Где находятся настройки Android, и как ими пользоваться

Главным достоинством операционной системы Android является ее открытость. Вы можете устанавливать любые приложения и менять оформление оболочки на свой вкус. Словом, делать все, что угодно. Однако для этого вам понадобятся настройки Android — специальный раздел системы, содержащий в себе ее параметры. Их можно менять на свое усмотрение, выбирая, например, мелодию звонка или обои рабочего стола. Но где найти настройки в телефоне?

Где в Андроиде настройки

Настройки телефона — это отдельное приложение, которое обычно располагается на рабочем столе. Из-за того, что иконки программ можно перемещать, а также сортировать из по папкам, найти нужный раздел бывает непросто. Поэтому вам стоит присмотреться повнимательнее и найти ярлык «Настройки» с изображением шестеренки.

Нажав на него, вы попадете в те самые настройки Android. Здесь вам доступны параметры экрана, уведомлений, звука и многое другое. Меняйте их на свое усмотрение, не переживая о том, что это может оказать негативное влияние на работу устройства. Совсем нет: все базовые настройки телефона безопасны для рядового пользователя.

Что делать, если нет настроек телефона

Если вы изучили весь рабочий стол, то почему пропали настройки телефона? Где они тогда могут прятаться. Еще одно возможное место их расположения помимо главного экрана — меню приложений. Если оно включено, то его можно вызвать, просто сделав свайп вверх на рабочем столе.

Как правило, в меню приложений есть поиск по названию, что упростит вам задачу, а еще есть возможность переместить настройки на главный экран. К слову, если у вас появится такое желание, вы сможете отключить меню приложений.

Где настройки разработчика в телефоне

Помимо базовых и безопасных параметров на Android есть настройки для разработчиков. Они более глубокие и по умолчанию скрыты от посторонних глаз. Чтобы их увидеть, нужно:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне». Несколько раз нажать на пункт «Версия ПО». Вернутся в главное меню настроек. Через поиск найти раздел «Для разработчиков» («Настройки для разработчиков»).

С помощью настроек разработчика Android можно ускорить систему, о чем мы рассказывали в нашем отдельном материале. Но будьте внимательны: эти параметры очень чувствительны, а их изменение может повлиять на стабильность работы смартфона.