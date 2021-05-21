Google представила Project Starline — сервис видеосвязи в 3D

Видеосвязь – штука уже такая же обыденная, как общение в мессенджерах, облачные хранилища и другие сервисы, которыми мы пользуемся, не задумываясь об их природе. Нам не приходит и в голову, что за бесплатностью этих сервисов стоит большая работа людей и дорогостоящего оборудования. Наверное, поэтому мы считаем, что имеем право требовать чего-то большего. Например, групповых звонков, функцию показа своего экрана и т.д., и т.д. Google это понимает и старается опережать наши запросы. Так появился проект голографических видеоконференций в 3D.

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На конференции Google I/O компания Google представила Project Starline. Это проект того самого голографического сервиса видеосвязи, который позволяет видеть трёхмерную фигуру вашего собеседника. В результате человек, с которым вы разговариваете, выглядит именно так, как если бы он сидел прямо напротив вас, а не был за сотни или даже тысячи километров.

Что такое Project Starline от Google

Project Starline в большинстве своём построен на программных технологиях. То есть вам, для того чтобы видеть своего собеседника, не нужны специальные очки, а ему не нужна какая-то продвинутая камера с поддержкой 3D.

Все вычисления производят нейросети, алгоритмы компьютерного зрения и инструменты машинного обучения. Они сканируют человека, создают его трёхмерную модель, а потом выводят её на экран, создавая впечатление, что диалог ведётся через прозрачное стекло.

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Как видите, эффект от голографической видеосвязи очень натуральный. Уже на данном этапе алгоритмы очень хорошо справляются со своей задачей. Во всяком случае из видео сложно понять, что один из собеседников – это трёхмерная голограмма.

Это становится понятно, только если посмотреть на очертания конечностей – алгоритмы не поспевают за их движениями, из-за чего кажется, что страдает показатель FPS, как это нередко случается в играх.

Несмотря на то что большая часть вычислений производят программные алгоритмы, для отображения трёхмерной фигуры экран обычного телевизора или смартфона не сгодится. Поэтому инженеры Google специально для Project Starline разработали специальный дисплей.

Видеосвязь в 3D

Он обеспечивает отображение 3D-голограмм без очков. Скорее всего, он работает по той же технологии, что и экран Firephone от Amazon, когда использовалось две матрицы с небольшим смещением друг относительно друга. Но это уже не так важно.

Понятное дело, что до коммерческого запуска Project Starline ещё очень далеко. Всё-таки технология пока находится на раннем этапе разработки, да и её практическая польза пока не очень ясна. Да, безусловно, круто видеть собеседника в 3D, но насколько это нужно большинству людей?

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Ведь для голографической видеосвязи требуется специальное оборудование, которое смогут закупать лишь немногие компании и единицы рядовых пользователей. А стоить оно явно будет не 3 копейки. Поэтому есть вероятность, что Project Starline так и не выйдет из состояния прототипа.

Ну, давайте подумаем вместе. Одно дело, если такой экран будет стоить 400, 500 или даже 1000 долларов, пожалуй, кое-какие компании бы купили такой экран. Но ведь смысл в этом будет, только если вести общение тет-а-тет, тогда как для групповых конференций смысла в 3D не будет никакого.

Что и говорить про рядовых пользователей, которые наверняка предпочтут обойтись обычным смартфоном, поскольку в них уже встроена функция видеосвязи по умолчанию и бесплатно.