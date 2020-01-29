Все знают, что некоторые компании, которые имеют свободный доступ к данным своих клиентов, нет-нет, да приторговывают ими. Для многих из них это и вовсе является основой бизнеса, потому что информация о предпочтениях пользователя, местах, которые он посещает, где он работает и с кем встречается, может лечь в основу рекламной кампании и помочь в продвижении той или иной продукции. Значение имеют практически любые сведения, которые могут помочь в формировании виртуального портрета. В результате компания может не знать ни имени, ни фамилии конкретного пользователя, но знать, что его интересует и что он способен купить. Но такого, чтобы данные продавались правоохранительным органам, кажется, ещё не было.

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Google начала взимать деньги за предоставление данных пользователей по запросам правоохранительных органов, узнал The New York Times. Компании неважно, имеется у спецслужб ордер и что именно за данные это будут – личная переписка, поисковые запросы или геолокационные данные, — она готова предоставить всё, что от неё потребуют, но только при условии оплаты. Однако каждая услуга стоит по-разному, и цены могут отличаться в несколько раз в зависимости от сложности.

Сколько стоят данные

Если у Google требуют предоставить уже имеющиеся в её распоряжении данные, за это придётся заплатить по 45 долларов за каждый пакет. А вот установить прослушку за конкретным пользователем будет стоить уже 60 долларов. Дороже всего стоит обслуживание ордера на обыск. Он позволяет правоохранителям самостоятельно прийти к Google и собрать нужные сведения о нужном им человеке вне зависимости от способа их хранения. Правда, это могут быть не любые данные, потому что, к примеру, защищённые сквозным шифрованием резервные копии извлечь без устройства пользователя не удастся при любом раскладе.

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Сама Google не скрывает, что требует у спецслужб оплачивать предоставление данных пользователей. Компания объясняет это требование необходимостью компенсировать затраты, которые она несёт, сотрудничая с правоохранительными органами. Дело в том, что исполнение каждого запроса требует привлечения сотрудников, которым требуется сначала изучить само требование, затем либо найти данные конкретного пользователя, либо начать их сбор. На это уходит время, которое у такой компании, как Google, стоит дорого.

Почему Google требует деньги со спецслужб

Ни одна из служб Google не разрабатывалась изначально как средство для сбора данных для правоохранительных органов. Поэтому извлечение необходимых сведений требует привлечения специалистов и проведения особых манипуляций. Эти процессы не являются бесплатными для компании, и, установив плату за услуги по предоставлению данных, компания, во-первых, компенсирует расходы, которые она вынуждена нести, а, во-вторых, сдерживает спецслужбы от слишком частых обращений, — объяснил юрист Google в интервью The New York Times.

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На первый взгляд может показаться, что расценки, которые установила Google, довольно демократичны. В конце концов, что такое 45 долларов за возможность получить данные потенциального преступника и наконец раскрыть преступление? Но важно учитывать, что обычно запросы на предоставление информации не являются единичными, а охватывают сразу несколько учётных записей. К примеру, только за первую половину 2019 года Google предоставила правоохранительным органам данные в общей сложности 165 тысяч пользователей со всего мира.