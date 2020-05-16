Google учит «Google Объектив» для Android решать математические задачи

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Иван Кузнецов 0

Одним из самых недооценённых сервисов Google, на мой взгляд, является Google Lens, или по-нашему «Google Объектив». Скорее всего, сказывается неграмотное позиционирование, из-за чего часть пользователей считает этот продукт бесполезным, а часть не слышала о нём вообще. А тем временем это чрезвычайно интеллектуальная штука, спектр функциональных возможностей которой не ограничивается только распознаванием объектов, попадающих в кадр. Это гораздо более универсальный сервис, способный помочь вам и вашим детям в самых разных сценариях использования.

Google Lens скоро научится решать математические задачи

Как использовать Google Lens и Google Переводчик в режиме офлайн

Google работает над обучением «Google Объектива» решению математических задач и уравнений с помощью смартфона. Всё, что требуется от пользователя, — это навести камеру смартфона с запущенным «Объективом» на пример, отсканировать его и в ту же секунду получить результат. Искусственный интеллект одинаково хорошо распознаёт как печатный текст, так и – как мы уже выяснили – письменный. Единственное требование состоит в том, чтобы почерк пишущего был более-менее аккуратным, поскольку в противном случае распознавание может произойти неверно или не произойти вообще.

Как решать задачи с помощью смартфна

В Google Lens появится специальный режим для решения математических примеров

Решение задач – это не побочная функция «Google Объектива». Для этого Google специально добавила в приложение соответствующий режим под названием «Образование». Его активация включит распознавание математических примеров и уравнений и активирует алгоритмы, которые занимаются решением. При этом, как отмечается, «Google Объектив» не просто ищет ответ в интернете, а именно что решает его. Это позволяет избежать ошибок и ускоряет весь процесс, хотя, конечно, подключение к интернету для решения всё равно потребуется.

Как включить Google Lens в Chrome на Android

Сейчас функция решения математических задач находится в стадии тестирования, а потому, во-первых, доступна далеко не всем пользователям, а, во-вторых, пока умеет решать только несложные примеры. То есть, если с умножением, вычитанием, делением и прибавлением у «Google Объектива» никаких проблем нет, то вот с решением квадратных уравнений или логарифмов на данном этапе он вряд ли справится. Однако очевидно, что в будущем Google расширит математические способности сервиса и позволит ему производить более сложные вычисления, чем умножать 2 на 2.

Решение задач по фото

Скоро Google Lens будет решать и сложные уравнения

На вероятный апгрейд «Google Объектива» указывает совместимость с такими сервисами, как MathPapa, WolframAlpha и Cymath. Всё это образовательные площадки, две из которых ориентированы на математику, алгебру, геометрию и высшую математику. Поэтому, если Google глубже синхронизирует их со своим сервисом, существует большая вероятность, что «Google Объектив» сможет начать решать что-то посложнее. Это поможет как школьникам, так и студентам, столкнувшимся с проблемами в вычислениях и поиском решения.

Что ещё, кроме животных, можно смотреть в 3D в Google

Откровенно говоря, людям старой формации то, что предлагает Google, может не понравиться. Дескать, дети должны самостоятельно учиться решать задачи, чтобы развивать знания, навыки и поддерживать мозги в тонусе. Однако я считаю, что времена сильно поменялись, и решение задач может стать такой же бессмысленной вещью, как, положим, правописание. Ведь сейчас почти вся переписка ведётся посредством компьютера, все документы подаются в машинописном формате, а подписи уже давно стали электронными. Так зачем, в таком случае, тратить годы на то, что людям, возможно, не пригодится в будущем? Математические задачи в этом смысле – не исключение, и хорошо, что Google это понимает.

Скачать «Google Объектив»

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