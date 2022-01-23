Где скачать обои для телефона и где этого делать нельзя

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Артем Сутягин 0

Согласитесь, просто черный экран смартфона — это чертовски скучно. Конечно, определенный шарм в этом есть и так даже удобнее считывать иконки, но подавляющему большинству людей хочется чего-то большего для своего ежедневного гаджета. А также важна возможность менять обои тогда, когда этого захочется. Такая функция была даже у кнопочных звонилок прошлого, и с переходом на смартфоны ничего не поменялось. В частности, даже ущербный по нынешним меркам iPhone первого поколения, у которого даже не было зума камеры и который не мог устанавливать приложения, мог менять обои. Вот только не все знают, где их можно найти и как правильно установить на свой телефон. Процесс может показаться простым, но в нем таятся некоторые опасности.

Менять обои на телефоне можно и нужно, но надо знать их источники, которые стоит обойти стороной.

Как установить обои на телефон

Прежде всего, надо сказать, как вообще можно установить свои собственные обои на телефон. На самом деле это очень просто и достаточно всего лишь найти в галерее ту фотографию или скачанную картинку, которую вы готовы видеть каждый день при включении телефона.

Лучше выбирать что-то не очень пестрое, чтобы проще было считывать иконки приложений и не теряться каждый раз при поиске нужного. С другой стороны, если самые часто используемые лежат у вас в одной папке или вы можете найти их с закрытыми глазами, то вам все равно, видите вы их или нет.

Теперь откройте галерею, нажмите ”три точки” или пункт меню с подписью ”Еще” в зависимости от оболочки, которая установлена на вашем телефоне. Дальше нажмите ”Установить как” и выберите нужный вариант. Все очень просто.

обои

Это самый простой способ, которым и надо пользоваться.

Можно сделать это через настройки телефона. Для этого откройте их, выберите раздел ”Рабочий стол и обои”, далее перейдите в ”Обои” и действуйте в зависимости от типа вашей операционной системы. Обычно достаточно просто выбрать пункт ”Галерея” и определиться с нужной картинкой. Но через саму галерею делать это намного проще.

Где найти обои для рабочего стола телефона

Теперь поговорим о том, где можно искать картинки, а в конце вернемся к тому, где этого лучше не делать, если не хотите рисковать своим телефоном или и того круче — деньгами на банковской карте.

Найти обои проще всего в тематических подборках на сайтах. Достаточно просто ввести в поисковике ”красивые обои для телефона”. И вы увидите огромное количество страниц, на которых будет достаточно выбора. А если вы еще и укажете, что конкретно ищите — котики, природа, море, машины — то выбрать станет намного легче.

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Поиск картинок через Google и Яндекс

Еще один отличный способ выбрать обои для своего телефона — поиск через Google или Яндекс в разделе картинок. Просто задайте тему, переходите с раздел ”картинки” и выбирайте на здоровье. Главное, чтобы разрешение соответствовало параметрам вашего экрана. Для этого надо, чтобы по меньшей стороне (по высоте) оно было не меньше, чем длина вашего экрана (бОльшая сторона). Допустим, у вас смартфон с Full HD экраном. Это разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Обои хочется менять не только на компьютере.

Если вы выберете картинку, высота которой будет меньше 1920 пикселей, то потеряете в качестве. Картинка все равно растянется на весь экран, но будет выглядеть не очень хорошо. И чем больше будет разница в цифрах, тем больше вы потеряете в качестве.

В идеале выбирайте разрешение не меньше 3000 на 2000 пикселей, и тогда точно все будет нормально. Главное, имейте в виду, что картинка обрежется по бокам – ну. вы понимаете. Поэтому заранее прикиньте, как это будет выглядеть на вытянутом вертикально экране.

Приложения, от которых лучше отказаться прямо сейчас.

Где нельзя скачивать обои для рабочего стола

А теперь скажем, какие источники заставок на рабочий стол лучше обходить стороной. Те специальные приложения, которые предлагают большое количество обоев самых разных видов. С одной стороны, это удобно, но согласно статистике, именно под них часто и маскируется вредоносный софт.

Даже если вы его скачали, но при первом запуске у вас запрашиваются права буквально на все, а обычно именно так и бывает, сразу удаляйте такое приложение. С большой долей вероятности это или троян, или оно будет постоянно выдавать вам рекламу в уведомлениях, или делать еще что-то нехорошее.

Google старается бороться с такими приложениями в своем магазине и даже выпустила свое приложение с обоями, которым можно пользоваться. Но правило простое: действовать приходится самому — не скачивать сомнительный софт от неизвестных разработчиков.

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