Функции шторки уведомлений, о которых вы могли не знать

Шторка уведомлений — незаменимый элемент интерфейса любого смартфона, обеспечивающий доступ не только к оповещениям, но и к переключателям основных функций гаджета. Многие владельцы мобильных устройств используют не все возможности, по незнанию игнорируя крайне важные настройки и опции. Чтобы процесс эксплуатации смартфона был для вас максимально удобным, предлагаю взглянуть на не самые очевидные функции шторки уведомлений, которые сделают ваше взаимодействие с гаджетом более комфортным.

Функции шторки уведомлений

Прежде чем начать разговор о секретных функций, стоит выделить основные возможности шторки уведомлений Андроид, так как подавляющее большинство владельцев мобильных устройств использует максимум 2-3 опции, лишь отключая через нее беспроводные интерфейсы вроде Bluetooth и геолокации. Вне зависимости от того, каким смартфоном вы пользуетесь, в шторке будут доступны:

Беспроводные интерфейсы. Переключатели Wi-Fi, мобильных данных, Bluetooth, местоположения и NFC. Кстати, если вы планируете подключаться к маршрутизатору через Wi-Fi впервые или сопрягаться с периферийными устройствами по Bluetooth, то вам тоже не нужно открывать настройки, так как в шторке есть всплывающее окно выбора аксессуаров для подключения.

Переключатели Wi-Fi, мобильных данных, Bluetooth, местоположения и NFC. Кстати, если вы планируете подключаться к маршрутизатору через Wi-Fi впервые или сопрягаться с периферийными устройствами по Bluetooth, то вам тоже не нужно открывать настройки, так как в шторке есть всплывающее окно выбора аксессуаров для подключения. Режимы работы смартфона. При желании вы можете активировать беззвучный режим, режим в самолете или «Не беспокоить», и для этого вам не придется копаться в настройках. Все эти опции уже представлены в шторке. Кроме опций, касающихся звонков, здесь есть переключатель режима экономии энергии и чтения.

При желании вы можете активировать беззвучный режим, режим в самолете или «Не беспокоить», и для этого вам не придется копаться в настройках. Все эти опции уже представлены в шторке. Кроме опций, касающихся звонков, здесь есть переключатель режима экономии энергии и чтения. Кнопки быстрого доступа. Также в шторке уведомлений находятся переключатели других важных опций, которые порой хочется активировать здесь и сейчас. Это может быть фонарик, скриншот или запись экрана, сканер QR-кодов и автоповорот экрана.

Также в шторке уведомлений находятся переключатели других важных опций, которые порой хочется активировать здесь и сейчас. Это может быть фонарик, скриншот или запись экрана, сканер QR-кодов и автоповорот экрана. Кнопки сторонних приложений. Некоторые программы, установленные на вашем смартфоне, могут размещать свои значки в шторке. К примеру, после установки Shazam на телефон, вы увидите кнопку запуска автошазама. О том, зачем это нужно, читайте здесь.

Безусловно, многие из этих опций вам уже знакомы. Но в любом случае рекомендую внимательнее изучить шторку уведомлений смартфона, чтобы найти в ней что-то полезное. Ну а далее — рассказ о настройках этого элемента интерфейса, неизвестных среднестатистическому пользователю.

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Как изменить шторку уведомлений

Несмотря на то, что на чистом Андроиде шторка выглядит привычно, представляя собой объединенный блок переключателей и оповещений, в последние годы многие производители смартфонов начали копировать Центр управления Apple в своих прошивках.

В частности, подобный переход произошел в шторке уведомлений Xiaomi с выпуском MIUI 12. Теперь интерфейс, вызываемый свайпом от верхней части экрана, делится на Центр управления (свайп справа) и шторку уведомлений (свайп слева), а не представляет собой единый элемент. То есть переключатели функций находятся в одной стороне, а оповещения — в другой. Но при желании вы всегда сможете вернуть старую шторку, сделав следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления», а затем — «Стиль Центра управления». Выберите подходящий вам вариант.

И, хотя эта инструкция предназначена для смартфонов Xiaomi, вы аналогичным образом шторка изменяется на устройствах других китайских производителей. Если такой опции в настройках нет — дочитайте материал до конца, и я расскажу о приложении, помогающем изменить дизайн шторки.

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Как настроить шторку уведомлений

Некоторые люди не обнаруживают в шторке нужных переключателей. Однако стоит понимать, что размер этого меню ограничен, а потому оно включает в себя далеко не все из имеющихся иконок. При желании вы можете настроить шторку уведомлений (центр управления) под себя, сделав несколько простых шагов:

Опустите шторку. Нажмите кнопку настроек. Удалите или добавьте нужные иконки.

После внесенных изменений шторка будет включать в себя только нужные вам значки. В то же время некоторые из них заблокированы для перемещения. К примеру, в центре управления Xiaomi нельзя удалить значки мобильного интернета, Wi-Fi, Bluetooth и фонарика.

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Как отключить уведомления на телефоне

Если вы редко пользуетесь шторкой уведомлений, и вам надоедают постоянные оповещения от приложений, то их можно отключить, даже не открывая настроек.

Опустите шторку, задержите палец на уведомлении от лишнего приложения, а затем — заблокируйте оповещения нажатием кнопки в виде колокольчика. Возможно, на вашем устройстве она выглядит иначе, но факт остается фактом: пуши отключаются без необходимости заходить в настройки телефона или отдельно взятого приложения.

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Шторка уведомлений — приложения

В завершении несколько слов о том, как изменить шторку уведомлений. Если вам не нравится дизайн стандартного интерфейса, то рекомендую установить стороннее приложение вроде Power Shade.

Программа обладает гибкими настройками, но многие функции доступны только после оформления платной подписки. Впрочем, даже базовых возможностей приложения будет достаточно, чтобы изменить шторку уведомлений. Главное — не забыть выдать Power Shade все запрашиваемые разрешения.