Потеря доступа к аккаунту Google может стать настоящим кошмаром, ведь с ним связаны не только почта, но и множество сервисов, включая документы, фотографии, контакты и многое другое. К счастью, компания решила сделать процесс восстановления значительно проще и надежнее. Теперь Google внедряет два новых способа вернуть контроль над своей учетной записью. А самое главное, они будут работать без лишних стрессов и длинных процедур.

Google сделала восстановление аккаунта намного более простым. Google продолжает развивать безопасность. Изображение: Рег.ру. Фото.

Google продолжает развивать безопасность. Изображение: Рег.ру

Доверенные контакты Google

Первое нововведение — функция «Доверенные контакты для восстановления». Теперь пользователи могут выбрать близких друзей или членов семьи, которые помогут подтвердить личность при утере доступа. Если аккаунт будет взломан или вы забудете пароль, эти назначенные люди смогут подтвердить, что именно вы являетесь владельцем профиля.

Настроить такой контакт можно в разделе «Безопасность» в настройках учетной записи Google. Это добавляет человеческий элемент к цифровой защите — ведь часто именно близкие оказываются лучшими гарантиями подлинности.

Вход в Google через номер телефона и код блокировки

Второе усовершенствование — возможность входа в аккаунт с помощью мобильного номера и пароля от экрана блокировки устройства. В случае потери телефона или его кражи пользователь сможет указать свой номер, после чего система автоматически определит связанные аккаунты. Затем нужно будет ввести код блокировки утерянного устройства для подтверждения личности. Такая функция особенно полезна, если нет доступа к резервному e-mail, но под рукой остается другой телефон или SIM-карта.

Вход в Google через номер телефона и код блокировки. Кто хоть раз восстанавливал аккаунт, понимает зачем введены новые функции. Изображение: androidauthority. Фото.

Кто хоть раз восстанавливал аккаунт, понимает зачем введены новые функции. Изображение: androidauthority

Помимо новых способов восстановления, Google решила усилить цифровую грамотность пользователей. Для этого запускается обучающая игра Be Scam Ready, где участники проходят через сценарии реальных онлайн-мошенничеств. Цель — научить распознавать подозрительные схемы и не попадаться на уловки злоумышленников. Подобное обучение — важный шаг в защите пользователей, ведь сильная кибербезопасность начинается с осознанных действий самого человека.

Дополнительная защита Google

В дополнение к мерам восстановления Google внедряет улучшенные функции безопасности для приложения Google Messages. Теперь программа сможет автоматически выявлять подозрительные ссылки, предупреждать о возможных фишинговых атаках и блокировать сомнительные сообщения. Это делает использование Android не только удобным, но и более безопасным в повседневном общении.

Эти обновления показывают, что Google делает акцент на комплексном подходе. Технические меры защиты сочетаются с обучением и вовлечением пользователя. Возможность доверить восстановление близким людям, вход по телефону и повышение цифровой грамотности — это шаги к тому, чтобы пользователи чувствовали себя увереннее в онлайн-пространстве. В будущем такие функции могут стать стандартом, делая интернет более безопасным и дружелюбным для всех.

