Google перестанет выпускать обновления Chrome для старых ПК

Google Chrome – самый популярный браузер в мире. Появившийся намного позже Internet Explorer, он мгновенно завоевал народную любовь. Не в последнюю очень на это повлияли расширения, которые предложили разработчики. С их помощью пользователи смогли расширять штатные возможности Chrome, который благодаря этому превратился из простого браузера в подобие операционки в операционке. В результате его доля на рынке веб-обозревателей вплотную приблизилась к отметке в 90%. Поэтому очень жалко, что вскоре часть пользователей лишится доступа к Chrome.

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Google намерена прекратить поддержку Chrome на некоторых типах старых компьютеров. Новое правило вступит в силу с выходом Chrome 89, чей релиз ориентировочно запланирован на начало весны. Прекращение поддержки значит, что на этих устройствах браузер больше не будет получать свежие обновления.

Компьютеры без поддержки Google Chrome

В число устройств, которые Google больше не планирует поддерживать, войдут компьютеры на базе архитектуры x86 без поддержки команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). Предварительно пользователи Chrome 88 начнут получать соответствующие уведомления в самое ближайшее время. Для них Chrome 88 станет последним обновлением браузера.

Правда, довольно странно, что Google решила предупредить пользователей о прекращении поддержки их компьютеров только сейчас. Ведь даже если компания выпускала соответствующий пресс-релиз, очевидно, что для максимального распространения информации следовало добавить в браузер какое-то уведомление. В таком случае новость для пользователей, которые всё ещё используют старые ПК, не была бы такой шокирующей.

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Если вы уже отправились гуглить, что такое SSE3 и поддерживает ли его ваш компьютер, то не стоит. Дело в том, что это в основном компьютеры с железом, которое было выпущено в период до 2005 года включительно. Поэтому более поздние решения практически наверняка будут поддерживать команды SSE3, а значит, их владельцам не стоит переживать о проблемах в обновлении Google Chrome после выхода новой версии.

Как проверить обновления Chrome

Более того, в данном случае речь идёт исключительно о компьютерах под управлением Windows, потому что «маки», хромбуки и все современные смартфоны уже давно оснащаются процессорами с поддержкой SSE3. Для них это давний стандарт, который обязателен для правильной работы всех последний версий macOS, Chrome OS и Android.

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Проверить, не светит ли вашему компьютеру прекращение поддержки Google Chrome, довольно легко:

Запустите Google Chrome у себя на компьютере;

Перейдите в контекстное меню, а затем в Настройки;

В левом боковом меню выберите «О браузере Chrome»;

Обратите внимание на версию Chrome – там не должно быть предупреждений о прекращении поддержки.

Сам факт прекращения поддержки Chrome на старых устройствах означает всего лишь отсутствие дальнейших обновлений. При этом его работоспособность никуда не денется. Браузер по-прежнему будет работать так же, как и раньше, но не сможет получать новые функции. Другое дело, что, если у вас настолько старое устройство, то, наверное, вам как минимум стоит задуматься о его обновлении.