Google начала активно внедрять дополненную реальность на улицы

Дополненная реальность – штука очень противоречивая. С одной стороны, популярные компании пытаются найти ей полезное применение в своих сервисах, но, с другой, этой технологии так и не удалось стать нормой жизни для подавляющего большинства людей. Даже я, считающий себя продвинутым пользователем, ни разу так и не поймал себя на искреннем желании включить дополненную реальность, хоть на бумаге многие процессы, совместимые с ней, и выглядят очень удобно. Однако Google не сдаётся и старается распространить применение дополненной реальности по всему миру.

Как установить ARCore на любой Андроид

Чтобы популяризовать дополненную реальность среди пользователей устройств под управлением Android, Google начала создавать так называемые «облачные якоря», которые в оригинале называются Cloud Anchors. Они представляют собой точки на карте, привязанные к определённым координатам, с поддержкой платформы ARCore. Это нужно для того, чтобы активировать определённый сценарий в дополненной реальности, когда пользователи, которые окажутся в нужной местности и запустят камеру.

Как работают Cloud Anchors

Если говорить совсем простым языком, это работает так: из-за того, что ARCore – это облачная платформа, Google просто интегрирует в неё информацию о разных геолокационных точках, к которым привязаны определённые визуальные сценарии. Поэтому никаких физических якорей на местах размещать не нужно. А поскольку они привязаны к координатам, которые не меняются независимо от каких-либо внешних факторов, для работоспособности Cloud Anchors даже неважно, если в этой местности снесут все здания и возведут новые.

Google прокачала ARcore и добавила дополненную реальность в поиск на Android

Таким образом можно эксплуатировать множество разных сценариев. Это может быть игра, которой разработчики захотят добавить интерактивности, наложение изображений местности столетней давности, виртуальный указатель, который помогает пройти к конкретному заведению или точке, и много чего ещё. Достаточно просто достать телефон, активировать GPS, чтобы он смог определить текущее местоположение и активировать камеру. В тот же момент аппарат распознает Cloud Anchor и выполнит заложенный в него сценарий.

Игры и приложения в дополненной реальности

Google делает эти «якоря» не столько для себя, сколько для сторонних разработчиков, облегчая им использование дополненной реальности в своих проектах. Ведь понятно, что многие даже крупные студии вряд ли решились бы заниматься этим, поскольку весь процесс, во-первых, мог занять у них слишком много времени, а, во-вторых, отнять много денег. Само собой, никто в здравом уме на это не пойдёт, учитывая довольно туманные перспективы дополненной реальности. Поэтому Google взяла эту почётную обязанность на себя, ведь было бы глупо оставить ARCore простаивать без дела.

Google добавила в Google Maps поиск людей в дополненной реальности

В целом дополненную реальность сложно назвать популярной технологией, несмотря на все попытки Google. А ведь компания явно приложила немало сил к её популяризации. Одним из приоритетных направлений развития дополненной реальности для неё является навигация. Только за последний год разработчики поискового гиганта встроили в фирменные карты функцию построения маршрутов в дополненной реальности, возможность искать других пользователей, определяя направления их движения и даже ориентироваться по видимым объектам без подключения к сети. Жаль только, что пока этим мало кто пользуется.