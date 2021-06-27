Google рассказала, когда карты МИР подключат к Google Pay

Несмотря на то что сегодня, наверное, 9 из 10 российских банков поддерживают бесконтактную оплату через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, долгое время такая возможность предлагалась только держателям карт Visa и MasterCard. Это создавало серьёзные ограничения для тех, кто пользовался картами МИР: студентов, пенсионеров, сотрудников государственных и бюджетных организаций. Но, если Apple Pay и Samsung Pay со временем обзавелись поддержкой отечественных карт, то у Google Pay такой возможности так и не появилось. Впрочем, скоро это останется в прошлом.

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Российские банки смогут начать подключать карты платёжной системы МИР к Google Pay уже осенью. Таким образом все три ключевых сервиса бесконтактных платежей получат их поддержку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, который Google направила отечественным кредитным организациям. По официальной информации, старт кампании будет дан 26 октября.

Карты МИР в Google Pay

Прямо сейчас банки ведут работы по внедрению системы токенизации для оцифрованных карт МИР, которая нужна для обеспечения безопасности платежей. Благодаря ей в момент проведения транзакции продавец будет получать случайную комбинацию цифр вместо реального номера банковской карты. Сейчас такая система применяется при проведении платежей через карты MasterCard и Visa.

После того, как банки подключат МИР к Google Pay, владельцы всех устройств с поддержкой сервисов Google и встроенным NFC-модуля смогут оплачивать покупки на всех терминалах с поддержкой бесконтактной оплаты в местных магазинах. А вот за границей могут возникнуть проблемы с приёмом карт МИР, так что проект обещает быть чисто российским.

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Сроки внедрения поддержки банками карт МИР будут индивидуальными. Однако уже сейчас известно о планах подключиться к Google Pay следующих банковских организаций:

Сбербанк

Почта банк

ВТБ

Росбанк

МКБ

Россельхозбанк

Известно, то эти банки обещают добавить поддержку карт МИР в числе первых. По словам их представителей, это произойдёт уже до конца текущего года. Кажется, что осталось всего ничего, но на самом деле полгода – довольно большой срок. Так что лучше вам пока поискать временную альтернативу. Благо, проблем с ними на российском рынке нет.

Как платить картой МИР с телефона

Если вам не хочется ждать так долго и уже хочется начать платить картами МИР бесконтактным способом при помощи смартфона, вы можете воспользоваться другими сервисами:

Samsung Pay

SberPay

Mir Pay

Я лично тестировал все три сервиса и могу сказать, что с точки зрения удобства реализации круче всех оказывается SberPay. Обязательно почитайте, если интересно. Правда, этот сервис вам подойдёт только в том случае, если ваша карта выпущена Сбербанком. Другие карты к SberPay привязать нельзя по техническим причинам.

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В принципе, довольно неплохо себя показывает Samsung Pay, но он доступен только на смартфонах южнокорейского бренда. А вот SberPay и Mir Pay обладают кросс-брендовой поддержкой и не зависят от банков. То есть им неважно, устройством какого производителя вы пользуетесь. Это может быть даже Honor или Huawei без поддержки сервисов Google.

Просто скачиваете соответствующие приложения, добавляете карту и платите. На самом деле ограничений по терминалам, которые принимают карты МИР, практически нет. Но на всякий случай обращайте внимание, чтобы рядом с кассой или терминалом был значок бесконтактной оплаты или карт МИР.