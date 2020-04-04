Несмотря на то что Правительство РФ обязало закрыться подавляющее большинство магазинов и предприятий в условиях карантина, многие их них нашли способ обойти ограничение. Магазины электроники закрылись для случайных покупателей, но продолжили работать как пункты самовывоза, а магазины одежды и рестораны наладили курьерскую доставку своей продукции. Только сервисные центры, обеспечивающие ремонт техники, в новые правила вписаться не смогли. Впрочем, это не значит, что, если вы вдруг столкнулись с заводским браком своего смартфона или, чего доброго, сломали его самостоятельно, у вас не будет возможности получить квалифицированную помощь от специалистов.

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Российские представительства компаний Huawei, Honor и Samsung запустили программу доставки фирменной техники от пользователей до ремонтных мастерских. Она действует до 31 мая и предполагает выезд курьера к вам на дом, который упакует устройство и отправит его в сервисный центр. Пока в рамках программы можно сдать смартфоны, наушники и другие носимые устройства. А вот о планшетах, ноутбуках и других устройствах пока речи не идёт. Возможно, перечень гаджетов, принимаемых к ремонту через службу курьерской доставки, будет расширен, если программа покажет свою эффективность.

Ремонт смартфонов Huawei и Honor

У Huawei курьерская доставка устройств, требующих ремонта, бесплатна как для гарантийных, так и негарантийных случаев. То есть, даже если вы разбили свой смартфон самостоятельно и хотите установить новый дисплей, заднюю панель или просто решили, что аккумулятор уже износился и ему требуется замена, за факт доставки с вас не возьмут ни копейки, равно, как и в случае проявления признаков производственного брака. После ремонта устройство продезинфицируют и так же доставят вам курьером.

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Чтобы сдать в ремонт устройство Huawei или Honor, вам понадобится обратиться в службу технической поддержки. Правда, здесь есть нюанс. Если вы подозреваете, что ремонт будет по гарантии (это случаи, когда аппарат вышел из строя или частично утратил свои функции без вашего участия), позвоните по номеру 8-800-700-16-06 (Huawei) или 8-800-700-16-77 (Honor). А в случае, если ремонт негарантийный (повреждение произошло по вашей вине или имеет место естественный износ), заявку нужно будет оставить на сайте Huawei или на сайте Honor. После этого с вами свяжутся для уточнения времени выезда курьера. Ремонт займёт от 5 рабочих дней с учётом доставки туда и обратно.

Ремонт смартфонов Samsung

А вот у Samsung условия другие. Российский офис компании тоже предлагает бесплатную доставку, но только для тех пользователей, у которых есть действующая гарантия или активный сертификат дополнительной защиты Samsung Care+. То есть в случае, если повреждение наступило по вине владельца, бесплатную доставку ждать не стоит. Однако, если вы подходите под озвученный критерий, позвоните в службу технической поддержки по телефону 8-800-555-55-55 либо перейдите по этой ссылке и свяжитесь с представителями компании в онлайн-чате. Там вам предоставят дальнейшие инструкции.

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И у Samsung, и у Huawei довольно широкая география удалённого технического обслуживания. Несмотря на то что Huawei не указывает точное число регионов, где действует доставка, я лично пролистал перечень доступных городов и выяснил, что их довольно много. Samsung утверждает, что воспользоваться программой смогут жители более чем 100 городов. Но если у Huawei ремонт осуществляется в Москве в сервисных центрах «Орион», то у Samsung мастерские есть по всей России, а потому везти ваш смартфон в столицу, скорее всего, никто не будет. Поэтому и сроки ремонта будут меньше — всего 3-5 дней.