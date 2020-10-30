Google показала, как выбрать лучшее приложение для Android из похожих

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что в Google Play запрещено размещение новых приложений, дублирующих функциональность старых, разработчиков это особенно не смущает. Поэтому даже по запросу «калькулятор» в каталоге можно найти несколько десятков, если не сотен идентичных вариантов, выбрать из которых бывает довольно сложно. Google это поняла, а потому решила предложить пользователям встроенный инструмент сравнения приложений со схожей функциональностью, который недавно появился в Google Play.

Приложения для Android

В Google Play масса одинаковых приложений, которые нужно как-то отличать друг от друга

Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Инструмент, о котором идёт речь, пока находится в стадии тестирования и доступен не всем. Однако пользователей, которые обнаружили его у себя в Google Play, довольно немало. Инструмент называется довольно просто Compare Apps, а в русскоязычной локализации — «Сравнить приложения». С его помощью можно сопоставить ключевые особенности нескольких одинаковых, на первый взгляд, приложений, доступных в каталоге, и выбрать то, которое лучше всего отвечает вашим потребностям.

Как сравнить приложения в Google Play

Включать инструмент отдельно и добавлять к списку сравнения разные приложения не придётся – он будет автоматически подбирать похожий софт и предлагать его к сравнению с тем, страницу которого вы открыли.

  • Для этого откройте приложение, которое вас интересует;
  • Пролистайте список доступной информации вниз;
Сравнение приложени

Чтобы добраться до сравнения приложений, нужно пролистать немало информации

  • В разделе «Сравнить приложения» пролистывайте список похожих приложений;
  • Сравните их ключевые особенности и выберите нужное.

Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

Сравнительная таблица не очень обширна и предлагает сравнение только по шести показателям. Три из них – неизменны. Это рейтинг приложения, количество загрузок и простота использования. А ещё три – лабильны, то есть меняются в зависимости от типа программ, которые подлежат сравнению. Если это видеоплеер, то сравниваются поддерживаемые форматы и видео и, скажем, наличие или отсутствие функции стриминга. А если это переводчик, то сопоставляются различные режимы перевода, способность работать без подключения к интернету и т.д.

Как понять, чем отличаются приложения для Android

С одной стороны, очень круто, что Google сама предложила пользователям возможность сравнивать приложения, чтобы выбрать лучшее из нескольких похожих. Но, с другой стороны, жалко, что такой ценный инструмент, во-первых, скрыли там, куда обычно никто никогда не добирается, а, во-вторых, не дали возможности выбирать приложения для сравнения самостоятельно. Ведь очевидно, что автоматическая подборка может не включать именно той программы, которая заинтересовала конкретного пользователя. Но объяснить это в принципе можно.

Google Play

Инструмент сравнения доступен в Google Play, но пока что не всем

Скорее всего, Google не дала пользователям возможности выбирать приложения для сравнения самостоятельно из-за того, что они могут начать добавлять к сравнению программы совершенно разного толка, которые в принципе невозможно сопоставлять друг с другом. А в случае, если на странице отсутствует приложение, с которым вам бы хотелось сравнить текущее, просто выберите его и просмотрите список сравнения с его страницы – это абсолютно рабочий метод, который сводит описанные выше недостатки нововведения на нет.

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Если инструмент сравнения приложений появился у вас в Google Play, не будьте к нему слишком требовательными. Дело в том, что он пока находится в состоянии тестирования и поддерживание сравнение далеко не всех приложений. Если сопоставить программы для перевода и воспроизведения видео ему ещё под силу, то вот сравнивать более сложное с точки зрения функциональных возможностей ПО он ещё неспособен. Всё-таки Google нужно вручную разработать методики сравнения и разделить весь софт на группы, чтобы сравнение оказалось эффективным.

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