В мае прошлого года США объявили Huawei угрозой национальной безопасности и запретили ей сотрудничать с американскими компаниями. В результате китайцы лишились возможности не только снабжать государственные структуры телекоммуникационным оборудованием, но и банально пользоваться сервисами Google, без которых её смартфоны рисковали превратиться в тыкву. Впрочем, довольно скоро стало понятно, что ограничение распространяется только на новые смартфоны, которые вышли после введения санкций, но и на них можно было путём определённых манипуляций накатить службы поискового гиганта. Во всяком случае, до определённого момента.

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Поскольку официально установить сервисы Google на новые смартфоны Huawei было невозможно, пользователи начали прибегать к процедуре боковой загрузки, или сайдлоадинга. Это процесс установки обновлений или приложений в виде APK-файлов, когда загрузка осуществляется не из оригинального источника, а из стороннего. Обычно к этой процедуре прибегают для того, чтобы получить доступ к ПО, который по той или иной причине недоступен пользователю. Таким же образом владельцы новых смартфонов Huawei устанавливали сервисы Google, пока та не вынесла им предупреждение.

Можно ли устанавливать сервисы Google на Huawei

Установка сервисов Google Play из сторонних источников на устройства Huawei, которые не прошли сертификацию, представляет угрозу безопасности пользователей, подчеркнули в Google. Дело в том, что APK-файлы, размещаемые на сторонних ресурсах, могут содержать вредоносные компоненты, представлять из себя совершенно другие приложения или службы и просто плохо работать. Ведь процедура сертификации, которой следуют производители, позволяет гарантировать, что все сервисы Google будут правильно и стабильно функционировать на сертифицированном устройстве, тогда как в случае с боковой загрузкой такого не происходит.

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Приложения Google, установленные путём боковой загрузки, не смогут работать на смартфонах Huawei должным образом, потому что мы ограничиваем их работу на несертифицированных устройствах, поскольку не уверены в их безопасности. Загрузка приложений и сервисов Google из сторонних источников создаёт риск случайной установки видоизменённого или поддельного ПО, которое может представлять угрозу безопасности пользователей и их данных, хранящихся в памяти устройства, — объяснили в Google.

Как пользоваться сервисами Google на Huawei

Google прекрасно понимает, что пользователи смартфонов Huawei очень заинтересованы в том, чтобы свободно использовать такие сервисы Google, как YouTube или Google Pay, подчёркивают представители поискового гиганта. По этой причине широкое распространение получила практика сайдлоадинга. Пользователи читают всевозможные инструкции, многие из которых изначально направлены на то, чтобы обмануть их, и нередко вместо ссылок на надёжные версии приложений содержат ссылки на вредоносный софт. В результате те, кто его скачивают, рискуют потерять контроль над устройством либо лишиться денег с банковских счетов, либо получить зомби, который будет выполнять те действия, которые от него потребуют злоумышленники.

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Что же, в таком случае, делать пользователям смартфонов Huawei? Ну, Google не предлагает ни одного выхода из этой ситуации, однако считать, что их нет в принципе, в корне неверно. К счастью, сегодня большинство веб-сайтов поддерживают стандарт PWA (progressive web apps). Благодаря ему можно превратить многие онлайн-ресурсы в своего рода веб-приложения, а затем вынести их на рабочий стол. Для этого всего-то и нужно, что открыть нужный сайт, перейти в контекстное меню браузера и нажать «Добавить на рабочий стол». После этого на экране появится ярлык, нажатие на который перенесёт вас на нужный сайт, будь то YouTube, Gmail или Google Maps.