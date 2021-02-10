Google перестанет выпускать обновления Chrome для старых ПК

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Google Chrome – самый популярный браузер в мире. Появившийся намного позже Internet Explorer, он мгновенно завоевал народную любовь. Не в последнюю очень на это повлияли расширения, которые предложили разработчики. С их помощью пользователи смогли расширять штатные возможности Chrome, который благодаря этому превратился из простого браузера в подобие операционки в операционке. В результате его доля на рынке веб-обозревателей вплотную приблизилась к отметке в 90%. Поэтому очень жалко, что вскоре часть пользователей лишится доступа к Chrome.

Chrome

Chrome 89 лишится поддержки старых компьютеров

Как Google улучшила работу с вкладками в Chrome на Android

Google намерена прекратить поддержку Chrome на некоторых типах старых компьютеров. Новое правило вступит в силу с выходом Chrome 89, чей релиз ориентировочно запланирован на начало весны. Прекращение поддержки значит, что на этих устройствах браузер больше не будет получать свежие обновления.

Компьютеры без поддержки Google Chrome

Ноутбук

Поддержки Chrome лишатся только старые компьютеры, вышедшие до 2005 года

В число устройств, которые Google больше не планирует поддерживать, войдут компьютеры на базе архитектуры x86 без поддержки команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). Предварительно пользователи Chrome 88 начнут получать соответствующие уведомления в самое ближайшее время. Для них Chrome 88 станет последним обновлением браузера.

Правда, довольно странно, что Google решила предупредить пользователей о прекращении поддержки их компьютеров только сейчас. Ведь даже если компания выпускала соответствующий пресс-релиз, очевидно, что для максимального распространения информации следовало добавить в браузер какое-то уведомление. В таком случае новость для пользователей, которые всё ещё используют старые ПК, не была бы такой шокирующей.

Google хочет ускорить загрузку сайтов в Chrome чужими руками

Если вы уже отправились гуглить, что такое SSE3 и поддерживает ли его ваш компьютер, то не стоит. Дело в том, что это в основном компьютеры с железом, которое было выпущено в период до 2005 года включительно. Поэтому более поздние решения практически наверняка будут поддерживать команды SSE3, а значит, их владельцам не стоит переживать о проблемах в обновлении Google Chrome после выхода новой версии.

Как проверить обновления Chrome

Более того, в данном случае речь идёт исключительно о компьютерах под управлением Windows, потому что «маки», хромбуки и все современные смартфоны уже давно оснащаются процессорами с поддержкой SSE3. Для них это давний стандарт, который обязателен для правильной работы всех последний версий macOS, Chrome OS и Android.

Google выпустила внеплановое обновление Chrome, которое нужно установить всем

Проверить, не светит ли вашему компьютеру прекращение поддержки Google Chrome, довольно легко:

  • Запустите Google Chrome у себя на компьютере;
  • Перейдите в контекстное меню, а затем в Настройки;
Обновление Chrome

Если ваш компьютер прекращает получать обновления Chrome, вы получите вот такое уведомление

  • В левом боковом меню выберите «О браузере Chrome»;
  • Обратите внимание на версию Chrome – там не должно быть предупреждений о прекращении поддержки.

Сам факт прекращения поддержки Chrome на старых устройствах означает всего лишь отсутствие дальнейших обновлений. При этом его работоспособность никуда не денется. Браузер по-прежнему будет работать так же, как и раньше, но не сможет получать новые функции. Другое дело, что, если у вас настолько старое устройство, то, наверное, вам как минимум стоит задуматься о его обновлении.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Mobile Driving License
Google рассказала, как будет работать оцифровка документов на Android

Документы на бумажных носителях уже давно считаются пережитком прошлого. Их неудобно хранить, потому что они занимают много места, трудно пользоваться, не нанеся им повреждений, относительно легко подделать и нужно периодически менять. Поэтому государственные органы делают неплохие деньги на госпошлинах за выдачу или восстановление документов и штрафах за их порчу или утерю. А, между тем, всего этого можно было избежать, просто оцифровав все эти бумажки и переведя их в электронный вид. Этим Google и занялась.

Читать далее
Google - монополия
Google — монополия. Вредит ли это вам, как пользователям?

В последнее время стало очень много новостей о судебных разбирательствах в отношении Google из-за монопольного захвата компанией той или иной отрасли. Сначала власти обвинили её в навязывании производителям Android-смартфонов своих сервисов и оштрафовали на 5 миллиардов долларов, потом потребовали предлагать пользователям из Европы альтернативные поисковики, а теперь хотят и вовсе заставить её продать Chrome другой компании. А есть ли в этом реальная польза для нас, как для пользователей?

Читать далее
Разрешение экрана
Что такое DPI в телефоне и на что это влияет

Ядра, гигагерцы, гигабайты мегапиксели – это стандартные термины для 21 века, которые слышал ну практически каждый. По отдельности они могут использоваться в самых разных отраслях, однако вместе встречаются только применительно к смартфонам. Но если раньше относящиеся к ним цифры было принято знать практически наизусть, то сегодня в этом практически нет никакого смысла. В конце концов, какая разница, на какой частоте работает процессор вашего смартфона, если он работает хорошо и не тормозит? Другое дело, что есть ещё показатели, которые лучше знать наизусть.

Читать далее
Новый комментарий