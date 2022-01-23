Где скачать обои для телефона и где этого делать нельзя

Согласитесь, просто черный экран смартфона — это чертовски скучно. Конечно, определенный шарм в этом есть и так даже удобнее считывать иконки, но подавляющему большинству людей хочется чего-то большего для своего ежедневного гаджета. А также важна возможность менять обои тогда, когда этого захочется. Такая функция была даже у кнопочных звонилок прошлого, и с переходом на смартфоны ничего не поменялось. В частности, даже ущербный по нынешним меркам iPhone первого поколения, у которого даже не было зума камеры и который не мог устанавливать приложения, мог менять обои. Вот только не все знают, где их можно найти и как правильно установить на свой телефон. Процесс может показаться простым, но в нем таятся некоторые опасности.

Как установить обои на телефон

Прежде всего, надо сказать, как вообще можно установить свои собственные обои на телефон. На самом деле это очень просто и достаточно всего лишь найти в галерее ту фотографию или скачанную картинку, которую вы готовы видеть каждый день при включении телефона.

Лучше выбирать что-то не очень пестрое, чтобы проще было считывать иконки приложений и не теряться каждый раз при поиске нужного. С другой стороны, если самые часто используемые лежат у вас в одной папке или вы можете найти их с закрытыми глазами, то вам все равно, видите вы их или нет.

Теперь откройте галерею, нажмите ”три точки” или пункт меню с подписью ”Еще” в зависимости от оболочки, которая установлена на вашем телефоне. Дальше нажмите ”Установить как” и выберите нужный вариант. Все очень просто.

Можно сделать это через настройки телефона. Для этого откройте их, выберите раздел ”Рабочий стол и обои”, далее перейдите в ”Обои” и действуйте в зависимости от типа вашей операционной системы. Обычно достаточно просто выбрать пункт ”Галерея” и определиться с нужной картинкой. Но через саму галерею делать это намного проще.

Где найти обои для рабочего стола телефона

Теперь поговорим о том, где можно искать картинки, а в конце вернемся к тому, где этого лучше не делать, если не хотите рисковать своим телефоном или и того круче — деньгами на банковской карте.

Найти обои проще всего в тематических подборках на сайтах. Достаточно просто ввести в поисковике ”красивые обои для телефона”. И вы увидите огромное количество страниц, на которых будет достаточно выбора. А если вы еще и укажете, что конкретно ищите — котики, природа, море, машины — то выбрать станет намного легче.

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Поиск картинок через Google и Яндекс

Еще один отличный способ выбрать обои для своего телефона — поиск через Google или Яндекс в разделе картинок. Просто задайте тему, переходите с раздел ”картинки” и выбирайте на здоровье. Главное, чтобы разрешение соответствовало параметрам вашего экрана. Для этого надо, чтобы по меньшей стороне (по высоте) оно было не меньше, чем длина вашего экрана (бОльшая сторона). Допустим, у вас смартфон с Full HD экраном. Это разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Если вы выберете картинку, высота которой будет меньше 1920 пикселей, то потеряете в качестве. Картинка все равно растянется на весь экран, но будет выглядеть не очень хорошо. И чем больше будет разница в цифрах, тем больше вы потеряете в качестве.

В идеале выбирайте разрешение не меньше 3000 на 2000 пикселей, и тогда точно все будет нормально. Главное, имейте в виду, что картинка обрежется по бокам – ну. вы понимаете. Поэтому заранее прикиньте, как это будет выглядеть на вытянутом вертикально экране.

Приложения, от которых лучше отказаться прямо сейчас.

Где нельзя скачивать обои для рабочего стола

А теперь скажем, какие источники заставок на рабочий стол лучше обходить стороной. Те специальные приложения, которые предлагают большое количество обоев самых разных видов. С одной стороны, это удобно, но согласно статистике, именно под них часто и маскируется вредоносный софт.

Даже если вы его скачали, но при первом запуске у вас запрашиваются права буквально на все, а обычно именно так и бывает, сразу удаляйте такое приложение. С большой долей вероятности это или троян, или оно будет постоянно выдавать вам рекламу в уведомлениях, или делать еще что-то нехорошее.

Google старается бороться с такими приложениями в своем магазине и даже выпустила свое приложение с обоями, которым можно пользоваться. Но правило простое: действовать приходится самому — не скачивать сомнительный софт от неизвестных разработчиков.