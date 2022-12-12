Где найти закладки в телефоне и как правильно их настроить

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Герман Вологжанин 0

Порой мы натыкаемся на сайты, которые хочется добавить в закладки, чтобы больше их не терять. Мобильные браузеры позволяют это сделать, однако реализована функция сохранения страниц в них довольно скверно. Сразу и не поймешь, где закладки в телефоне. Сегодня мы проанализируем интерфейс нескольких браузеров для понимания того, как найти закладки. Также я дам несколько советов, чтобы вы никогда не потеряли нужные сайты и быстро избавились от лишней информации, сохраненной в веб-обозревателе.

Где найти закладки в телефоне и как правильно их настроить. Порой закладки прячутся так глубоко, что их бывает сложно найти. Фото.

Порой закладки прячутся так глубоко, что их бывает сложно найти

Где закладки в телефоне

Для ответа на вопрос, где найти закладки, я предлагаю подробно проанализировать 3 приложения:

Почему мой выбор пал именно на них? Google Chrome — пример классического браузера с минималистичным дизайном. Приложение Яндекс — это гибрид обычного веб-обозревателя и программы, объединяющей внутри себя все сервисы компании. А Yandex Browser — функциональный и в некотором смысле перегруженный браузер.

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Закладки в браузере на телефоне

Сначала посмотрим на закладки Chrome, но прежде я отмечу, что эта инструкция будет актуальна для большинства других браузеров (но не для Яндекса). Итак, посмотрите, как найти закладки в телефоне:

  1. Запустите веб-обозреватель.
  2. Нажмите кнопку с тремя точками.
  3. Перейдите в раздел «Закладки», а затем — «Мобильные закладки».
Закладки в браузере на телефоне. Контекстное меню можно вызвать через любую страницу в браузере. Фото.

Контекстное меню можно вызвать через любую страницу в браузере

Все довольно просто, но в то же время не слишком интуитивно. Кому из вас хочется лишний раз открывать контекстное меню, чтобы найти закладки? Вот и я о том же. Но Chrome другого выхода не предлагает.

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Закладки в Яндекс на телефоне

Теперь поговорим о двух программах Yandex. И сначала разберемся, где в Яндексе закладки, подразумевая титульное приложение, которое объединяет все сервисы компании:

  1. Запустите приложение Яндекс — с Алисой.
  2. Нажмите кнопку с количеством открытых вкладок.
  3. Тапните по «звездочке», расположенной в правом нижнем углу.
Закладки в Яндекс на телефоне. В Яндексе закладки не сохраняются на устройство, а остаются в облаке. Фото.

В Яндексе закладки не сохраняются на устройство, а остаются в облаке

Тут вы сразу можете заметить, что закладки в Яндексе называются коллекциями и сохраняются как «Мои ссылки». Это почти ничего не меняет, но вызывает определенный диссонанс, которому я постараюсь не дать усугубиться.

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Закладки в Яндекс Браузере на телефоне хранятся в том же месте. То есть для их поиска нужно нажать на количество открытых вкладок, а затем — на «звездочку». Но еще есть панель закладок в Яндекс Браузере. Е разработчики именуют словом «табло». Она отображается на главном экране, а содержимое панели не дублирует сохраненные сайты, спрятанные под «звездой».

Закладки в Яндекс на телефоне. В Яндекс Браузере есть специальное табло, куда можно добавить любой сайт, не сохраняя его при этом в закладках. Фото.

В Яндекс Браузере есть специальное табло, куда можно добавить любой сайт, не сохраняя его при этом в закладках

Кроме того, в отличие от базового приложения, в Yandex Browser присутствует сразу два типа закладок:

  • на устройстве;
  • в коллекциях.

К первому относятся классические закладки. Они сохраняются в памяти смартфона. Второй тип — это облачные закладки, которые не занимают место на внутреннем накопителе, но синхронизируются с Яндекс ID. С ними мы уже познакомились, когда парой абзацев выше говорили про титульное приложение Яндекс.

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Как добавить страницу в закладки

Еще на предыдущем этапе вы могли запутаться во всех хитросплетениях поиска сохраненных сайтов. Чтобы распутать вас, предлагаю разобраться, как добавить сайт в закладки. Так вам станет понятнее, почему одни закладки попадают в общий список, а другие отображаются на главной странице веб-обозревателя.

Для сохранения сайта во всех случаях нужно открыть интересующую страницу, вызвать контекстное меню и нажать кнопку. В Google Chrome это «звезда», в Яндексе кнопка называется «Добавить в коллекцию», а в Yandex Browser — «Добавить в закладки».

Как добавить страницу в закладки. Слева направо: Google Chrome, Яндекс и Яндекс Браузер. Фото.

Слева направо: Google Chrome, Яндекс и Яндекс Браузер

Что касается того, как добавить закладку в Яндекс Браузере, то здесь вы можете либо установить сайт в качестве элемента табло, нажав кнопку «+» на главном экране, либо сохранить его в общем списке, как это предлагается сделать в других веб-обозревателях.

Как добавить страницу в закладки. В Яндекс Браузере есть специальное табло, куда можно добавить любой сайт, не сохраняя его при этом в закладках. Фото.

В Яндекс Браузере есть специальное табло, куда можно добавить любой сайт, не сохраняя его при этом в закладках

Оба типа закладок в Yandex Browser существуют отдельно. Если вы хотите, чтобы страница одновременно была и на табло, и в закладках, сайты придется сохранять дважды.

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Как удалить закладки

С удалением закладок нет ничего сложного, поэтому здесь я не будут разбивать инструкцию на отдельные блоки. Просто откройте список сохраненных сайтов в любом браузере, вызовите контекстное меню через «три точки» и нажмите кнопку «Удалить».

Как удалить закладки. Во всех браузерах закладки удаляются одинаково. Фото.

Во всех браузерах закладки удаляются одинаково

На табло Яндекс Браузера дела обстоят немного иначе. Сайты здесь продолжат оставаться до тех пор, пока вы не задержите палец на одной из плиток и не нажмете на «X».

Как перенести закладки на телефон

Также считаю важным рассказать, как перенести закладки, поскольку многие из вас наверняка сохранили много сайтов в ПК-версии браузера и теперь не хотят добавлять их вручную на смартфоне. Вне зависимости от используемого приложения инструкция будет одна и та же:

  1. Запустите веб-обозреватель.
  2. Откройте настройки.
  3. Перейдите в раздел «Синхронизация».
  4. Авторизуйтесь в учетной записи, которую используете в браузере на ПК.
Как перенести закладки на телефон. Синхронизация позволяет перенести закладки с ПК на смартфон. Фото.

Синхронизация позволяет перенести закладки с ПК на смартфон

Если все сделано верно, то закладки автоматически появятся в специальном разделе. Отмечу, что речь не идет о страницах, добавленных на табло. Их придется настраивать вручную.

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Ярлык сайта на рабочий стол

Если вам не нравится реализация закладок в мобильных браузерах, рекомендую сохранять понравившиеся сайты иным образом, добавляя ярлык на рабочий стол. Так вы точно не потеряете нужные страницы:

  1. Откройте сайт в любом браузере.
  2. Вызовите контекстное меню.
  3. Нажмите кнопку «Добавить ярлык» или «Добавить на главный экран».
Ярлык сайта на рабочий стол. Ярлыки намного удобнее закладок. Фото.

Ярлыки намного удобнее закладок

После этого вам будет предложено изменить название ярлыка, присвоенное по умолчанию, и закладка сразу появится на рабочем столе. По-моему, это самый удобный способ сохранения любимых сайтов. А как считаете вы?

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