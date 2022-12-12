Где найти закладки в телефоне и как правильно их настроить

Порой мы натыкаемся на сайты, которые хочется добавить в закладки, чтобы больше их не терять. Мобильные браузеры позволяют это сделать, однако реализована функция сохранения страниц в них довольно скверно. Сразу и не поймешь, где закладки в телефоне. Сегодня мы проанализируем интерфейс нескольких браузеров для понимания того, как найти закладки. Также я дам несколько советов, чтобы вы никогда не потеряли нужные сайты и быстро избавились от лишней информации, сохраненной в веб-обозревателе.

Где закладки в телефоне

Для ответа на вопрос, где найти закладки, я предлагаю подробно проанализировать 3 приложения:

Почему мой выбор пал именно на них? Google Chrome — пример классического браузера с минималистичным дизайном. Приложение Яндекс — это гибрид обычного веб-обозревателя и программы, объединяющей внутри себя все сервисы компании. А Yandex Browser — функциональный и в некотором смысле перегруженный браузер.

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Закладки в браузере на телефоне

Сначала посмотрим на закладки Chrome, но прежде я отмечу, что эта инструкция будет актуальна для большинства других браузеров (но не для Яндекса). Итак, посмотрите, как найти закладки в телефоне:

Запустите веб-обозреватель. Нажмите кнопку с тремя точками. Перейдите в раздел «Закладки», а затем — «Мобильные закладки».

Все довольно просто, но в то же время не слишком интуитивно. Кому из вас хочется лишний раз открывать контекстное меню, чтобы найти закладки? Вот и я о том же. Но Chrome другого выхода не предлагает.

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Закладки в Яндекс на телефоне

Теперь поговорим о двух программах Yandex. И сначала разберемся, где в Яндексе закладки, подразумевая титульное приложение, которое объединяет все сервисы компании:

Запустите приложение Яндекс — с Алисой. Нажмите кнопку с количеством открытых вкладок. Тапните по «звездочке», расположенной в правом нижнем углу.

Тут вы сразу можете заметить, что закладки в Яндексе называются коллекциями и сохраняются как «Мои ссылки». Это почти ничего не меняет, но вызывает определенный диссонанс, которому я постараюсь не дать усугубиться.

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Закладки в Яндекс Браузере на телефоне хранятся в том же месте. То есть для их поиска нужно нажать на количество открытых вкладок, а затем — на «звездочку». Но еще есть панель закладок в Яндекс Браузере. Е разработчики именуют словом «табло». Она отображается на главном экране, а содержимое панели не дублирует сохраненные сайты, спрятанные под «звездой».

Кроме того, в отличие от базового приложения, в Yandex Browser присутствует сразу два типа закладок:

на устройстве;

в коллекциях.

К первому относятся классические закладки. Они сохраняются в памяти смартфона. Второй тип — это облачные закладки, которые не занимают место на внутреннем накопителе, но синхронизируются с Яндекс ID. С ними мы уже познакомились, когда парой абзацев выше говорили про титульное приложение Яндекс.

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Как добавить страницу в закладки

Еще на предыдущем этапе вы могли запутаться во всех хитросплетениях поиска сохраненных сайтов. Чтобы распутать вас, предлагаю разобраться, как добавить сайт в закладки. Так вам станет понятнее, почему одни закладки попадают в общий список, а другие отображаются на главной странице веб-обозревателя.

Для сохранения сайта во всех случаях нужно открыть интересующую страницу, вызвать контекстное меню и нажать кнопку. В Google Chrome это «звезда», в Яндексе кнопка называется «Добавить в коллекцию», а в Yandex Browser — «Добавить в закладки».

Что касается того, как добавить закладку в Яндекс Браузере, то здесь вы можете либо установить сайт в качестве элемента табло, нажав кнопку «+» на главном экране, либо сохранить его в общем списке, как это предлагается сделать в других веб-обозревателях.

Оба типа закладок в Yandex Browser существуют отдельно. Если вы хотите, чтобы страница одновременно была и на табло, и в закладках, сайты придется сохранять дважды.

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Как удалить закладки

С удалением закладок нет ничего сложного, поэтому здесь я не будут разбивать инструкцию на отдельные блоки. Просто откройте список сохраненных сайтов в любом браузере, вызовите контекстное меню через «три точки» и нажмите кнопку «Удалить».

На табло Яндекс Браузера дела обстоят немного иначе. Сайты здесь продолжат оставаться до тех пор, пока вы не задержите палец на одной из плиток и не нажмете на «X».

Как перенести закладки на телефон

Также считаю важным рассказать, как перенести закладки, поскольку многие из вас наверняка сохранили много сайтов в ПК-версии браузера и теперь не хотят добавлять их вручную на смартфоне. Вне зависимости от используемого приложения инструкция будет одна и та же:

Запустите веб-обозреватель. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Синхронизация». Авторизуйтесь в учетной записи, которую используете в браузере на ПК.

Если все сделано верно, то закладки автоматически появятся в специальном разделе. Отмечу, что речь не идет о страницах, добавленных на табло. Их придется настраивать вручную.

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Ярлык сайта на рабочий стол

Если вам не нравится реализация закладок в мобильных браузерах, рекомендую сохранять понравившиеся сайты иным образом, добавляя ярлык на рабочий стол. Так вы точно не потеряете нужные страницы:

Откройте сайт в любом браузере. Вызовите контекстное меню. Нажмите кнопку «Добавить ярлык» или «Добавить на главный экран».

После этого вам будет предложено изменить название ярлыка, присвоенное по умолчанию, и закладка сразу появится на рабочем столе. По-моему, это самый удобный способ сохранения любимых сайтов. А как считаете вы?