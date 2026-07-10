Совсем недавно мы разбирались, почему не приходят уведомления на Android — там про технические причины. Но сегодня про другую проблему: оповещение пришло, вы его случайно смахнули — и все, уведомление исчезло. Код из банка, адрес доставки, сообщение из мессенджера. Большинство людей в этот момент лезут в приложение искать вручную. Есть способ проще — и он встроен в Android по умолчанию.

Показываю историю уведомлений на Android. Фото.

Показываю историю уведомлений на Android

Что такое история уведомлений на Android

История уведомлений — это встроенный журнал всех пушей, которые приходили на телефон за последние 24 часа. Android сохраняет их автоматически — даже если вы смахнули уведомление из шторки, удалили все разом или просто не успели прочитать.

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Это не сторонние приложения и не хитрые трюки. Это официальная функция Android, которая появилась в Android 11 и работает на всех современных смартфонах. Просто о ней почти никто не говорит — она спрятана глубже, чем большинство настроек. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем нужна история уведомлений

Бытовые сценарии, когда это спасает:

  • смахнули код подтверждения из банка или Госуслуг — не нужно запрашивать повторно;
  • пропустили уведомление о доставке с временем визита курьера;
  • случайно очистили всю шторку и не увидели сообщение из мессенджера;
  • такси приехало, вы не успели прочитать номер машины и водителя;
  • маркетплейс прислал трек-номер посылки, а вы его закрыли.

Я сам пользуюсь этой функцией почти каждый день (особенно часто для кодов подтверждения). Смахнул по привычке, открыл историю — код на месте. Про то, как отключить лишние уведомления на телефоне, чтобы шторка не превращалась в мусор — читайте отдельно, тоже важная тема. Но сначала убедитесь, что история включена.

Как включить историю уведомлений на Android

На моем смартфоне vivo X300 это делается так:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в «Уведомления и строка состояния».
  3. Найдите пункт «История уведомлений» и включите переключатель.
Историю уведомлений сначала нужно включить. Фото.

Историю уведомлений сначала нужно включить

На разных оболочках путь немного отличается:

  • Samsung One UI: — «Настройки — Уведомления — Дополнительные параметры — История уведомлений»;
  • Xiaomi HyperOS / MIUI: — «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений»;
  • realme UI: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;
  • HONOR MagicOS: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;
  • Google Pixel: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений».

Если не находите, введите «история уведомлений» в поиске по настройкам. Это быстрее, чем листать меню.

Как посмотреть удаленные уведомления на Android

После включения функции посмотреть уведомления на телефоне из истории можно двумя способами. Через настройки:

  1. Откройте «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений».
  2. Перед вами список всех пушей за последние 24 часа, сгруппированных по приложениям.
  3. Нажмите на любое уведомление — откроется его полный текст.
История уведомлений находится здесь. Фото.

История уведомлений находится здесь

Через виджет на рабочем столе (есть не везде):

  1. Долго нажмите на пустое место на рабочем столе.
  2. Выберите «Виджеты».
  3. Найдите виджет «История уведомлений» от системы Android.
  4. Перетащите его на рабочий стол — теперь история всегда в одном нажатии.

Второй способ удобнее для ежедневного использования. Удаленные уведомления на телефоне в истории группируются по приложениям и времени — легко найти нужное даже если пришло несколько десятков пушей за день.

Почему не работает история уведомлений

Скорее всего, вы его не включили. Фото.

Скорее всего, вы его не включили

Если история уведомлений не работает, на то есть несколько причин:

  • Функция выключена. Самая частая причина. Проверьте что переключатель включен — история не ведется ретроактивно, только с момента активации.
  • Уведомления от приложения запрещены. Если приложение не имеет права показывать уведомления — в истории его пушей не будет. Проверьте разрешения в «Настройки — Уведомления — Приложения».
  • Агрессивное энергосбережение. На Xiaomi и некоторых других оболочках агрессивный режим экономии батареи может очищать историю уведомлений раньше 24 часов. Проверьте настройки батареи для системных компонентов.
  • Приложение скрывает содержимое. Банковские приложения и некоторые мессенджеры намеренно скрывают текст уведомлений из соображений безопасности. В истории будет видно что уведомление пришло, но не его содержимое.
  • Прошло больше 24 часов. История уведомлений на телефоне хранит пуши только за последние сутки — старше этого срока не найдете.

Стоит ли включать историю уведомлений на Android

Однозначно да, если регулярно пропускаете пуши или случайно чистите шторку. Функция бесплатная, встроенная, не влияет на производительность и батарею.

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Единственный нюанс про приватность: если кто-то получает доступ к вашему разблокированному телефону — он может просмотреть историю уведомлений и увидеть что вам писали, какие коды приходили, от каких сервисов. Это стоит учитывать если телефон регулярно оказывается в чужих руках.