Google добавила в Google Play функцию автоустановки новых приложений

Мне никогда особенно не нравился Google Play. Его оформление и компоновка интерфейса казались мне какими-то нелогичными и неудобными. То ли дело App Store. У него и дизайн классный, и все элементы выстроены как-то по-умному так, что всё находится на своём месте и не нужно совершать лишних действий, чтобы перейти в нужный раздел. Однако со временем Google одумалась и, во-первых, удалила из оформления Google Play ту ужасающую зелёную заливку, а, во-вторых, начала расширять его функциональные возможности.

Дождались: Fortnite теперь доступна в Google Play

Одним из нововведений, которые появились в Google Play с выходом последнего обновления, стала функция автоматической загрузки новых приложений. Нет, конечно, каталог не устанавливает вам на смартфон все новинки, которые только появляются в его ассортименте. В конце концов, это довольно быстро бы убило ваш аппарат. Автоматически устанавливаются только те приложения, которые ещё не вышли, но в Google Play уже появилась посвящённая им страничка, чтобы фанаты подписались на оповещение о выходе.

Новые приложения для Android

Да, возможность подписаться на оповещение о релизе была в Google Play и раньше, однако теперь, после того как вы подпишитесь, каталог предложит вам согласиться на автоматическую установку приложения. В результате, как только состоится релиз новинки, она тут же загрузится вам на смартфон и появится на рабочем столе. Загрузка произойдёт в фоновом режиме, так что никаких активных действий от вас не потребуется. А поскольку триггером для начала скачивания станет подключение к беспроводной точке доступа, то и о перерасходе трафика переживать тоже не придётся.

Почему не стоит пользоваться другими магазинами приложений, кроме Google Play

Теперь давайте разберёмся с тем, чем хороша функция автоустановки. На первый взгляд может показаться, что ничего необычного и тем более полезного в ней нет. Однако именно её мне и не хватало все эти годы. Как известно, на Android новые приложения и игры выходят с небольшое (или большой) задержкой относительно iOS. Не знаю, как у вас, а я, пока дожидаюсь релиза, уже либо забываю о новинке, либо успеваю охладеть настолько, что всякое желание скачать её самостоятельно у меня начисто пропадает.

Зачем нужна автоустановка приложений

Возможность подписаться на оповещение о релизе не очень спасает. Так уж получается, что мне оно всегда приходит в самый неподходящий момент. Например, когда я работаю или занят делами по дому и возможности установить и тем более проверять приложение или игру прямо сейчас у меня нет. Поэтому, что логично, приходится откладывать загрузку на потом. А благодаря функции автоустановки приложение или игра, о которых я давно мечтал, появятся у меня на устройстве автоматически, и я их не потеряю. Я знаю, о чём говорю, потому что такие ситуации в моей практике случались очень много раз.

Почему я всегда оставляю комментарии в Google Play и вам советую

У меня пока функция автозагрузки не появилась, но, по уверениям пользователей, которые её получили, Google уже начала распространение обновления. Если вам не терпится опробовать нововведение, вы можете скачать APK-версию Google Play Store, которая доступна по этой ссылке, и, установив её, заменить ей стандартную. Будьте спокойны: никакого сбоя это не вызовет, а одна версия автоматически подменит другую. Единственное, что, как я понял из отзывов пользователей, новый механизм скачивает приложение, на которое вы подписались, втихую и никак не оповещает о факте загрузки, а значит, всё-таки сохраняет небольшую вероятность пропустить обновку.