Где смотреть сериал Fallout в русскоязычной озвучке бесплатно

Санкции, которые были введены в отношении России более двух лет назад, сильно повлияли на ландшафт большинства сфер. Но одной из самых распространенных проблем, которая охватила, пожалуй, абсолютное большинство из нас, стал уход западных киностудий. Из-за этого стриминговые сервисы лишились многих популярных фильмов и сериалов, а новые ленты вообще перестали выходить у нас официально. Тем не менее, выход из ситуации был найден. Причем для того, чтобы смотреть последние новинки киноиндустрии в России, оказалось даже необязательно заниматься пиратством.

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Сериал Fallout: сюжет и стоит ли смотреть

В этом месяце на площадке Prime Video от Amazon вышел сериал Fallout, основанный на одноименной серии игр. Шоураннерами проекта выступили Дженива Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер, а сам он получил в целом положительные отзывы критиков, которые высоко оценили работу актеров, сценарий и операторскую работу при общем соответствии повествования сериала сюжетной канве самой игры.

Если вдруг вы не в курсе, действие во вселенной Fallout развивается в 2077 году на территории США, истерзанных мировой ядерной войной. Главными героями игры и, соответственно, сериал, являются послушник Братства Стали Максимус, жительница Убежища 33 Люси Маклин и гуль, бывший актер, Купер Говард. Им предстоит выжить в безжалостной радиоактивной пустыне, где царит анархия и беззаконие. Сериал не только раскрывает этих персонажей, но и рассказывает о моментах, которым не уделили должного внимания в игре.

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Несмотря на то что перед нами типичный представитель жанра сериалов, снятых по мотивам видеоигр, отзывы первых зрителей явственно указывают на то, что он понравится даже тем, кто в Fallout никогда не играл. Это отлично снятая киноработа со своей драматургией, качественным визуальным рядом и реалистичными спецэффектами. А тот факт, что сериал снимал Джонатан Нолан (брат Кристофера Нолана), который не является фанатом игры, определенно способствует тому, что посмотреть его стоит в любом случае.

Где смотреть Fallout на русском языке бесплатно

Поскольку Fallout был снят по заказу Prime Video, очевидно, что в Россию сериал не добрался бы вне зависимости от санкционной политики Запада. Все-таки Amazon, которому принадлежит эта стриминговая платформа, в нашей стране официально не представлен и, как показывает практика, российским онлайн-кинотеатрам свои проекты не особенно продавала даже в прошлом. Поэтому, кстати говоря, высока вероятность, что в отсутствие санкций Fallout в России можно было бы посмотреть только пиратским способом. Но не сейчас.

Как ни странно, но Fallout доступен на RuTube. Причем сразу целиком. Amazon отказался от одной из концепций фан-сервиса, состоящей в том, чтобы выпускать по одной серии раз в неделю, и выложил все сразу. Поэтому по состоянию на 17 апреля можно посмотреть все 8 эпизодов, которые доступны в русскоязычной озвучке. На RuTube есть много копий Fallout, которые озвучены разными студиями. Мне удалось найти работы Viruse Project и Jaskier. Также есть версия с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами. В общем, выбирайте на свой вкус и наслаждайтесь.

Смотреть Fallout

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Смотреть Fallout на RuTube можно без регистрации. Например, у меня нет аккаунта, а сериал все равно остается мне доступен. Правда, в этом случае вы будете лишены некоторых удобств в виде возможности начать просмотр с последнего момента, на котором остановили его перед закрытием сайта или приложения, а также возможности сохранять понравившиеся ролики и сериалы в избранное. Поэтому лучше всего зарегистрируйтесь. Это несложно.

Как зарегистрироваться на Рутубе

Зарегистрироваться в RuTube — проще простого. Видеохостинг предлагает несколько способов авторизации. Первый и, на мой вкус, самый неудобный — это создание отдельного аккаунта:

Откройте RuTube на странице регистрации;

Нажмите «Зарегистрироваться» внизу окна;

Укажите телефон или почту и нажмите «Продолжить»;

Подтвердите регистрацию кодом из 4 цифр.

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Все. У вас есть готовый аккаунт со всеми преимуществами, которые он дарует.

Однако можно зарегистрироваться используя одну из доступных систем авторизации, которые не потребуют от вас ни номера телефона, ни адреса электронной почты. В общей сложности RuTube поддерживает 4 таких сервиса:

Яндекс ID

Газпром ID

Одноклассники

VK

Само собой, зарегистрироваться в RuTube, используя эти сервисы можно только в том случае, если у вас уже есть аккаунты хотя бы в одном из них. Все они, как видите, имеют российское происхождение, как того и требует местное законодательство. Никаких вам «Войти с Google» или «Войти с Apple», хоть это и явно не идет видеохостингу в плюс. Но мне сложно представить человека, у которого нет, например, профиля в VK или на Яндексе. Поэтому проблем с авторизацией скорее всего не будет. Все, что от вас потребуется, это выбрать подходящий вам сервис, где у вас есть аккаунт, и подтвердить вход.