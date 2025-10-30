Где скачать и как установить RuStore на Android

После удаления российских приложений из Google Play стало сложнее искать и скачивать программы на Android. Особенно это касается софта отечественных банков, в отношении которых были введены санкции. Теперь нужно либо искать APK-файлы программ на просторах интернета, рискуя наткнуться на вирус, либо использовать магазин приложений RuStore — пожалуй, единственный апстор, где можно найти любую подсанкционную программу, не переживая за безопасность устройства.

Где скачать RuStore на Андроид

Важное примечание: RuStore нет в Google Play. Скачать российский магазин приложений через Play Маркет не получится, а потому его нужно самостоятельно искать в интернете. Единственное место, где можно безопасно загрузить магазин, — официальный сайт RuStore, расположенный по адресу rustore.ru.

Скачать RuStore

После перехода на сайт необходимо подтвердить загрузку APK-файла нажатием кнопки «Скачать». Далее подождите примерно минуту, пока установочный пакет полностью скачается.

Несмотря на то, что RuStore можно найти на самых разных ресурсах, посвященных Android, вы можете быть уверены в безопасности только того APK-файла, который размещен на сайте магазина приложений. Именно ссылку на него мы публикуем в нашем материале.

Как установить RuStore на Андроид

После загрузки остается установить RuStore на телефон. Для этого вам потребуется:

Открыть скачанный APK-файл (например, через шторку). Разрешить установку из неизвестных источников, если это не было сделано ранее. В появившемся окне нажать кнопку «Установить».

Через несколько секунд приложение RuStore будет установлено, и вы сможете начать пользоваться им в полном объеме. Ищите иконку магазина либо на рабочем столе, либо в меню приложений.

Как скачать приложение через RuStore

RuStore — это магазин, позволяющий скачать приложение на Android. Загрузка игр и программ выполняется следующим образом:

Ищем приложение любым удобным способом. Жмем кнопку «Скачать». Дожидаемся завершения загрузки. В появившемся окне жмем «Установить».

При первой установке приложения через RuStore вам понадобится предоставить магазину соответствующее разрешение. Оно появится на экране, а при возникновении проблем вы можете воспользоваться отдельной инструкцией.

Как обновить приложение через RuStore

Через российский магазин можно не только установить, но и обновить приложение на Android:

Найдите интересующую программу. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь окончания загрузки. Подтвердите обновление в появившемся окне.

К сожалению, автоматическое обновление RuStore не работает. На Android оно доступно только в стандартном магазине приложений Google Play, что является следствием ограничений платформы.