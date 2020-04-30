Google сделала сервис видеозвонков Google Meet бесплатным

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Иван Кузнецов 0

За последние пару месяцев сервисы видеозвонков стали новым трендом, обскакав по скорости распространения даже мессенджеры. Но если рост аудитории мессенджеров был планомерным и органическим, то такие службы, как Zoom, FaceTime, Skype и другие, испытали взрывной скачок популярности. В результате о своём намерении занять эту нишу заявили и WhatsApp, и Telegram, которым терять пользователей было ну никак нельзя. Не могла пройти мимо и Google, которая тоже решила влиться в новую волну, открыв всем желающим доступ к своему сервису Meet.

Google Meet стал бесплатным. Ура!

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Несмотря на то что сервис видеозвонков Google Meet существовал и раньше, до настоящего момента он был доступен только подписчикам платных тарифов G Suite, которые обычно предпочитали корпоративные пользователи. Сейчас же в компании решили открыть его и для тех, кто не платит за обслуживание аккаунта. Всё, что понадобится для участия в видеозвонках, — это активная учётная запись Google. Благодаря ей пользователи смогут как созывать видеоконференции самостоятельно, так и присоединяться к уже существующим.

Как работает Google Meet

Google Meet работает и в вебе, и в приложении

Тем не менее, в рамках бесплатного доступа к Google Meet будет действовать ряд ограничений. Во-первых, пользователи смогут созывать видеоконференции не более чем на 100 участников. А, во-вторых, максимальная протяжённость одного звонка будет ограничена одним часом. После этого вызов будет автоматически завершён, а для его продолжения участникам придётся созваниваться заново. Это сделано специально, чтобы сервисом не злоупотребляли корпоративные пользователи, которые посредством Meet проводят длительные совещания в условиях удалёнки.

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На раннем этапе бесплатный доступ к Google Meet будет открываться пользователям постепенно. Очевидно, таким образом Google просто ограничивает нагрузку на свои сервера, обеспечивающие работу сервиса, чтобы избежать массового наплыва желающих протестировать видеозвонки. Поэтому, если вы заинтересованы в использовании Google Meet, рекомендуем время от времени переходить на сайт сервиса и проверять его доступность. А если вы хотите использовать его на мобильном устройстве, просто установите приложение Google Meet из Google Play.

Чем Meet отличается от Duo

Google Duo лучше подходит для бытового использования, чем Meet

Стоит ли пользоваться Google Meet при наличии Google Duo, каждый решает сам для себя. Вообще, изначально Meet – это корпоративный сервис со всеми вытекающими примочками вроде большого количества участников, записи встречи c последующим сохранением в Google Drive и так далее. Поэтому, если ваша цель – просто пообщаться с родными и близкими в составе не более 12 человек, выбирайте Google Duo и не заморачивайтесь, тем более что он и так уже доступен бесплатно. Однако для корпоративных целей лучше подойдёт Meet.

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Я для себя выбрал именно Duo, которым пользуюсь уже несколько месяцев. На мой взгляд, это отличный сервис видеозвонков, который обеспечивает не только высокое качество картинки, но и обладает множеством удобных для бытовых звонков функций. Например, он позволяет удерживать лицо говорящего максимально близко к середине кадра, как бы вы ни крутили смартфоном, обладает поддержкой ночного режима, осветляя картинку при использовании в условиях недостаточного освещения, и даже режим экономии трафика, который здорово выручает под конец месяца, когда тариф вот-вот должен обновиться.

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