Google добавит в Chrome новый режим экономии трафика

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google Chrome – довольно прожорливый браузер, который всегда заставлял компьютеры страдать от перерасхода оперативки и ресурса процессора, он всегда довольно экономно относился к трафику. Во многом этому способствовал специальный Lite-режим, направленный не столько на экономию данных, сколько на увеличение быстродействия в условиях плохого соединения с интернетом. Благодаря ему Chrome мог загружать облегченные версии сайтов, избавляясь от тяжёлых элементов. Но в следующем обновлении режим получит новую функцию.

Chrome для мобильных и настольных платформ станет экономнее. Но не сейчас, а чуть позже

Google хочет сделать Chrome для Android ещё удобнее

Google тестирует новый механизм под названием LiteVideos для Chrome. Он позволит в автоматическом режиме снижать качество видео, размещённых на сайтах, до SD (480p). Таким образом планируется снизить расход трафика, что особенно актуально для пользователей с фиксированным тарифом, а заодно увеличить скорость загрузки веб-страниц с видеороликами с автоматическим воспроизведением. Несмотря на то что в основном администраторы стараются не пользоваться автовоспроизведением, время от времени такие сайты всё-таки попадаются.

Обновление Chrome

Автоматическое урезание качества видео позволит сократить расход трафика

Новый механизм станет частью следующего обновления Chrome за номером 86. Вообще, оно обещает быть довольно масштабным, ведь именно с его выходом Google планирует выпустить ещё один инструмент, ограничивающий потребление ресурсов устройства. Речь идёт о таймере JavaScript. Говоря простым языком, он будет блокировать бесконечное обновление фоновых веб-сайтов, позволяя ему обновляться не чаще одного раза в минуту. Это должно снизить энергопотребление на треть от базовых показателей.

Google Chrome жрёт батарею? Дождитесь следующего обновления

Режим LiteVideos будет доступен во всех версиях Chrome независимо от платформы и появится в браузере уже до конца лета. Однако, если вы прямо сейчас хотите протестировать это и другие нововведения, вам потребуется тестовая версия Chrome с приставкой Canary, которая распространяется свободно среди устройств с самыми разными операционными системами.

Как сэкономить трафик в Chrome

  • Скачайте Chrome Canary для Android по этой ссылке;
  • Запустите Canary и перейдите по адресу chrome://flags;

Включить режим LiteVideos можно и на Android, и на ПК

  • Отыщите параметр Enable LiteVideos и в выпадающем окне напротив выберите Enabled;
  • Нажмите синюю кнопку Relaunch для перезагрузки браузера и применения изменений.

Почему упало качество видео

Google взялась за обновление Chrome из-за Apple

С этого момент все видеоролики, которые вы будете запускать в Chrome, будут автоматически воспроизводиться в SD-качестве, снижая потребление трафика. Таким образом можно снизить расход сотовых данных до двух-трёх раз, хотя разница в качестве не будет так сильно бросаться в глаза. Несмотря на это, при желании вы сможете вручную включить то разрешение видео, которое вам нравится – и 720p, и 1080p, и даже 4К – конечно, при условии, что ваше устройство его поддерживает. В этом случае расход трафика сильно увеличится, но и качество видео тоже вырастет. А что для вас важнее, решайте сами.

В мобильном Google Chrome появится три функции из настольной версии

Очевидно, что Google так активно взялась за усовершенствование Chrome из-за Apple. В конце прошлого месяца компания из Купертино провела презентацию, в ходе которой представила обновлённую версию Safari, которая оказалась на 50% быстрее Chrome, экономичнее и безопаснее. Логично, что Google такой расклад не устроил, и она решила, что необходимо срочно проапгрейдить фирменный браузер, чтобы исключить желание пользователей перейти на Safari, ведь даже среди пользователей iOS и macOS очень много приверженцев Chrome.

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