Google Ассистент научился управлять сторонними приложениями для Android

Несмотря на то что именно Google Ассистент может считаться, пожалуй, самым умным и способным голосовым помощником, многие, казалось бы, очевидные функции были ему недоступны. Просто из-за того, что у конкурентов тех же самых функций тоже никогда не было, ставить их отсутствие в вину Ассистенту было как-то непринято. Например, он довольно посредственно взаимодействовал даже с большинством штатных приложений для Android, не говоря уже о сторонних, освоиться в возможностях которых голосовому помощнику Google явно не светило никогда. Но это случилось.

Какие функции Google Ассистент получит после обновления

Google решила расширить возможности Google Ассистента, научив его управлять сторонними приложениями. Несмотря на то что помощник и раньше мог запускать установленные на смартфон программы, выполнять какие-то конкретные команды в их отношении ему было не под силу. Например, вы могли попросить его показать последние новости из Твиттера, но взамен скорее всего получили бы что-то другое. Однако благодаря обновлению Google Ассистент получил поддержку самых популярных приложений из Google Play, позволив взаимодействовать с ними только при помощи голоса.

Приложения с поддержкой Google Ассистента

В первую очередь Google планирует добавить поддержку лучших приложений из Google Play. Пока не очень понятно, по какому критерию будет отбираться совместимый софт, но судя по всему, это будут наиболее востребованные у пользователей приложения: социальные сети, мессенджеры, видеоплощадки, музыкальные сервисы и т.д. Некоторые из них уже начинают получать обещанную функциональность.

Как включить быстрые команды для Google Ассистента на Android

Вот лишь неполный список приложений, которыми уже можно управлять при помощи голоса:

Twitter

YouTube

Gmail

Instagram

Nike Adapt

Spotify

Discord

Walmart

Etsy

Snapchat

Uber

Google Maps

Amazon

TikTok

Facebook

Очевидно, что это ещё не всё, и в ближайшее время будут добавлены другие приложения.

Внедрением базовых команд для Ассистента будет заниматься сама Google, однако обязанность по интеграции более сложных или неочевидных действий будет лежать на разработчиках приложений. Возможно, они захотят, чтобы голосовой помощник выполнял какую-то задачу с их приложением, о которой Google пока не подозревает. Для этого они смогут воспользоваться функцией быстрых команд, которая интегрирована прямо в настройки Google Ассистента.

Как управлять приложениями голосом

Чтобы посмотреть список доступных команд, дайте Google Ассистенту команду «Открой быстрые команды» или Show my shortcuts. Но, к сожалению, в России управление приложениями с помощью голоса пока недоступно. Несмотря на то что у меня установлено большинство приложений из списка выше, Google Ассистент наотрез отказывается распознавать мои команды, как бы я их ни формулировал. Возможно, всё дело в региональных ограничениях, а, возможно, в отсутствии поддержки русского языка. Во всяком случае, мне даже не удалось заставить Ассистента открыть раздел с быстрыми командами, попросив об этом на русском языке. А вот на английскую речь он отреагировал, но дал понять, что у меня отсутствуют быстрые команды, необходимые для управления софтом. Однако после того, как апдейт доберётся до России, в списке появятся доступные команды, которые можно будет отдавать Ассистенту.

Как Google Assistant помогает мне каждый день. Полезные команды

В целом, учитывая международную ориентированность Google Ассистента и поддержку русского языка, высока вероятность, что в ближайшее время помощник получит возможность управлять приложениями у нас. Скорее всего, это произойдёт в течение двух-трёх недель. Но нужно учитывать, что часть приложений, которые уже получили поддержку Ассистента, ориентированы только на американский рынок. Поэтому, если голосовое управление и доберётся до России, то с куда более урезанным спектром возможностей.