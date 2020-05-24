Гендиректор Google признался, что хочет и дальше работать с Apple

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Иван Кузнецов 0

Принято считать, что Apple и Google являются непримиримыми врагами. Ведь каждая из них борется за влияние на рынке операционных систем, сервисов и даже электронных устройств. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, но сам факт конкуренции – налицо. Однако в современном мире понятия «конкуренция» и «партнёрство» не исключают друг друга, а потому даже противоборствующие стороны вполне могут сотрудничать по отдельным вопросам. Что, собственно, время от времени и происходит на взаимовыгодных для них обеих условиях, оставляя у сторон только позитивные впечатления.

Сундар Пичаи настроен на дальнейшее сотрудничество с Apple

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Google была бы счастлива продолжить работу с Apple над совместными проектами, как это произошло при создании кросс-платформенной системы отслеживания больных коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор Alphabet (владеет Google) Сундар Пичаи. По его словам, такие крупные компании, как Apple и Google, работая вместе, могут сильно помочь миру. Далеко не всегда это очевидно даже для них, но иногда они приходят к единому пониманию какого-либо вопроса и объединяются, чтобы их совместный продукт вышел ещё лучше, чем мог бы, если бы они работали поодиночке.

Сотрудничество Apple и Google

Сотрудничество Apple и Google поможет миру стать лучше

Сотрудничество Apple и Google может быть очень полезно для мирового сообщества. Я полон решимости для поиска точек соприкосновения с Apple в будущем и уверен, что Тим придерживается такого же мнения по этому вопросу. Обе компании начали работать над технологиями поддержки системы здравоохранения независимо друг от друга. Однако очень быстро мы поняли, что для того, чтобы всё работало хорошо, нам необходимо объединиться. Наши инженеры вышли на связь друг с другом, и в какой-то момент мы с Тимом провели переговоры и решили работать вместе, — заявил Пичаи.

Почему приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом не будет работать

На самом деле система трекинга больных коронавирусом – это не первый и далеко не единственный совместный проект Apple и Google. Немногие знают, но компании сотрудничают уже много лет в самых разных областях. Одним из наиболее показательных и взаимовыгодных примеров их сотрудничества является интеграция поисковика Google в браузер Safari. Мало кто придаёт этому значение, но в Купертино выбрали эту поисковую систему не случайно и не потому, что Google предлагает хороший продукт. Причиной стали деньги, которые поисковый гигант заплатил Apple и продолжает платить до сих пор за право оставаться в прежнем статусе.

Совместные сервисы Apple и Google

Не уверен, что Apple нужно сотрудничество с Google так уж сильно

Впрочем, возможностей сотрудничества у Apple и Google хватает. Компании вполне могли бы взяться за разработку универсальных сервисов обмена сообщениями, видеозвонков и шифрования данных, не говоря уже более приземлённых решениях вроде медиаплатформ вроде Apple TV+, iTunes и облачных сервисов. Да, ни на iOS, ни на Android с этим за редким исключением проблем нет, но почему-то мне кажется, если бы обе компании взялись за совместную разработку, у них получилось бы что-то более полезное, функциональное и универсальное с точки зрения распространения.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Другое дело, нужно ли всё это Apple? Лично я сомневаюсь. Компанию из Купертино на все 100% устраивает, как развиваются её сервисы. Несмотря на то что они недоступны на Android, Apple не торопится портировать их. В конце концов, это отличительное преимущество фирменной экосистемы компании, и было бы глупо просто так от него отказаться. Поэтому, очевидно, что ни FaceTime, ни iMessage, ни Apple TV+ на Android не появится, а так и будут оставаться приманкой для пользователей ОС от Google, пока те просто не перейдут на iOS.

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