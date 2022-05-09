Google сделала большой шаг в сторону безопасности. А мы и не знали

Мы все часто говорим красивые слова о том, что нам не хватает безопасности в сети и что нам должны ее предоставить, ведь на дворе 21 век. Вот только часто мы имеем в виду какие-то мифические средства по борьбе с чтением нашей переписки, более реальную защиту от кражи и совсем насущную безопасность платежей. Но мы забываем о некоторых других вещах, которые стали для нас чем-то базовым и относящимся к категории ”само собой разумеющееся”. Но Google об этом не забывает и ведет планомерную работу в том, на что мы вообще не обращаем внимания, хотя пользуемся этим каждый день. Догадались, о чем речь?

Реклама в Интернете

Я говорю о рекламе, которая для многих из нас не просто является чем-то лишним и не нужным, но и вовсе опасным. Google подчеркнула свои усилия по борьбе с мошеннической рекламой в отчете о безопасности рекламы за 2021 год, заявив, что защита пользователей находится «на самом верху» в списке ее приоритетов.

Google обрабатывает миллиарды рекламных ссылок в год. Собственно, это и есть ее основной доход, позволяющий ей быть одной из крупнейших компаний мира. Большая часть этой рекламы может быть мошеннической. Поэтому поисковая система должна сделать все возможное, чтобы предоставить своим пользователям безопасную рекламу.

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Блокировка рекламы Google

В упомянутом отчете Google рассказывается более подробно о том, какие усилия компания предпринимает для решения проблемы. В результате тщательной работы поисковой гигант удалил миллиарды объявлений и исключил миллионы учетных записей рекламодателей из своей рекламной сети.

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Google утверждает, что масштабы удаления составляют 3,4 миллиарда объявлений, что само по себе является огромной цифрой. Но кроме этого, было в той или иной степени ограничено еще более 5,7 миллиардов таких объявлений. Также были забанены 5,6 млн аккаунтов рекламодателей.

Почему Google блокирует рекламу

Google также подробно рассказала, почему она удалила такое количество рекламы. Согласно отчету, 650 миллионов объявлений удалены из-за злоупотребления рекламной сетью. Кроме того, 280 миллионов объявлений нарушали политику компании в отношении контента для взрослых. Нарушения в отношении товарных знаков привели к удалению 137 миллионов объявлений. 125,6 млн объявлений содержали «неприемлемый контент».

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Среди основных причин удаления рекламных объявлений компания называет введение аудитории в заблуждение, незаконную рекламу азартных игр, сомнительную рекламу в сфере здравоохранения, нарушение авторских прав и продвижение спиртосодержащей продукции. Были и другие причины удаления рекламы, но эти относятся к числу основных.

Компания утверждает, что прозрачность и контроль являются ключевыми элементами для нее. Потому есть отдельные большие регламенты, утверждающие принципы работы в этом направлении. Так Google упомянула о более чем 30 документах или ограничениях для рекламодателей и издателей. Наложенные штрафы соответствуют новой политике, объявленной Google в 2021 году и направленной на борьбу с рекламой, противоречащей ей.

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Какая реклама запрещена в Google

Например, любая реклама, отрицающая изменение климата, запрещена. Кроме того, Google запустила новую сертификацию для рекламодателей медицинского страхования в некоторых странах мира, которая позволяет размещать рекламу на платформе только государственным учреждениям или сертифицированным поставщикам услуг.

Мы продолжаем внедрять новые функции, такие как наше меню «Об этой рекламе», чтобы помочь вам понять, почему была показана реклама и какой рекламодатель ее запустил — отметили в Google.

Все это говорит о том, что компания не так уж и бездумно подходит к вопросу размещения рекламы внутри своих вставок и на главной странице выдачи поисковика. Все, что мы видим, проверяется и цензурируется алгоритмами и специально обученными людьми внутри компании. Если вы входите в их число, расскажите что-нибудь об этом в нашем Telegram-чате. Конечно, если это не запрещено вашим соглашением.

Это еще одно доказательство того, что цензура не является таким плохи явлением, как многие привыкли думать. Часто она работает на наше с вами благо. Если бы ее не было, в данном случае мы получили бы то, что раньше (да и сейчас) можно было увидеть на сайтах, распространяющих несертифицированный софт или контент, где ссылки часто ведут в такие места, о которых лучше даже не знать.