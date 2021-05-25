Google разгонит старые Android-смартфоны через Google Play

У Android-смартфонов уже давно нет проблем с производительностью. Сегодня даже откровенно недорогие модели с процессорами начального класса работают абсолютно плавно и без задержек. Однако производительность – это не только отсутствие зависаний, но и реальная вычислительная мощность, от которой зависит выполнение многих задач. Правда, чтобы сделать смартфон мощнее, нет никакой нужды менять в нём процессор. Достаточно просто немного подтянуть его программную часть.

Обновление Google Chrome: как изменится механизм смены паролей

Google совместно с Qualcomm планируют начать распространение обновлений через Google Play, которые будет повышать вычислительный потенциал смартфонов под управлением Android. Это станет возможно благодаря нейросетям, которые лягут в основу предстоящих апдейтов. Они смогут перенять часть вычислений, которые в обычных условиях приходится выполнять процессору, тем самым снизив на него нагрузку. Таким образом удастся высвободить часть вычислительного потенциала чипа и задействовать её в других задачах.

Как разогнать телефон на Андроид

Задача нейросетей очень проста. Они, по сути, будут автоматизировать те процессы, которые процессору приходилось выполнять последовательно шаг за шагом. В результате время на обработку тех команд, на которые раньше, грубо говоря, тратилась минута, теперь будет тратиться 10 секунд. Конечно, это очень условные расчёты, и в реальности всё может оказаться иначе. Однако здесь важен сам факт того, что нейросети за счёт технологий машинного обучения, будут производить вычисления быстрее, не нагружая процессор сверх меры.

Google представила обновлённый AR-режим для Google Maps

Google уже ставила эксперименты над программным усовершенствованием смартфонов, правда, только в отдельных задачах. Например, именно благодаря нейросетям Google Ассистент стал отвечать на запросы практически мгновенно, поскольку теперь у него в базе есть обширный спектр ответов на вопросы, которые могут задать пользователи. В результате он просто подтягивает их из своего рода кэша и выдаёт нам, не тратя время на поиск ответов в интернете, как это было раньше.

Зачем нужны нейросети смартфонам

Современные смартфоны на Android уже имеют необходимый базис для нейросетевого апгрейда. Они уже давно поддерживают Neural Network API, обновление которого, по сути, и позволит разогнать их аппаратную часть. Правда, есть одна загвоздка. Поскольку Google договорилась с Qualcomm о совершенствовании производительности Android-смартфонов, то и апгрейд стоит ждать только аппаратам на базе процессоров Snapdragon, а всем остальным он не светит. Ну, чем не монополия?

Впрочем, предполагается, что большинство смартфонов на рынке всё-таки получат этот апгрейд. Для этого даже не нужно будет обладать самой новой версией Android. Специально, чтобы не ставить пользователей в неудобное положение, Google приняла решение распространять соответствующие обновления через Google Play. Так она не будет зависима не только от версии ОС, но и от желания производителей адаптировать обновления безопасности, чем многие, как ни странно, до сих пор пренебрегают.

Google выпустила обновление для планшетов на Android. Что нового

Сложно сказать, насколько значимым будет этот апгрейд. Но, судя по всему, Google возлагает на свою инициативу большие надежды. В компании рассчитывают, что благодаря нейросетевым обновлениям смартфоны под управлением Android смогут начать работать намного быстрее и получат дополнительные преимущества, характерные для более мощных устройств. Например, смогут запускать игры на более высоких настройках, потому что апгрейд ожидает не только центральный процессор, но и графический ускоритель.