Google добавила в Google Play функцию разгона загрузки приложений

От чего зависит скорость загрузки приложений? Логично, что от скорости вашего интернет-соединения. Чем оно выше, чем быстрее будет идти загрузка. Поэтому при подключении к LTE скорость явно окажется выше, чем в 3G и тем более 2G-сетях. Однако Google считает, что пропускная способность интернета — это не единственный фактор, который может оказать влияние на время загрузки приложений. По мнению разработчиков компании, есть ещё как минимум один аспект, способный ускорить этот процесс весьма и весьма ощутимо. Попробуем разобраться, о чём идёт речь.

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Google внесла кардинальные изменения в методику загрузки приложений из Google Play. Если раньше загрузка шла последовательно, планомерно загружая все компоненты, из которого состоит ПО, друг за другом, то теперь всё происходит несколько иначе. Google запустила механизм оптимизированной загрузки, суть которого состоит в том, чтобы загружать сначала наиболее важные компоненты приложения, а уже потом – второстепенные. Это позволяет ощутимо сократить время, которое тратится на загрузку софта. Но только из Google Play.

Как увеличить скорость загрузки приложений

Несмотря на то что Google меняет методику загрузки приложений, для нас это будет незаметно. Google Play автоматически распределит очерёдность загрузки компонентов и в итоге даст пользователям возможность запускать приложения ещё до полной загрузки. Иконка приложения появится на рабочем столе сразу, как только все необходимые для запуска компоненты будут загружены. Пользователь сможет запустить приложение и начать с ним взаимодействовать, пока оставшиеся файлы будут дозагружаться.

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Любопытно, что пользователи должны будут самостоятельно активировать функцию оптимизированной загрузки в настройках Google Play:

Запустите Google Play на своём Android-смартфоне;

Откройте окно профиля и перейдите в «Настройки»;

Активируйте параметр App install optimization;

Попробуйте загрузить любое приложение из Google Play.

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Может показаться странным, что Google требует включать этот параметр вручную, но тут всё логично. Таким образом поисковый гигант получает разрешение от пользователей на сбор данных. Дело в том, что распределение очерёдности загрузки происходит благодаря работе нейросетей, которые изучают предпочтения пользователей и формируют очередь именно на их основе. Это необходимо для того, чтобы загрузить в первую очередь именно те компоненты приложения, с которыми пользователь будет взаимодействовать в первую очередь.

Помимо увеличения скорости загрузки приложений, активация этого параметра даёт ещё несколько преимуществ:

Увеличение скорости запуска приложений;

Сокращение энерго- и ресурсопотребления;

Увеличение производительности ЦПУ и ГПУ;

Сокращение расхода встроенного хранилища.

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Однако нужно учитывать, что распространение нововведения происходит постепенно. Поэтому до вас оно может добраться с некоторой задержкой. Например, в моём случае нового параметра ещё нет, поэтому я не могу протестировать его и убедиться в том, насколько в действительности изменилась скорость загрузки и расход ресурсов, обещанные Google. Тем не менее, учитывая, что Google тестирует эти функции уже давно, можно предположить, что лгать пользователям компания точно не будет. Поэтому не бойтесь и включайте оптимизацию.