Совсем недавно мы разбирались, почему не приходят уведомления на Android — там про технические причины. Но сегодня про другую проблему: оповещение пришло, вы его случайно смахнули — и все, уведомление исчезло. Код из банка, адрес доставки, сообщение из мессенджера. Большинство людей в этот момент лезут в приложение искать вручную. Есть способ проще — и он встроен в Android по умолчанию.
Что такое история уведомлений на Android
История уведомлений — это встроенный журнал всех пушей, которые приходили на телефон за последние 24 часа. Android сохраняет их автоматически — даже если вы смахнули уведомление из шторки, удалили все разом или просто не успели прочитать.
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Это не сторонние приложения и не хитрые трюки. Это официальная функция Android, которая появилась в Android 11 и работает на всех современных смартфонах. Просто о ней почти никто не говорит — она спрятана глубже, чем большинство настроек. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Зачем нужна история уведомлений
Бытовые сценарии, когда это спасает:
- смахнули код подтверждения из банка или Госуслуг — не нужно запрашивать повторно;
- пропустили уведомление о доставке с временем визита курьера;
- случайно очистили всю шторку и не увидели сообщение из мессенджера;
- такси приехало, вы не успели прочитать номер машины и водителя;
- маркетплейс прислал трек-номер посылки, а вы его закрыли.
Я сам пользуюсь этой функцией почти каждый день (особенно часто для кодов подтверждения). Смахнул по привычке, открыл историю — код на месте. Про то, как отключить лишние уведомления на телефоне, чтобы шторка не превращалась в мусор — читайте отдельно, тоже важная тема. Но сначала убедитесь, что история включена.
Как включить историю уведомлений на Android
На моем смартфоне vivo X300 это делается так:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Уведомления и строка состояния».
- Найдите пункт «История уведомлений» и включите переключатель.
На разных оболочках путь немного отличается:
- Samsung One UI: — «Настройки — Уведомления — Дополнительные параметры — История уведомлений»;
- Xiaomi HyperOS / MIUI: — «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений»;
- realme UI: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;
- HONOR MagicOS: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений»;
- Google Pixel: — «Настройки — Уведомления — История уведомлений».
Если не находите, введите «история уведомлений» в поиске по настройкам. Это быстрее, чем листать меню.
Как посмотреть удаленные уведомления на Android
После включения функции посмотреть уведомления на телефоне из истории можно двумя способами. Через настройки:
- Откройте «Настройки — Уведомления и строка состояния — История уведомлений».
- Перед вами список всех пушей за последние 24 часа, сгруппированных по приложениям.
- Нажмите на любое уведомление — откроется его полный текст.
Через виджет на рабочем столе (есть не везде):
- Долго нажмите на пустое место на рабочем столе.
- Выберите «Виджеты».
- Найдите виджет «История уведомлений» от системы Android.
- Перетащите его на рабочий стол — теперь история всегда в одном нажатии.
Второй способ удобнее для ежедневного использования. Удаленные уведомления на телефоне в истории группируются по приложениям и времени — легко найти нужное даже если пришло несколько десятков пушей за день.
Почему не работает история уведомлений
Если история уведомлений не работает, на то есть несколько причин:
- Функция выключена. Самая частая причина. Проверьте что переключатель включен — история не ведется ретроактивно, только с момента активации.
- Уведомления от приложения запрещены. Если приложение не имеет права показывать уведомления — в истории его пушей не будет. Проверьте разрешения в «Настройки — Уведомления — Приложения».
- Агрессивное энергосбережение. На Xiaomi и некоторых других оболочках агрессивный режим экономии батареи может очищать историю уведомлений раньше 24 часов. Проверьте настройки батареи для системных компонентов.
- Приложение скрывает содержимое. Банковские приложения и некоторые мессенджеры намеренно скрывают текст уведомлений из соображений безопасности. В истории будет видно что уведомление пришло, но не его содержимое.
- Прошло больше 24 часов. История уведомлений на телефоне хранит пуши только за последние сутки — старше этого срока не найдете.
Стоит ли включать историю уведомлений на Android
Однозначно да, если регулярно пропускаете пуши или случайно чистите шторку. Функция бесплатная, встроенная, не влияет на производительность и батарею.
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Единственный нюанс про приватность: если кто-то получает доступ к вашему разблокированному телефону — он может просмотреть историю уведомлений и увидеть что вам писали, какие коды приходили, от каких сервисов. Это стоит учитывать если телефон регулярно оказывается в чужих руках.