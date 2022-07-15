Глава WhatsApp рассказал, стоит ли пользоваться WhatsApp Plus

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Иван Кузнецов 0

Вопреки расхожему мнению, WhatsApp защищён даже лучше, чем Telegram. Ключевое отличие между ними заключается в том, что бело-зелёный мессенджер шифрует вообще все сообщения. Это, по словам разработчиков, делает практически невозможной синхронизацию сообщений в Ватсапе между несколькими устройствами и затрудняет перенос чатов с одной платформы на другую. В общем, с защитой даже немного перемудрили. Однако это не значит, что пользователям WhatsApp ничего не угрожает. Скорее, даже наоборот.

Whatsapp

Гендиректор WhatsApp предупредил об опасности использования кастомных версий приложения

Опасность, о которой пойдёт речь, реальна и вполне осязаема. Причём риск столкнуться с ней преследует почти каждого из нас. Поэтому генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт решил предупредить пользователей мессенджера, пояснив, как уберечь себя от возможных проблем.

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Наверняка вы слышали про так называемые кастомные версии WhatsApp. Их довольно много. Это и WhatsApp Plus, и WhatsApp Gold, и WhatsApp Blue, и много чего ещё. В отличие от официального клиента, они предлагают более широкий спектр возможностей, которые чаще всего так нужны пользователям.

WhatsApp Plus — что даёт

На рынке есть куча приложений для WhatsApp с расширенной функциональностью, но ни одного из них нет в Google Play

Вот лишь несколько примеров таких функций:

  • Возможность скрыть присутствие онлайн;
  • Возможность скрыть фотографию профиля;
  • Возможность читать сообщения, не появляясь в онлайне;
  • Возможность читать сообщения без галочек;
  • Возможность отправлять фотографии в исходном качестве;
  • Возможность отправлять файлы объёмом более 2 ГБ;
  • Возможность настраивать интерфейс приложения.

В общем и целом разработчики таких приложений знают, чем цеплять пользователя. В то время как в официальном клиенте все эти функции отсутствуют, кастомные предлагают их все совершенно бесплатно. Поэтому нет ничего удивительного, что пользователи с удовольствием качают их себе.

Однако есть одна маленькая проблема. Дело в том, что официально сторонние клиенты WhatsApp запрещены. У мессенджера нет открытого API, как у Telegram, который позволяет создавать кастомные приложения. Поэтому модераторы отслеживают случаи их использования и блокируют.

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Блокировка происходит не из-за использования кастомного приложения как такового, а из-за потенциальной опасности аккаунтов, которые получают доступ к сервису. Алгоритмы думают, что учётную запись взломали или она используется для обхода правил. Поэтому безопаснее всего просто отключить её.

Однако основная проблема кастомных версий WhatsApp заключается даже не в риске блокировки, а в риске кражи вашего аккаунта. Дело в том, что в Google Play и любых других официальных каталогах таких приложений в принципе нет. Поэтому разработчики размещают их на площадках, где как таковых правил и нет.

Приложение WhatsApp — какое использовать

Пользователей, которые авторизуются в кастомных приложениях Ватсапа, блокируют

Естественно, это приводит к тому, что даже в доброкачественное приложение могут быть внесены изменения, которые позволят злоумышленникам украсть ваш аккаунт, а потом начать использовать его в своих целях. Например, для рассылки спама или для обмана ваших знакомых и близких.

Напоминаю пользователям WhatsApp, что загрузка поддельной или кастомизированной версии мессенджера — это очень плохая идея. Эти приложения только выглядят безвредно, а по факту могут украсть ваши данные и нарушить вашу конфиденциальность, — написал Уилл Кэткарт у себя в Твиттере.

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Известны случаи, когда мошенники завладевали аккаунтом жертвы, а потом писали от её имени людям из списка контактов с просьбой отправить деньги. Несмотря на то что большинство по статистике не ведётся на такие разводки, находятся те, кто верят в реальность просьбы и совершают перевод в пользу злоумышленников.

Хуже всего, что Google Play Protect и другие антивирусные приложения не распознают кастомные клиенты WhatsApp как вредоносные. Потому что в них и нет никаких вирусных скриптов. Они просто собирают ваши данные, а потом отправляют их на сервера своих разработчиков, которые получают возможность использовать их по своему усмотрению.

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