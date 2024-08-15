Где смотреть Машу и Медведь, Смешарики, Фиксики и другие мультики бесплатно, когда YouTube заблокируют

Смешарики, Маша и Медведь, Малышарики, Фиксики — эти мультяшные герои давно завоевали сердца миллионов детей по всей России. Но где посмотреть любимые мультфильмы, не тратя деньги на подписки? Раньше для этого использовался YouTube, но в условиях замедления смотреть что-либо на видеоплатформе Google стало решительно невозможно. Поэтому мы собрали лучшие российские сервисы, которые позволят смотреть любимые мультики бесплатно, не требуя подписки. А таких у нас в стране, как оказалось, немало.

Иви — смотреть Машу и Медведь без подписки

Несмотря на то что Ива являются онлайн-кинотеатром, который работает по подписке, часть контента на платформе все-таки можно смотреть бесплатно. Для этого даже не придется регистрироваться и проходить авторизацию.

Все, что вам нужно, — это открыть раздел с анимацией, применить фильтр «Бесплатные» на Иви и получить широчайший ассортимент мультфильмов и детского кино. Тут есть не только классика вроде «Ну, погоди!», но и современные мультики:

Мультики на Иви

Иви удобен тем, что имеет не только веб-версию, но и обилие приложений под разные платформы. Его можно установить на iOS и Android, Tizen OS и WebOS и, само собой, на Android TV. Нативный клиент Иви поддерживает голосовое управление, качество видео вплоть до 4К, а также регулярно пополняется новым контентом. А для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность создания детского профиля с ограниченным доступом.

Совет: Зарегистрируйтесь на Ivi.ru, чтобы получить доступ к расширенной коллекции бесплатного контента. Это также позволит вам сохранять понравившиеся мультфильмы в "Избранное" для быстрого доступа.

Где смотреть зарубежные сериалы бесплатно

RuTube — это площадка не только про авторские видео, но и про официальные каналы киностудий, где мультфильмов, вероятно, даже больше, чем на Ютубе. А главное, что здесь бесплатно абсолютно все. Даже то, за что на других платформах берут деньги, и притом немалые.

Огромный выбор детского контента, включая редкие и малоизвестные мультфильмы

Отсутствие необходимости в регистрации для просмотра большинства видео

Возможность создания плейлистов для удобного доступа к любимым сериям

Поддержка прямых трансляций детских каналов

Рекомендации похожих мультфильмов на основе просмотренного

Для удобства пользователей практически под каждый мультсериал выделен свой отдельный канал. Таким образом вы можете подписаться на него и смотреть только конкретный мультик. Например, на Рутубе есть канал «Маша и Медведь», что очень удобно. А взрослые почти наверняка порадуются присутствию на российской платформе Южного Парка, Гриффинов и Симпсонов. Да-да, особенно Рутуб ценится за наличие зарубежного контента, который не представлен на крупных стриминговых сервисах. Например, тут вы найдете все серии сериалов от HBO, Netflix и других студий, включая Игру Престолов, Во все тяжкие и т.д.

Маша и Медведь на RuTube

У Рутуба тоже есть свое приложение, и притом довольно удобное. Принципиально оно устроено почти так же, как клиент Ютуба. Разве что интерфейс оформления имеет не белый, а темный оттенок. А так, все основные элементы сохранены: поиск, подписки, лайки, избранное, история просмотров, прямые трансляции и т.д. Правда, чтобы пользоваться большинством из них, придется зарегистрироваться.

Premier — смотреть советские мультики бесплатно

Еще один сервис, где с некоторых пор тоже можно смотреть контент бесплатно, — это Premier. Тут есть масса мультфильмов для детей от Союзмультфильма и не только:

Мультики на Premier

Не сказать, что ассортимент бесплатного контента Premier особенно широк, но зато здесь немало интересных фильмов и познавательных сериалов. А вот Маша и Медведь на Премьере — платные. Без подписки можно смотреть только Машины сказки и Машины песенки. Поэтому, если вам нужно занять ребенка на длительный период времени, то это не ваш выбор. Но за классными советскими мультиками типа Снежной королевы вам определенно сюда.

Детский контент на VK Video

Ну, и нельзя сбрасывать со счетов VK Video. Российский видеохостинг в последнее время серьезно прокачался и даже получил большое обновление приложения для Smart TV. В этом смысле платформа очень напоминает RuTube. Здесь также обустроены отдельные каналы под различные мультфильмы. Но, на мой вкус, логика и быстродействие приложения ВК Видео все еще оставляет желать лучшего.

Кроме того, здесь не очень хорошо реализованы рекомендательные алгоритмы. Поэтому на VK Video вы вполне можете посмотреть Машу и Медведя, после чего сервис самостоятельно включит либо повтор той же серии, либо вообще что-то отстраненное. В общем, не самый идеальный вариант. Старый добрый Рутуб здесь определенно выигрывает.

Мультики на ВК Видео

Зато VK Video хорош эксклюзивным контентом. Пока в основном он представлен взрослыми шоу и программами, но сервис имеет отдельный раздел «Детям», где собрана невероятная библиотека детских передач, фильмов и мультиков. Кстати, я заметил, что если включать контент для детей из этого раздела, в другой VK Video уже не перепрыгнет. Это может послужить неплохим лайфхаком для родителей, которые опасаются, что их дети увидят нечто, что не подобает их возрасту.