Если вы спросите, какой из продуктов Google я люблю больше, я не раздумывая назову Google Assistant. Пожалуй, это единственная вещь, которой я пользуюсь так же часто, как Instagram или Chrome. Благодаря ассистенту я забыл, как выполняются многие действия, которые раньше требовали выполнения множества сложных манипуляций. К примеру, не перестаю удивляться, с каким удобством Google Assistant сам оформляет возврат приложения из Google Play, которое мне не понравилось, и запрашивает у разработчика уплаченную сумму денег. Но скоро ассистент научится новым трюкам.

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На выставке CES’2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, Google представила очередное обновление Google Assistant. Оно выйдет позднее в этом году и будет содержать ряд примечательных и чрезвычайно полезных функций, которые выведут взаимодействие с ним на качественно новый уровень. Казалось бы, чему ещё можно научить голосового помощника, который и так уже умеет ну практически всё. Но, как выяснилось, ему ещё есть чему поучиться, чтобы по максимуму выполнять команды и требования пользователей, даже если они сами не догадываются о том, что им это может быть нужно.

Обновление Google Assistant

С выходом обновления Google Assistant, во-первых, получит поддержку команды «Читать». Благодаря ей помощник сможет зачитывать какой-либо текст вслух, давая пользователю возможность потреблять информации в аудио-формате. Это будет очень удобно в ситуациях, когда возможности читать самостоятельно нет, например, за рулём или при нарушениях зрения. А чтобы улучшить восприятие зачитываемого текста, Google пообещала доработать произношение ассистента и повысить его естественность, избавив от признаков роботизированности.

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Во-вторых, Google Assistant получит встроенный таймер, который позволит выполнять те или иные команды с задержкой. Это нововведение придётся очень кстати при управлении посредством ассистента умным домом. Благодаря ему можно будет обучить помощника каждое утро открывать шторы, включать кофеварку или активировать освещение во дворе в вечерние часы. Правда, заставить Google Assistant запомнить эти команды и повторять их автоматически на старте будет нельзя, а единственный сценарий их выполнения – это вызвать его и попросить выполнить определённое действие в конкретное время.

Google Assistant для телевизора

Ну, и, в-третьих, в этом году Google Assistant начнёт появляться на устройствах, которые раньше не поддерживались. Согласно подтверждённой информации, ассистент появится на телевизорах Samsung, благодаря чему управлять им можно будет при помощи голоса. Правда, скорее всего, такая возможность будет зависеть от наличия вспомогательных устройств вроде смартфона или умной колонки. Сейчас взаимодействовать с телевизорами Samsung при помощи голоса тоже можно, но только через голосового ассистента «Алису» от Яндекса.

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Когда все описанные выше нововведения станут доступны пользователям, неизвестно. Google в свойственной ей манере не стала называть конкретных дат, чтобы не обманывать доверия пользователей, а потому уточнила, что обновление с новыми функциями станет доступно позднее в этом году. Получается, что апдейт с одинаковой вероятностью может выйти как в начале января, так и в конце декабря, причём последний вариант кажется наиболее адекватным. Ведь если встроить в Google Assistant отложенное выполнение команд, в общем-то, просто, то повысить естественность произношения — куда сложнее.