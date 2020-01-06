Холодная война между пользователями Android и iOS, победитель которой так и не определился даже спустя целое десятилетие, с самого начала была лишена какого-либо смысла. Целью тех, кто поддерживал это противостояние, было банальное, пусть и не совсем логичное желание доказать оппоненту, что их выбор был самым правильным. Но, как обычно бывает в таких ситуациях, ни одна, ни другая стороны, никакой выгоды от своих убеждений не получила, поэтому война прекратилась так же неожиданно, как и началась, потому что каждый остался при своём. Вот только негласным победителем, кажется, оказались именно приверженцы iOS.

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Серьёзным недостатком Android, которого почему-то нет на iOS, является обилие вредоносного ПО. Но если на программы-шпионы или кейлоггеры, ворующие пароли, ещё нужно умудриться нарваться, то вот так называемые adware (рекламные трояны) попадаются сплошь и рядом даже в Google Play. Попадая на устройство, они, словно гигантский спрут, раскидывают свои щупальца по всей операционной системе и внедряют в её компоненты рекламный скрипт. В результате баннеры появляются даже там, где их быть априори не должно: в браузере, в системных приложениях, в пункте уведомлений и много где ещё.

Почему на iOS нет рекламных вирусов

Что интересно, проделать то же самое с iOS приложениям такого типа не под силу. Злоумышленники могут попытаться обмануть App Store и разместить в ассортименте каталога мошеннический софт, который провоцирует пользователей оформить платную подписку, могут даже клонировать всю файловую систему, но вот внедрить в код операционки баннерную рекламу – невозможно. iOS для этого слишком хорошо защищена, поэтому даже если вы откроете на iPhone или iPad вредоносный сайт или установите adware, то, что происходит с Android, вам гарантированно не грозит.

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Получается, что в этом смысле Android – это самый настоящий аналог Internet Explorer в его «лучшие» годы. Если помните, фирменный браузер Microsoft до самого момента замены на Edge в Windows 10 страдал от отсутствия защитных механизмов, которые могли бы заблокировать действие рекламного ПО, провоцирующего возникновение всплывающих окон и самопроизвольную загрузку вредоносных компонентов, не говоря уже об автоматической подмене стартовой страницы. Поэтому, если у вас не было качественных антивирусных программ, вы наверняка хотя бы раз сталкивались с рекламой, заполняющей собой всё свободное пространство.

Как удалить рекламу на Android

Можно ли бороться с рекламными приложениями на Android? Легче всего это делать ещё до того, как они попали на ваше устройство. Для этого только и нужно, что не скачивать абы какой софт абы из каких источников, а использовать для этого Google Play и взять за правило, в принципе не пользоваться APK-файлами. Впрочем, из-за того, что злоумышленники зачастую умудряются обманывать защитные механизмы каталога, в его ассортимент вредоносное ПО тоже время от времени проникает. Поэтому, прежде чем скачивать неизвестную программу, почитайте отзывы – там наверняка будут упоминания наличия вездесущей рекламы, если она действительно есть.

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В случае, если вы уже нарвались на вредоносное приложение с рекламой, которое встроило баннеры в операционную систему, можно попробовать удалить его при помощи антивируса. Для этого можно воспользоваться решениями «Лаборатории Касперсого» или Malwarebytes. Просто установите антивирусные программы на смартфон и запустите проверку безопасности. По её итогам вы увидите результаты и, вероятно, предложение удалить файлы, представляющие угрозу. В противном случае вашим единственным выходом будет сбросить смартфон до заводских настроек либо заблокировать рекламу по DNS, как описано тут.