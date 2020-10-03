Google представила новый AR-режим для улиц в Google Maps

Google Maps – пожалуй, самый популярный сервис, который использует дополненную реальность по прямому назначению, хотя та же Apple куда больше бравирует своей заинтересованностью в развитии AR. Разработчики Google интегрировали эту технологию в свои карты около года назад, и с тех пор планомерно её развивают, снабжая их всё новыми и новыми функциями. Но особенно здорово, что все эти нововведения внедряются не потому, что так хочется компании, а потому что они реально делают Google Maps лучше, облегчая тем самым жизнь пользователей. Как тот же режим Улицы в AR.

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Google представила очередное обновление режима «Улицы в AR» для Google Maps (скачать). Раньше пользователи с его помощью могли прокладывать наглядные маршруты, используя стрелки в дополненной реальности, которые накладывались на реальное изображение местности. Это было очень круто, учитывая, что зачастую многие взаимодействовали с картами в инвертированном виде, что сильно затрудняло навигацию. Теперь режим получил поддержку ориентиров. Помимо прокладывания маршрута, он будет указывать на расположенные поблизости объекты городской инфраструктуры, достопримечательности и т.д.

Режим Улицы в AR

Кажется, что это очень незначительное нововведение. В конце концов, названия заведений, расположенных по вашему маршруту движения, видно на карте и так. Но дело в том, что теперь вы будете видеть их расположение через камеру независимо от наличия реального указателя и других препятствий. Допустим, вы идёте мимо Эмпайр-стейт билдинг, но не знаете, что это он. Google Maps укажут вам на это, не вынуждая вас тянуть вверх голову и пытаться рассмотреть элементы экстерьера и его шпиль. Так вы наверняка не заблудитесь и не пропустите, например, нужный поворот.

Как выглядит и что умеет новый режим в Google Maps для Android

Режим «Улицы в AR» работает не только при пешеходном следовании по маршруту, но и при езде на велосипеде, автомобиле и общественном транспорте. С помощью этой функции карт вы не собьётесь с пути в незнакомом городе и, если заметите, что удаляетесь от верного направления, сможете изменить свой маршрут. Главное, управляя автомобилем, не отвлекайтесь на смартфон слишком часто, это может быть опасно не только для вас и ваших пассажиров, но и остальных участников дорожного движения.

Как ориентироваться в Google Maps

На самом деле, чтобы внедрить AR-ориентиры, Google пришлось серьёзно усовершенствовать точность в картах. Для этого разработчики компании переработали технологию определения геолокации, начав учитывать не только фактическое расстояние по прямой до выбранной точки, но и перепады высоты. Этот инструмент пригодится на пересечённой местности, для которой характерны возвышенности и впадины рельефа. В результате «Улицы в AR» помогут картам проложить наиболее быстрый и безопасный маршрут следования.

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Но на этом нововведения Google Maps не заканчиваются. Google объявила, что в ближайшее время выпустит ещё одно обновление для своих карт, где появится функция поиска друзей в дополненной реальности, которые поделились с вами своей геолокацией. Первоначально это нововведение появилось в приложении для смартфонов Google Pixel, но вскоре доберётся и до всех остальных аппаратов. С помощью этой функции можно будет в реальном времени отслеживать сокращение расстояния между вами и следовать навстречу друг другу, не боясь разминуться.