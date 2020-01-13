Apple часто обвиняют в медлительности при внедрении новых функций iOS, что в Купертино объясняют стремлением извлечь из нововведения максимум пользы. Именно поэтому многие возможности становятся доступны пользователям мобильной ОС только через несколько лет после того, как они появляются на Android. Чаще всего это оказывается правдой, ведь исполнение Apple неизменно оказывается лучше и не в пример функциональнее. Отличный тому пример – функция автозаполнения, которая на iOS ещё с незапамятных времён работает с биометрией, в отличие от Android.

Как работает подтверждение автозаполнения отпечатком

Google приступила к интеграции функции автозаполнения с биометрическими датчиками смартфонов под управлением Android. Удивительно, но раньше для того, чтобы вставить логин и пароль в поле авторизации автоматически, не нужно было вводить пароль доступа или тем более подтверждать действие сканированием отпечатка пальца, радужной оболочки глаза или лица. Это делало методику автозаполнения, применяемую на Android, совершенно незащищённой, подвергая пользователей риску взлома.

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На самом деле довольно странно, что Google так долго тянула и не пыталась хоть сколь-нибудь основательно защитить автозаполнение на Android. Всё-таки подавляющее большинство сторонних менеджеров паролей всегда предлагали обязательное подтверждение К примеру, LastPass, 1Password, Kaspersky Password Manager и многие другие решения, присутствующие в Google Play, требовали обязательного использования отпечатков пальцев либо ввода мастер-пароля, подтверждающего ввод логина и пароля.

Биометрия при автозаполнении

Пока возможность биометрического подтверждения автозаполнения находится в режиме тестирования, а потому возможности получить к ней доступ у рядового пользователя нет. Тем не менее, разработчики смогли активировать нововведение на Pixel 4 и опробовать его в работе. Как оказалось, автозаполнение с помощью биометрии срабатывает на всех сайтах без исключения, позволяя подтверждать вход с помощью лица. Правда, не совсем понятно, будет ли эта функция доступна и на других смартфонах, владельцам которых доступно только сканирование отпечатков пальцев.

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Если вам удалось по счастливой случайности получить доступ к обновлению, содержащему функцию автозаполнения при помощи биометрии, её придётся активировать самостоятельно. В противном случае заполнение всех учётных данных для авторизации в учётных записях придётся производить без подтверждения.

Как включить подтверждение автозаполнения отпечатком

Для этого перейдите в «Настройки» и перейдите в раздел «Система и обновления»;

Здесь откройте параметр «Язык и ввод», а затем – «Другие настройки ввода»;

В открывшемся окне выберите пункт «Автозаполнение и активируйте биометрическую идентификацию.

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Скорее всего, автозаполнение с подтверждением биометрией в ближайшее время станет доступно всем пользователям. Думаю, распространение этой функции начнётся в составе обновления Сервисов Google Play, которые обновляются независимо от основной операционной системы. Это позволяет Google более быстро внедрять всевозможные нововведения и исправлять обнаруженные баги. А автозаполнение с подтверждением – это наиболее показательный пример функции, появление которой должно было произойти уже давно.