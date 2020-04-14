Google сделает камеру дешёвых Android крутой как у Google Pixel

Вот уже, наверное, 2-3 года как производители переключились с наращивания вычислительной мощности своих смартфонов на совершенствование их фотографических возможностей. В результате за это время камеры современных аппаратов превратились из в основном двухмодульных в четырёх- и даже пятимодульные, обзаведясь и ультраширокоугольным объективом, и супер-зумом и поддержкой макро-съёмки. Даже Google не выдержала и снабдила свои «пиксели» дополнительным телеобъективом, не забыв при этом и о дешёвых смартфонах, хоть и в программном смысле.

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В конце марта Google выпустила специальную версию приложения «Google Камера» для смартфонов на базе Android Go. Разработчики компании оставили поддержку портретного режима для одной камеры, но при этом удалили все остальные функции – очевидно, чтобы дешёвые аппараты не конкурировали с «пикселями». Однако это оказалось не совсем так, потому что, судя по всему, Google планирует и дальше развивать «Google Камеру» для Android Go, расширяя её функциональные возможности всё дальше и дальше.

HDR+ в Google Camera

Одной из функций, которая появится в «Google Камере», станет поддержка режима HDR+. Вернее, он уже вшит в приложение, но пока не активен, вероятно, потому что проходит отладку. Дело в том, что режим HDR+ очень ресурсоёмок. В оригинальной «Google Камере», которая устанавливается на смартфоны Google Pixel, он работает по принципу совмещения фотографий: камера делает 8 последовательных кадров, а потом склеивает их для получения максимально детализированного и насыщенного цветами снимка. Теперь то же самое, скорее всего, появится и в Android Go.

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Чисто технически реализовать такой режим можно на любом смартфоне. Просто из-за слабого железа на аппаратах под управлением Android Go – а они, как правило, имеют процессоры Snapdragon 200-400-й серии и не более 1 ГБ оперативной памяти – сделать обработку 8 кадров подряд мгновенной не получится. Поэтому Google нужна либо совершенно новая методика совмещения снимков, либо уменьшение их количества в серии хотя бы до четырёх или пяти. В противном случае создание одной фотографии в режиме HDR+ будет занимать довольно много времени, сделав его малоприменимым на практике.

Дешёвые камеровофоны на андроид

Как бы там ни было, но Google твёрдо настроена на оснащение упрощённой «Google Камеры» поддержкой режимом HDR+, и день, когда это произойдёт, обозначит новую веху в сфере мобильной фотографии. Ведь до настоящего момента считалось, что делать качественные фото способны только флагманские смартфоны, которые снова начали называть камерофонами, чтобы подчеркнуть их особенный статус. Однако Google доказала всем, залог хорошей фотографии – это не столько крутое железо, сколько хорошее ПО и грамотная оптимизация, которые вполне доступны даже на недорогих устройствах.

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Если смартфоны на базе Android Go получат новые возможности для фотосъёмки, которые позволят им конкурировать с более дорогими аппаратами, многие пользователи могут изменить своё отношение к камерофонам. Понятное дело, что соперничать с топовыми решениями вроде Huawei P40 Pro или Xiaomi Mi Note 10 Pro дешёвые смартфоны не смогут, однако составить конкуренцию устройствам из среднего сегмента – вполне себе. Ну и пусть, что большую часть работы по созданию фото выполняет автоматика – рядовому пользователю до этого нет никакого дела.