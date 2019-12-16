Почему одно приложение не может вмешиваться в работу другого? Это просто соображения безопасности. Только представьте, что будет, если мобильный клиент «ВКонтакте» сможет получить доступ к Google Pay и скопировать данные ваших банковских карт, а потом ваш аккаунт в социальной сети взломают. Чтобы этого не случилось, Google, во-первых, требует, чтобы разработчики шифровали данные, которые получают от пользователей, а, во-вторых, на системном уровне изолирует одно приложение от другого. Правда, иногда – совсем редко – эта изоляция оказывается бесполезной с практической точки зрения.

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Последнее обновление Google Chrome для Android, которое получило порядковый номер 79, может удалять данные из некоторых приложений. Это произошло из-за того, что Google удалила из мобильной ОС механизм рендеринга Android System WebView и заменила его на Chrome WebView, из-за чего встроенные в сторонние приложения браузеры фактически были заменены на виджет Google Chrome. Таким образом Google хотела снизить потребление ресурсов смартфонов и увеличить скорость обработки веб-страниц, но в какой-то момент всё пошло не по запланированному сценарию.

Почему сбросились приложения на Android

Из-за того, что все приложения и сервисы, использующие системный механизм рендеринга, полагались в работе исключительно на Google Chrome, сбой в Chrome WebView привёл к тому, что их пользователи не смогли получить доступ к сохранённым данным. Несмотря на то что та информация на самом деле не была уничтожена безвозвратно, она, по сути, оказалась заблокирована. А поскольку в Google Play есть масса приложений, которые целиком построены на Chrome WebView, — например, Twitter Lite, — то масштаб поражения оказался весьма значительным.

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По словам пользователей, которые столкнулись с проблемой, после обновления Google Chrome на Android они получили по факту чистые приложения, которые выглядели так, как будто были только что установлены. Логины и пароли, весь накопленный прогресс, а также применённые настройки оказались сброшены без возможности восстановления, которое обычно происходит при повторной авторизации. Судя по всему, баг в компоненте Chrome WebView банально препятствует восстановлению удалённой информации из облака и не позволяет пользователям продолжать взаимодействовать с большим количеством приложений.

Почему не обновляется Chrome

Google со своей стороны уже признала существование сбоя, но не нашла ничего лучше, кроме как отозвать распространение последнего обновления Chrome за номером 79. В компании заявили, что знают о проблеме и, дабы не допустить увеличения масштабов поражения, приняли решение временно заблокировать возможность загрузки апдейта браузера. А поскольку допущенная недоработка затронула большое число пользователей, работы по восстановлению их работоспособности уже ведутся. Поэтому, скорее всего, ждать обновлённой ревизии Chrome, исправляющей баг, остаётся уже недолго. Хотелось бы верить, что релиз состоится на этой неделе, ведь до тех пор пользователи лайт-приложений, которые фактически являются адаптированными веб-страницами, не смогут продолжать использовать их.