Где скачать и как установить RuStore на Android

Герман Вологжанин

После удаления российских приложений из Google Play стало сложнее искать и скачивать программы на Android. Особенно это касается софта отечественных банков, в отношении которых были введены санкции. Теперь нужно либо искать APK-файлы программ на просторах интернета, рискуя наткнуться на вирус, либо использовать магазин приложений RuStore — пожалуй, единственный апстор, где можно найти любую подсанкционную программу, не переживая за безопасность устройства.

Где скачать и как установить RuStore на Android. Помогаем новым пользователям RuStore. Изображение: life.ru. Фото.

Помогаем новым пользователям RuStore. Изображение: life.ru

Где скачать RuStore на Андроид

Важное примечание: RuStore нет в Google Play. Скачать российский магазин приложений через Play Маркет не получится, а потому его нужно самостоятельно искать в интернете. Единственное место, где можно безопасно загрузить магазин, — официальный сайт RuStore, расположенный по адресу rustore.ru.

Скачать RuStore

После перехода на сайт необходимо подтвердить загрузку APK-файла нажатием кнопки «Скачать». Далее подождите примерно минуту, пока установочный пакет полностью скачается.

Где скачать RuStore на Андроид. Скачивайте APK только с официального сайта. Фото.

Скачивайте APK только с официального сайта

Несмотря на то, что RuStore можно найти на самых разных ресурсах, посвященных Android, вы можете быть уверены в безопасности только того APK-файла, который размещен на сайте магазина приложений. Именно ссылку на него мы публикуем в нашем материале.

Как установить RuStore на Андроид

После загрузки остается установить RuStore на телефон. Для этого вам потребуется:

  1. Открыть скачанный APK-файл (например, через шторку).
  2. Разрешить установку из неизвестных источников, если это не было сделано ранее.
  3. В появившемся окне нажать кнопку «Установить».
Как установить RuStore на Андроид. Магазин установится за пару-тройку секунд. Фото.

Магазин установится за пару-тройку секунд

Через несколько секунд приложение RuStore будет установлено, и вы сможете начать пользоваться им в полном объеме. Ищите иконку магазина либо на рабочем столе, либо в меню приложений.

Как скачать приложение через RuStore

RuStore — это магазин, позволяющий скачать приложение на Android. Загрузка игр и программ выполняется следующим образом:

  1. Ищем приложение любым удобным способом.
  2. Жмем кнопку «Скачать».
  3. Дожидаемся завершения загрузки.
  4. В появившемся окне жмем «Установить».
Как скачать приложение через RuStore. Разрешение на установку из неизвестных источников требуется только при первой загрузке. Фото.

Разрешение на установку из неизвестных источников требуется только при первой загрузке

При первой установке приложения через RuStore вам понадобится предоставить магазину соответствующее разрешение. Оно появится на экране, а при возникновении проблем вы можете воспользоваться отдельной инструкцией.

Как обновить приложение через RuStore

Через российский магазин можно не только установить, но и обновить приложение на Android:

  1. Найдите интересующую программу.
  2. Нажмите кнопку «Обновить».
  3. Дождитесь окончания загрузки.
  4. Подтвердите обновление в появившемся окне.
Как обновить приложение через RuStore. Приложения здесь обновляются только вручную. Фото.

Приложения здесь обновляются только вручную

К сожалению, автоматическое обновление RuStore не работает. На Android оно доступно только в стандартном магазине приложений Google Play, что является следствием ограничений платформы.

