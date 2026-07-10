Совсем недавно мы разбирались, почему не приходят уведомления на Android — там про технические причины. Но сегодня про другую проблему: оповещение пришло, вы его случайно смахнули — и все, уведомление исчезло. Код из банка, адрес доставки, сообщение из мессенджера. Большинство людей в этот момент лезут в приложение искать вручную. Есть способ проще — и он встроен в Android по умолчанию.

Что такое история уведомлений на Android

История уведомлений — это встроенный журнал всех пушей, которые приходили на телефон за последние 24 часа. Android сохраняет их автоматически — даже если вы смахнули уведомление из шторки, удалили все разом или просто не успели прочитать.

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Это не сторонние приложения и не хитрые трюки. Это официальная функция Android, которая появилась в Android 11 и работает на всех современных смартфонах. Просто о ней почти никто не говорит — она спрятана глубже, чем большинство настроек. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем нужна история уведомлений

Бытовые сценарии, когда это спасает:

смахнули код подтверждения из банка или Госуслуг — не нужно запрашивать повторно;

из банка или Госуслуг — не нужно запрашивать повторно; пропустили уведомление о доставке с временем визита курьера;

случайно очистили всю шторку и не увидели сообщение из мессенджера;

такси приехало, вы не успели прочитать номер машины и водителя;

маркетплейс прислал трек-номер посылки, а вы его закрыли.

Я сам пользуюсь этой функцией почти каждый день (особенно часто для кодов подтверждения). Смахнул по привычке, открыл историю — код на месте. Про то, как отключить лишние уведомления на телефоне, чтобы шторка не превращалась в мусор — читайте отдельно, тоже важная тема. Но сначала убедитесь, что история включена.

Как включить историю уведомлений на Android

На моем смартфоне vivo X300 это делается так:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Уведомления и строка состояния». Найдите пункт «История уведомлений» и включите переключатель.

На разных оболочках путь немного отличается:

Samsung One UI : — «Настройки — Уведомления — Дополнительные параметры — История уведомлений»;

: — «Настройки — Уведомления — Дополнительные параметры — История уведомлений»; Xiaomi HyperOS / MIUI : — «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений»;

: — «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений»; realme UI : — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;

: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»; HONOR MagicOS : — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;

: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»; Google Pixel: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений».

Если не находите, введите «история уведомлений» в поиске по настройкам. Это быстрее, чем листать меню.

Как посмотреть удаленные уведомления на Android

После включения функции посмотреть уведомления на телефоне из истории можно двумя способами. Через настройки:

Откройте «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений». Перед вами список всех пушей за последние 24 часа, сгруппированных по приложениям. Нажмите на любое уведомление — откроется его полный текст.

Через виджет на рабочем столе (есть не везде):

Долго нажмите на пустое место на рабочем столе. Выберите «Виджеты». Найдите виджет «История уведомлений» от системы Android. Перетащите его на рабочий стол — теперь история всегда в одном нажатии.

Второй способ удобнее для ежедневного использования. Удаленные уведомления на телефоне в истории группируются по приложениям и времени — легко найти нужное даже если пришло несколько десятков пушей за день.

Почему не работает история уведомлений

Если история уведомлений не работает, на то есть несколько причин:

Функция выключена . Самая частая причина. Проверьте что переключатель включен — история не ведется ретроактивно, только с момента активации.

. Самая частая причина. Проверьте что переключатель включен — история не ведется ретроактивно, только с момента активации. Уведомления от приложения запрещены . Если приложение не имеет права показывать уведомления — в истории его пушей не будет. Проверьте разрешения в «Настройки — Уведомления — Приложения».

. Если приложение не имеет права показывать уведомления — в истории его пушей не будет. Проверьте разрешения в «Настройки — Уведомления — Приложения». Агрессивное энергосбережение . На Xiaomi и некоторых других оболочках агрессивный режим экономии батареи может очищать историю уведомлений раньше 24 часов. Проверьте настройки батареи для системных компонентов.

. На Xiaomi и некоторых других оболочках агрессивный режим экономии батареи может очищать историю уведомлений раньше 24 часов. Проверьте настройки батареи для системных компонентов. Приложение скрывает содержимое . Банковские приложения и некоторые мессенджеры намеренно скрывают текст уведомлений из соображений безопасности. В истории будет видно что уведомление пришло, но не его содержимое.

. Банковские приложения и некоторые мессенджеры намеренно скрывают текст уведомлений из соображений безопасности. В истории будет видно что уведомление пришло, но не его содержимое. Прошло больше 24 часов. История уведомлений на телефоне хранит пуши только за последние сутки — старше этого срока не найдете.

Стоит ли включать историю уведомлений на Android

Однозначно да, если регулярно пропускаете пуши или случайно чистите шторку. Функция бесплатная, встроенная, не влияет на производительность и батарею.

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Единственный нюанс про приватность: если кто-то получает доступ к вашему разблокированному телефону — он может просмотреть историю уведомлений и увидеть что вам писали, какие коды приходили, от каких сервисов. Это стоит учитывать если телефон регулярно оказывается в чужих руках.