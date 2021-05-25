Google разгонит старые Android-смартфоны через Google Play

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Иван Кузнецов 0

У Android-смартфонов уже давно нет проблем с производительностью. Сегодня даже откровенно недорогие модели с процессорами начального класса работают абсолютно плавно и без задержек. Однако производительность – это не только отсутствие зависаний, но и реальная вычислительная мощность, от которой зависит выполнение многих задач. Правда, чтобы сделать смартфон мощнее, нет никакой нужды менять в нём процессор. Достаточно просто немного подтянуть его программную часть.

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Смартфоны на Android станут быстрее благодаря нейросетям

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Google совместно с Qualcomm планируют начать распространение обновлений через Google Play, которые будет повышать вычислительный потенциал смартфонов под управлением Android. Это станет возможно благодаря нейросетям, которые лягут в основу предстоящих апдейтов. Они смогут перенять часть вычислений, которые в обычных условиях приходится выполнять процессору, тем самым снизив на него нагрузку. Таким образом удастся высвободить часть вычислительного потенциала чипа и задействовать её в других задачах.

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Нейросети

Нейросети разгонят смартфоны, сняв нагрузку с процессора и графического ускорителя

Задача нейросетей очень проста. Они, по сути, будут автоматизировать те процессы, которые процессору приходилось выполнять последовательно шаг за шагом. В результате время на обработку тех команд, на которые раньше, грубо говоря, тратилась минута, теперь будет тратиться 10 секунд. Конечно, это очень условные расчёты, и в реальности всё может оказаться иначе. Однако здесь важен сам факт того, что нейросети за счёт технологий машинного обучения, будут производить вычисления быстрее, не нагружая процессор сверх меры.

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Google уже ставила эксперименты над программным усовершенствованием смартфонов, правда, только в отдельных задачах. Например, именно благодаря нейросетям Google Ассистент стал отвечать на запросы практически мгновенно, поскольку теперь у него в базе есть обширный спектр ответов на вопросы, которые могут задать пользователи. В результате он просто подтягивает их из своего рода кэша и выдаёт нам, не тратя время на поиск ответов в интернете, как это было раньше.

Зачем нужны нейросети смартфонам

Современные смартфоны на Android уже имеют необходимый базис для нейросетевого апгрейда. Они уже давно поддерживают Neural Network API, обновление которого, по сути, и позволит разогнать их аппаратную часть. Правда, есть одна загвоздка. Поскольку Google договорилась с Qualcomm о совершенствовании производительности Android-смартфонов, то и апгрейд стоит ждать только аппаратам на базе процессоров Snapdragon, а всем остальным он не светит. Ну, чем не монополия?

Игры

Ощутимее всего прирост производительности будет заметен в играх

Впрочем, предполагается, что большинство смартфонов на рынке всё-таки получат этот апгрейд. Для этого даже не нужно будет обладать самой новой версией Android. Специально, чтобы не ставить пользователей в неудобное положение, Google приняла решение распространять соответствующие обновления через Google Play. Так она не будет зависима не только от версии ОС, но и от желания производителей адаптировать обновления безопасности, чем многие, как ни странно, до сих пор пренебрегают.

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Сложно сказать, насколько значимым будет этот апгрейд. Но, судя по всему, Google возлагает на свою инициативу большие надежды. В компании рассчитывают, что благодаря нейросетевым обновлениям смартфоны под управлением Android смогут начать работать намного быстрее и получат дополнительные преимущества, характерные для более мощных устройств. Например, смогут запускать игры на более высоких настройках, потому что апгрейд ожидает не только центральный процессор, но и графический ускоритель.

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