Google хочет ускорить загрузку сайтов в Chrome чужими руками

Несмотря на то, что Chrome не лишён недостатков, именно он продолжает оставаться самым популярным браузером хоть на мобильных, хоть на десктопных платформ. Сказывается противоречивость фирменного решения Google. С одной стороны, это очень прожорливый браузер, а с другой, он довольно удобный и быстрый. Поисковый гигант уже давно борется с устранением существующих недостатков, но получается у него это откровенно так себе. Тем не менее, почти каждое обновление несёт нам тот или иной апгрейд производительности. Того же стоит ожидать и в будущем.

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В Chrome 90, который поступит в релиз весной этого года, станет основной причиной увеличения быстродействия сайтов, доступных в интернете. Увеличению скорости загрузки сайтов поспособствует новый механизм, который не будет разгонять их самостоятельно, а подтолкнёт владельцев интернет-ресурсов для проведения работ по оптимизации, отказу от многих тяжеловесных элементов на сайтах и в конечном итоге приведёт к увеличению их быстродействия.

Скорость загрузки сайтов в Chrome

Механизм, о котором идёт речь, называется Performance HUD. Он уже доступен разработчикам в виде самостоятельного инструмента Core Web Vital для замера скорости работы веб-сайтов, однако не встроен непосредственно в сам браузер. Интегрировав его в Chrome, Google хочет, чтобы создатели и разработчики сайтов сами могли видеть, как меняется частота смена кадров на их порталах, при обработке каких фрагментов они замедляются или, наоборот, ускоряются, и имели возможность всё это исправить.

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По сути, Google хочет ускорить работу интернета чужими руками. Дав разработчикам сайтов возможность в реальном времени отслеживать быстродействие отдельных веб-страниц, поисковый гигант поспособствует тому, чтобы они поспешно исправляли все недостатки. В результате выиграют от этого все. Google получит больше денег от рекламы за счёт лучшего принятия. Разработчики смогут привлечь больше пользователей. Ну, а пользователи просто с меньшей вероятностью закроют сайт, чьё быстродействие их устраивает.

Как измерить скорость сайтов

Механизм Performance HUD уже доступен в тестовой версии Chrome Canary. При желании вы можете скачать приложение и опробовать работу нововведения, другое дело, что, если вы не разработчик, то и ощутить произошедшие изменения вряд ли удастся.

Скачайте Chrome Canary из Google Play;

Перейдите в меню по адресу chrome://flags;

Найдите параметр Show performance metrics in HUD;

Включите его и перезагрузите браузер.

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Будьте осторожны: использование Chrome Canary не может гарантировать вам стабильность работы. Об этом даже предупреждает сама Google, используя в названии тестовой версии браузера уточнение о её нестабильности. Поэтому настоятельно рекомендую не переходить на Canary в качестве основного решения для веб-сёрфинга. Разумеется, эта рекомендация не распространяется на разработчиков, владельцев и администраторов сайтов и энтузиастов, интересующихся экспериментальными функциями Chrome.