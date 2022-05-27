Google отключает сервера Global Cache в России. Что теперь будет?

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Иван Кузнецов 0

Судя по всему, Google твёрдо решила уйти из России, а потому начала активно сжигать все мосты, которые позволяли ей тут оставаться. Сначала компания ограничила работу всех платных сервисов, потом объявила о банкротстве, а теперь ещё и начала отключать сервера Google Global Cache, которые ранее обслуживали Россию. В целом звучит безобидно. Но на самом деле это куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Чем отключение серверов обернётся для нас с вами, читайте в этой статье.

Google Global Cache

Google начала отключать сервера Global Cache в России, которые разгоняли Ютуб и другие сервисы

Сервера Google Global Cache, как можно понять из названия, отвечают за кэширование данных. Для рядового пользователя этот термин почти ничего не значит. А, между тем, именно благодаря кэшированию удаётся обеспечить более быструю передачу данных пользователям фирменных сервисов Google.

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Согласен, пока звучит не очень понятно. Но вот вам простой пример. Если вы вспомните, как YouTube работал ещё 7-10 лет назад, то поймёте, что тогда видео грузились очень долго. Чтобы посмотреть 5-минутный ролик, было необходимо прождать минут 10, пока он загрузится полностью. Сейчас таких проблем нет именно благодаря Google Global Cache.

Google уходит из России

Основные сервера Google находятся в США, а сервера Global Cache просто хранили просмотренную другими пользователями информацию в России, чтобы вы могли быстрее загрузить её

Если говорить совсем простым языком, то сервера Google Global Cache как бы запоминают контент, который до вас смотрели другие пользователи. А потом, когда к нему обращаетесь вы, выдают вам. Таким образом вашему оператору не приходится загружать видео с нуля, и оно транслируется без задержек.

Сервера Google Global Cache встроены в магистральную систему российских интернет-провайдеров и получают данные с серверов Google из США. По сути, они хранят просмотренный кем-то контент, позволяя вам воспользоваться тем, что он хранится рядом с вами, а не транслируется через океан, и смотреть его в режиме реального времени, поскольку загрузка происходит практически мгновенно.

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Важно понимать, что на мощностях серверов Global Cache работают не только фирменные сервисы Google. Поисковый гигант сдаёт их в аренду и другим компаниям, которые благодаря технологии глобального кэширования сокращают время отклика своих сервисов и повышают скорость загрузки контента, который они предлагают.

Смогут ли российские провайдеры компенсировать отсутствие Google Global Cache? Скорее всего, смогут. По мнению экспертов, современное оборудование, которые есть в распоряжении Ростелекома, Мегафона, МТС и других операторов в целом довольно эффективны, и их пропускной способности хватит, чтобы пользователи не потеряли в скорости.

Что будет с интернетом в России

Скорее всего, Ютуб в России не станет работать медленнее. Но нагрузка на провайдеров вырастет, а значит, могут вырасти и цены на интернет

Но из-за того, что теперь вся нагрузка будет ложиться на самих провайдеров, соответственно, вырастут объёмы трафика, которые им придётся обрабатывать с нуля. В результате возрастёт нагрузка на инфраструктуру, а, чтобы компенсировать это, провайдеры могут увеличить цены на доступ в интернет для конечных пользователей.

На данном этапе Google разрывает договоры только с мелкими — как правило, региональными — провайдерами. А Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн и другие, с их слов, пока не наблюдают отключений. Возможно, Google просто минимизирует издержки, потому что сотрудничество с небольшими операторами для неё не так выгодно, как с крупными.

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Впрочем, Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-Review.com, уверен, что Google всё-таки уберёт свои сервера из России. Но, по его мнению, от этого ничего не изменится:

Пользователи просто не увидят разницы в качестве сервисов, YouTube также точно будет работать, у нас хороший и быстрый телеком, связность на отличном уровне. Для операторов вырастет трафик на точках обмена с Европой, что не принципиально. В целом никакого ужасного ужаса не случилось, все идет в ожидаемом русле.

Выходит, что глобального ухудшения работы онлайн-сервисов не произойдёт? Ну, видимо, нет. Интернет в России правда довольно быстрый, и он должен справиться с возросшей нагрузкой. То есть грузиться видео на Ютубе и правда медленнее не будут. Другое дело, что вся инфраструктура у нас построена на заграничном оборудовании, и, если поставщики откажутся возить его сюда, нам будет уже не до смеха.

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