Google представила обновлённый AR-режим для Google Maps

Около двух лет назад в Google Maps появился AR-режим. Благодаря дополненной реальности навигация становилась более наглядной, потому что пользователя по маршруту всегда вела виртуальная стрелка, не позволявшая ему сбиться с пути. Первоначально режим был доступен только на смартфонах Pixel, да и то работал лишь около 10 минут, потому что Google не умела справляться ресурсопотреблением AR. Однако со временем он появился на всех смартфонах с поддержкой ARCore, став не в пример более функциональным. Но это не значит, что дальше развиваться ему некуда.

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Google хочет сделать AR-режим удобным не только для навигации, но и для изучения новых и незнакомых мест. С выходом одного из следующих обновлений Google Maps предложат пользователям возможность запускать дополненную реальность без необходимости прокладывать маршрут. Сейчас прокладывание маршрута – ключевое требование для активации AR-режима, из-за чего многие предпочитали им не пользоваться.

Дополненная реальность в Google Картах

Теперь пользователи смогут запустить AR-режим просто так. Например, если им потребуется быстро сориентироваться, в каком направлении двигаться, они смогут включить дополненную реальность и рассмотреть информацию об окружающих их объектах.

Под этой информацией подразумеваются названия зданий и достопримечательностей, расстояние до них из точки, в которой стоит сам пользователь, часы работы заведений, мимо которых он проходит, услуги, которые они предлагают, и даже отдельные кнопки для просмотра фотографий посетителей и их отзывов.

В Google Maps уже давно есть функция, позволяющая определить загруженность тех или иных заведений. Это позволяет пользователям заранее планировать время их посещения. Ведь логично, что лучше не идти на почту вечером, когда все люди идут туда после работы.

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Куда эффективнее сходить туда в промежутке между 9 и 12 часами дня. Но если раньше для этого нужно было открыть страницу заведения в Google Maps, то теперь соответствующий график будет показан прямо в AR.

Для удобства пользователей в Google Maps появятся дорожные указатели в дополненной реальности и виртуальные знаки для облегчения навигации. Они смогут облегчить ориентацию на сложных перекрёстках, чтобы вы могли точно знать, по какой дороге и в какую сторону вам разрешено и, что самое главное, безопасно следовать. А, если вы путешествуете, AR-режим сообщит вам, где вы находитесь относительно нужных вам мест вроде отеля или базы отдыха, — говорят в Google.

Не включается AR-режим в Гугл картах. В чём дело

Очень круто, что Google решилась запустить AR-режим, который работает безотносительно навигатора. В прошлом мне неоднократно приходилось жалеть, что такой возможности у него нет, поэтому я был вынужден отказаться от его использования.

Ведь логично, что, если я стою на месте, но не могу сориентироваться, какое из зданий или направлений движения – моё, мне совершенно не с руки включать навигатор, чтобы получить доступ к дополненной реальности. Теперь таких проблем быть не должно.

Google готовится сильно изменить интерфейс Google Maps. Как вам такое?

Google не раскрывает сроков запуска повсеместного AR-режима в Google Maps, но уточняет, что его релиз состоится в течение ближайших нескольких месяцев. То есть, как видите, компания не даёт даже намёков на сезон, как в случае с обновлением «Google Фото».

Если апдейт фото-сервиса поисковый гигант собирается запустить этим летом, то патч для карт явно может припоздниться. С чем именно это связано, сказать сложно. Возможно, с загруженностью разработчиков, поскольку кардинального преобразования AR-режим не требует.