Google делает все смартфоны совместимыми с iPhone. Как работает AirDrop на Android?

Герман Вологжанин

Android и iOS — не просто две разные системы, а буквально параллельные миры, между которыми нет ничего общего. Так, к обычному смартфону нельзя подключить Apple Watch, и даже банальный обмен файлами между устройствами на этих ОС сейчас превращен в мучение с мессенджерами и облачными сервисами. Впрочем, компания Google наконец-то решила одну из главных проблем совместимости Android и Apple, заявив о внедрении функции AirDrop.

Google делает все смартфоны совместимыми с iPhone. Как работает AirDrop на Android? Теперь Android будет совместим с Apple. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Теперь Android будет совместим с Apple. Изображение: androidauthority.com

Для чего нужен AirDrop

AirDrop — это беспроводная технология обмена данными, которая используется для передачи файлов внутри экосистемы Apple:

  • при помощи Bluetooth устройства обнаруживают друг друга;
  • после обнаружения подключается соединение Wi-Fi;
  • отправка и получение подтверждаются пользователями;
  • данные передаются напрямую в обход сервера за счет сквозного шифрования.

За счет удобства и высокой скорости передачи данных AirDrop является лучшим способом передать файл с телефона на телефон или компьютер. Однако технология внедрена исключительно в экосистему Apple, отрезая путь Android-устройствам.

Есть ли AirDrop на Android

На Android уже не первый год существует аналог AirDrop, который называется Быстрая отправка (Quick Share). О нем мы писали в отдельном материале. Но, как и AirDrop, в своем нынешнем виде Quick Share является заложником экосистемы. Правда, не Apple, а Android. То есть передать файл с условного Xiaomi на iPhone или наоборот не получится.

Есть ли AirDrop на Android. Аналог AirDrop есть на каждом современном Android-смартфоне. Фото.

Аналог AirDrop есть на каждом современном Android-смартфоне

Тем не менее, отдельные производители, включая упомянутых выше китайцев из Xiaomi, уже начали внедрять совместимость с техникой Apple. А теперь к этому подключилась и компания Google, полностью заведующая операционной системой Android.

Какие смартфоны поддерживают AirDrop

Еще в ноябре 2025 года Google анонсировала поддержку AirDrop для фирменных смартфонов Pixel. Сначала ею обзавелись новые модели 10-й серии, а затем и «старички».

Теперь же вице-президент по разработке мобильной ОС Эрик Кей объявил о запуске совместимости для всех Android-устройств:

В прошлом году мы запустили функцию совместимости AirDrop. В 2026 году мы планируем распространить ее на гораздо большее количество устройств. […] Мы потратили много времени и сил на то, чтобы создать продукт, совместимый не только с iPhone, но и с iPad и MacBook. Теперь, когда мы убедились в этом, мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы распространить эту функцию на всю экосистему, и совсем скоро вас ждут интересные анонсы.

Судя по тому, как AirDrop сейчас реализован на смартфонах Google Pixel, на других Android-устройства он также будет работать через Быструю отправку. Но точное подтверждение мы получим чуть позже в этом году.

