватить его из рук. Кстати, производители постепенно добавляют свои защитные функции — например, смартфоны Nothing Phone 3a получили обновление именно с упором на безопасность.