Сейчас, когда почти все вынуждены сидеть по домам и искать, чем бы себя развлечь, стриминговые сервисы начали пользоваться необычайно высокой популярностью. Но ведь не все могут целыми днями смотреть очередной фильм или сериал, тем более что действительно стоящие картины выходят в прокат откровенно нечасто. Поэтому Google решила, что будет развлекать пользователей по-своему. Для этого она сначала запустила возможность рассматривать в дополненной реальности трёхмерные модели животных, которые оказались настоящим трендом. А теперь компания предложила всем желающим попробовать превратить свои фотографии в настоящее произведение искусства.

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Этим занимается приложение Art & Culture. Google представила его ещё несколько лет, и изначально оно позволяло пользователям рассматривать картины именитых художников в дополненной реальности, как и 3D-фигуры животных. Я лично пробовал и остался доволен реализацией. Приложение запускало полотна в натуральную величину и давало возможность разглядеть каждый мазок.

Я даже помню, что мне удалось оценить картину Ванг Гога «Звёздная ночь» в её первозданной красоте, оценив мельчайшие детали, потому что у меня была возможность приближаться к произведению так близко, как не допустят ни в одном музее. Но в целом, судя по всему, приложение пользователям не очень-то зашло, а потому Google решила немного изменить его ориентацию и перепрофилировать на развлечения, которые сегодня придутся очень кстати.

Эффекты для фото на андроид

В последнем обновлении Art & Culture появилась поддержка функции Art Transfer. Это нечто вроде пакета фильтров, основанных на произведениях знаменитых художников вроде Мунка, Ван Гога, Уорхола и других, которые затем накладываются на фотографию, сделанную пользователем. При этом неважно, что будет запечатлено на фотографии – одиночное или групповое селфи, архитектура, природа, животные. Можно даже попробовать сфотографировать белый стол или стену, а потом наложить на них эффект картины и посмотреть, что получится.

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Функция Art Transfer работает на базе искусственного интеллекта. Он анализирует то, что изображено на фотографии, а потом умным образом накладывает на неё эффект выбранной картины. Умное наложение, в отличие от глупого, не просто лепит одно изображение поверх другого, а учитывает множество особенностей снимка – от расположения объектов и преобладающей цветовой гаммы до размеров и границ изображённых на фотографии, чтобы ничего не выпирало. Это особенно актуально, если эффект картины применяется к селфи и нужно окрасить только лица человека.

Как наложить картину на фотографию на андроиде

Чтобы сделать фотографию с эффектом картины, перейдите на главную страницу Art & Culture и нажмите на иконку камеры;

Активируйте функцию Art Transfer и сделайте фотографию;

Выберите из предложенного списка картину, эффект которой хотите применить к фотографии;

При необходимости вы можете самостоятельно выбрать часть снимка, к которой будет применён эффект.

Будьте готовы к тому, что, если приложение было у вас и раньше, после обновления оно может перестать запускаться и будет вылетать. В моём случае именно так и произошло. Но, возможно, всё дело в том, что у меня смартфон Honor, который находится под санкциями и не имеет права использовать приложения и сервисы Google.

Почему я всегда оставляю комментарии в Google Play и вам советую

Всего на данный момент пользователям доступны эффекты в стилистике 23 картин, однако Google планирует расширить ассортимент и добавить в список поддерживаемых изображений множество новых. Любопытно, что приложение позволяет сделать не только статичную фотографию, но и превратить её в гиф-анимацию. Таким образом можно наглядно продемонстрировать, как применяется эффект камеры. В результате снимком можно поделиться в социальных сетях — например, в Instagram — или просто сохранить себе в галерею на память.