«Ежедневная безопасность 2 миллиардов пользователей» — именно под таким лозунгом Google продвигает свою систему защиты Play Protect для Android. Для тех, кто не знает: это особый набор алгоритмов, которые сканируют на предмет вредоносных программ Google Play и защищают от них наши смартфоны. Google очень гордится своей разработкой, потому что Play Protect может искать вирусное ПО не только на устройстве, но и за его пределами, например, на сайтах и веб-сервисах, безошибочно определяя шпионские скрипты и фишинговые страницы. Но это в теории. А вот на практике, к сожалению, всё оказалось несколько иначе.

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Эксперты бюро AV-TEST, оценивающего эффективность антивирусных программ, проанализировали возможности Play Protect и пришли к выводу, что это чрезвычайно неэффективная система защиты. Их исследование показало, что из 6700 вредоносных программ, которые случайным образом были отобраны для эксперимента, Play Protect смог распознать только около 2700, тогда как остальные 4000 приложений, обладавших деструктивными функциями, он обозначил как доброкачественное ПО, не заподозрив никакого подвоха.

Зачем нужен Play Protect

Play Protect от Google был не единственным антивирусом, который эксперты AV-TEST подвергли проверке. Вместе с ним аналогичным образом испытывались антивирусы Avira, Kaspersky, Bitfender, G Data, NortonLifeLock, SK Telecom и Trend Micro. Все они получили максимальные 18 баллов, тогда как Play Protect присудили всего 6. Это довольно показательно, учитывая, что Google довольно прохладно относится к антивирусам на Android и предлагает пользователям полагаться исключительно на собственный продукт, ссылаясь на его универсальность и эффективность в любых задачах.

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Однако Play Protect испытывает проблемы не только с вредоносными приложениями, будучи неспособным отличить многие из них от доброкачественных, но и наоборот. Из 2000 тысяч гарантированно безопасных программ из Google Play, которые эксперты AV-TEST отобрали для эксперимента, антивирус Google ошибочно назвал 30 из них вредоносными. Да, тут процент ошибок оказался существенно меньше, однако сам факт того, что Play Protect зачастую не может отличить белое от чёрного, вызывает определённые опасения. Поэтому AV-TEST рекомендует не доверять свою безопасность только Google и подстраховываться, используя сторонние антивирусы.

Нужны ли антивирусы на Android

Лично я за более чем десятилетний опыт использования Android к антивирусам никогда не прибегал. Такой необходимости у меня не появлялось даже на заре становления операционной системы, когда она была защищена не в пример хуже. То ли мне просто везло, то ли срабатывали мои внутренние механизмы защиты, но я ни разу не натыкался на вредоносный софт ни в Google Play, ни за его пределами, хотя в конце нулевых годов, когда осознание необходимости платить за софт ещё ко мне не пришло, я довольно активно скачивал взломанные версии приложений в виде APK и зачастую делал это, не слишком разбираясь, откуда я их скачиваю.

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Можете ли вы так же? Я уверен, что да. У меня вообще довольно скептическое отношение к антивирусам, которые, на мой взгляд, только тормозят систему и расходуют те ресурсы, которые, очевидно, можно было направить на выполнение других, более релевантных задач. Поэтому всё, что я рекомендую, — это читать отзывы к приложениям в Google Play, проверять их рейтинг и количество загрузок, избегать скачивания ПО из-за пределов официального каталога и, в конце концов, читать, какие привилегии запрашивает установленная программа, чтобы в случае чего, не дать ей украсть конфиденциальную информацию.