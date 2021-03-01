Google рассказала, почему нельзя выбирать высокое качество снимков в Google Фото

Для многих пользователей стало настоящим шоком, когда в прошлом году Google объявила о намерении отказаться от безлимитного хранилища в «Google Фото». Несмотря на то что было очевидно, что это не могло продолжаться вечно, поверить в то, что Google всё-таки на это решилась, было очень сложно. Ведь это означало, что пользователям теперь либо придётся искать альтернативу, которой, по сути, нет, либо кардинальным образом изменить подход к хранению своих снимков и начать относиться к нему ответственнее, удаляя скриншоты и неудачные кадры. Но Google считает, что этого мало, и нужно изменить ещё и качество фотографий.

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Если помните, безлимитное хранилище в «Google Фото» было доступно пользователям только в том случае, если они соглашались загружать в облако фотографии в высоком, а не исходном качестве. Алгоритмы Google специальным образом обрабатывали снимки и ужимали их качество таким образом, чтобы уменьшить их вес, но при этом сохранить достаточно высокий уровень детализации. Нас уверяли, что снижение качества в результате сжатия было настолько незначительным, что заметить его было практически невозможно. Но не теперь.

Гугл Фото: высокое качество или исходный размер

Теперь позиция Google изменилась на прямо противоположную. После того, как компания решила отказаться от безлимитного хранилища в «Google Фото», она начала рекомендовать сохранять фотографии не в высоком, а в исходном качестве. Она разослала пользователям электронные письма с рекомендацией перейти с высокого на исходное качество хранения фотографий. В Google объяснили это тем, что только исходные кадры сохраняют оригинальный уровень детализации, а также позволяют обрезать, печатать и изменять их без ограничений.

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Но, мало того, что Google просто отреклась от своей позиции, которой придерживалась несколько лет, так она ещё и проиллюстрировала новое мнение довольно специфической картинкой. На ней изображено совмещённое фото птицы с ползунком, который позволяет сравнить снимки в исходном и высоком качестве. Фотография в исходном качестве буквально звенит от детализации, а в высоком – поражает пикселизацией, будто её либо сделали на калькулятор, либо приблизили при помощи цифрового зума в несколько раз, убив всю ценность.

Исходное качество в Google Фото

Объяснить, почему Google так быстро переобулась и начала хейтить свой собственный алгоритм, сжимающий фотографии, но при этом сохраняющий их высокое качество, несложно. Дело в том, что разница в весе между снимками в исходном и высоком качестве может отличаться в 10, а то и 20 раз. Соответственно, наполнение облака легковесными фотографиями будет происходить дольше, а Google это невыгодно. Ей бы очень хотелось, чтобы пользователи побыстрее исчерпали доступный по умолчанию ресурс в 15 ГБ и купили платную подписку, начав приносить ей деньги.

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Но словесная пропаганда – это дело малоэффективное, тем более, когда речь идёт о личных деньгах пользователей. Очевидно, что подавляющее большинство не поведётся и будут как и раньше пользоваться алгоритмами сжатия. Google явно это понимает. Поэтому я бы не исключал, что в ближайшее время компания предпримет какие-то шаги по даунгрейду алгоритмов и банально снизит качество, до которого они сжимают фотографии. Тогда пользователям не останется ничего другого, кроме как «лить» в облако снимки в исходном качестве.