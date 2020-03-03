Как бы странно это ни звучало, но моя основная претензия к Google Pay состоит в том, что он максимально не похож на Apple Pay. Когда я впервые столкнулся с платёжным сервисом Google, меня удивило отсутствие таких банальных функций, как верификация каждой транзакции при помощи биометрии или, скажем, возможности выбора платёжной карты непосредственно перед оплатой, не говоря уже о хранении пропусков, билетов и посадочных талонов. Однако ещё больше удивляла принципиальность, с которой Google игнорировала отсутствие этих функций. Но, видимо, сносить претензии пользователей и дальше сил у неё уже не осталось.

Какие функции Apple Pay появились в Google Pay

Google согласилась расширить возможности Google Pay, активировав поддержку билетов, пропусков и посадочных талонов. С момента их добавления сервис начнёт в реальном времени отслеживать актуальность документов и будет присылать оповещения о произошедших изменениях. Если ваш рейс перенесут, Google Pay оповестит вас об этом. Примерно по такому же принципу работает Apple Pay, так что особенно гадать, где разработчики Google подсмотрели эту функцию, не приходится.

Как добавить билет в Google Pay

Добавить билет, посадочный талон или другой документ в Google Pay довольно просто. Достаточно просто сделать скриншот онлайн-версии документа либо сфотографировать его так, чтобы в объектив попал штрих-код. Именно по нему сервис сверит ваш билет с базой данных и будет проверять актуальность рейса, чтобы в случае каких-то изменений прислать вам соответствующее уведомление. Это очень удобно, поскольку теперь вам не придётся проверять электронную почту в ожидании писем от перевозчика о переносе времени вылета.

Как сесть на самолёт с помощью Google Pay

Предъявить посадочный талон или билет при посадке на рейс теперь тоже будет значительно проще. Если раньше в Google Pay отсутствовала функция горячего доступа к сохранённым картам и документам, то теперь будет достаточно дважды нажать на клавишу питания, как на экране появятся все ваши билеты и карты. Вам останется только выбрать нужный объект и предъявить его контролёру со считывателем либо автоматизированной системе посадки. Правда, есть нюанс, который состоит в том, что многие авиакомпании, не говоря уже о наземных перевозчиках, Google Pay не поддерживают. Поэтому теперь Google предстоит найти среди них партнёров и заключить с ними договор о сотрудничестве, на что могут уйти годы.

Чем Google Pixel лучше других Android-смартфонов

Самое неприятное я оставил напоследок. Несмотря на то что первоначально всё выглядело так, будто Google планирует выпустить все эти нововведения в составе Android 11, компания поступила совершенно иначе. Она решила, что описанные выше возможности станут эксклюзивными функциями смартфонов линейки Pixel и начнут распространяться среди их владельцев уже в марте. Но и тут есть подвох. Как оказалось, возможность добавлять билеты и посадочные талоны появится только у жителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Франции, Германии, Испании, Италии, Ирландии, Тайваня и Сингапура. России, как видите, в этом списке нет.

За что я не люблю Google

Безусловно, я могу понять желание Google сделать фирменные смартфоны хоть чем-то лучше, чем то, что предлагают конкуренты. Но одно дело, когда компания предлагает что-то новое сама, и совершенно другое, когда ограничивает всех остальных. Ведь возможность горячей смены карт перед оплатой изначально планировалась как штатная функция для Google Pay, которая должна была выйти в составе Android 10, а потом неожиданно исчезла из списка нововведений. А ведь Google Pay – это универсальный сервис, который, в отличие от той же «Google Камеры», доступен всем, а значит, и все его функции должны быть общедоступными.