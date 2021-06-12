Google научила Google Pay расплачиваться криптовалютой

Не знаю, как у вас, а у меня бесконтактная оплата является, пожалуй, самой часто используемой функцией смартфона. Благодаря ей я перестал носить с собой кошелёк с наличными и даже банковские карты, которые носить просто в кармане – тот ещё риск. Не ровен час, как они вывалятся оттуда, если вы вдруг неосторожно вынете оттуда руку или неудачно сядете. Короче, штука очень удобная. Однако до недавнего времени через Google Pay можно было платить только фиатными деньгами, но теперь можно будет расплачиваться ещё и криптовалютой.

Почему я откажусь от Google Pay в пользу Tinkoff Pay

В Google Pay появилась официальная поддержка криптовалютной биржи Coinbase. Теперь пользователи платёжного сервиса смогут оплачивать покупки бесконтактным способом, используя свои сбережения не только в фиатной, но и в цифровой валюте. Хотите узнать больше о крипте? Читайте 2bitcoins.ru, там всё есть.

Поддержка криптовалюты в Google Pay

Привязать к Google Pay сам счёт на бирже, конечно, нельзя. Для этого нужно оформить дебетовую карту, которую Coinbase выдаёт своим клиентам. Она позволяет проводить платёжные операции как при использовании обычного «пластика». Её-то и нужно привязать к Google Pay.

Само собой, транзакции через карту Coinbase будут проводиться не в криптовалюте, а в фиатной валюте. Потому что для этого как минимум нужно, чтобы криптовалюту принимал продавец. Поэтому Coinbase будет просто переводить биткоины в доллары, и отправлять их продавцу.

Google запустила новый Google Pay с переводами и оплатой доставок. Но не для всех

В тот момент, как пользователь прикладывает смартфон к терминалу, он отправляет сигнал на биржу для проверки средств. Если их оказывается достаточно, сервис фиксирует курс криптовалюты, в которой проводится оплата, и отсылает продавцу подтверждение. После этого производится обменная операциия, и продавец получает свои деньги.

Для удобства пользователей Coinbase предлагает ряд привилегий держателям своей карты, что делает его не менее привлекательной, чем обычные банковские карты:

Снятие наличных в банкоматах без комиссии;

Кэшбек 1% в биткоинах или 4% в Stellar Lumens;

Мгновенный перевод криптовалюты в фиат по курсу.

Как платить криптовалютой

Если у вас есть карта Coinbase, вы можете привязать её к Google Pay, используя встроенный инструмент привязки «пластика». Просто отсканируйте её, укажите контактные данные и подтвердите привязку вводом кода авторизации, который придёт вам по SMS.

Правда, есть кое-какие ограничения. Несмотря на то что Coinbase работает по всему миру, свои дебетовые карты биржа выдаёт только в США. Соответственно, воспользоваться привилегией по оплате покупок с использованием криптовалютных активов могут только американцы.

Как привязать карту к Google Pay

Однако это ещё не всё. Пластиковая карта Coinbase эмитирована под эгидой платёжной системы Visa. Поэтому расплачиваться с её помощью, хоть и через Google Pay, можно только там, где принимают карты Visa. В России с этим проблем нет, а вот за границей пероидически попадаются терминалы, которые обслуживают только Visa или только AMEX.

Несмотря на то что большинство держателей криптовалютных активов обычно используют их исключительно как инструмент инвестирования, новая инициатива Coinbase и Google способна изменить отношение пользователей к биткоинам и другим валютам. Так что, если подключатся и другие биржи, можно будет говорить о превращении крипты в полноценное средство оплаты.