Google вслед за Apple снизила комиссию в Google Play до 15%

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что App Store и Google Play принадлежат разным компаниям, которые являются идеологическими врагами друг другу, по факту они практически не отличаются. Большую часть обоих магазинов приложений занимают одни и те же приложения от одних и тех же разработчиков с одними и теми же ценами и одними и теми же правилами размещения. Даже комиссионные сборы в App Store и Google Play до недавнего времени были одинаковыми и составляли 30%. Правда, потом в Купертино решили снизить их размер для начинающих разработчиков до 15%, но и Google тут же подтянулась.

Google Play

Комиссия в Google Play будет снижена до 15% для всех разработчиков, но только с 1 миллиона долларов

Что такое Google Play Points, зачем нужно и как работает

Google объявила о снижении комиссии в Google Play с 30 до 15%. Изменение правил вступит в силу с 1 июля 2021 года и в основном затронет индивидуальных разработчиков и начинающие студии, чей годовой доход не превышает 1 миллиона долларов.

Размер комиссии в Google Play

App Store

Google снизила комиссию для всех разработчиков, в отличие от Apple

Но, в отличие от Apple, Google позволила воспользоваться новыми правилами всем разработчикам без исключения. То есть они будут платить 15% с первого миллиона, а потом размер сбора увеличится в два раза. Получается своего рода прогрессивная шкала налогообложения.

Подход Google выглядит объективно лояльнее, чем подход Apple. Представители поискового гиганта объяснили, что знают о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются начинающие разработчики. Поэтому, если доход студии составит 1 миллион 100 тысяч долларов, ей придётся заплатить 30% только от суммы превышения лимита, то есть со ста тысяч.

Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

Это очень удобно и позволит разработчикам приложений для Android не идти на ухищрения, чтобы занизить сумму своего дохода и получить льготную комиссионную ставку. Но в Купертино не хотят этого понимать и поднимают размер комиссии, если по итогам года разработчик заработал больше 1 миллиона долларов, вне зависимости от суммы превышения.

Мы понимаем, что разные разработчики находятся на разных стадиях роста, и рост популярности приложений не прекращается с достижением дохода в 1 миллион долларов в год. Поэтому мы решили ввести сниженную ставку для всех разработчиков с их первого миллиона. Мы считаем это справедливым подходом, который соответствует нашей миссии – помочь всем разработчикам добиться успеха, — заявили в Google.

Популярные приложения для Android

Разработка приложений

По-настоящему успешных разработчиков приложений не так уж и много

Снижение комиссионного сбора в Google Play затронет подавляющее большинство разработчиков, уверяет Google. Дело в том, что около 99% всех приложений приносят своим создателям меньше 1 миллиона долларов в год. Поэтому они подпадут под льготную ставку и будут платить вдвое меньше, чем раньше.

Однако дело здесь отнюдь не в низкой платёжеспособности аудитории Google Play, а в том, что по-настоящему успешных приложений для Android и для iOS не так уж и много. Та же Apple не скрывает, что 15-процентная комиссия распространяется примерно на 95% разработчиков из App Store. Так что ничего особенного в этом нет.

Как передать приложение из Google Play с Android на Android

Потеряет ли что-то от этого Google? Ну, конечно, потеряет, правда, не так много, как многим кажется. Например, аналитики Sensor Tower посчитали, что снижение комиссии в App Store лишило Apple 5% дохода, который ей приносил магазин приложений ежегодно. Безусловно, это большие деньги, но не настолько, чтобы вступать в конфликт с властями и клеймить себя монополистом.

Очевидно, что Google пошла на такой шаг только из-за Apple. Не снизь в Купертино размер комиссии для разработчиков под iOS, поисковый гигант не повёл бы и бровью. Но, раз уж тренды на рынке меняются, их нельзя игнорировать. Напротив, нужно не только следовать им, но и опережать их. Пока у Google это неплохо получается, и не исключено, что Apple введёт аналогичные правила в App Store, позволив всем разработчикам платить сниженную комиссию с первого миллиона.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
WhatsApp
Как удалить аккаунт в Ватсапе

В начале этого года WhatsApp перестал строить из себя безопасный и независимый мессенджер и предложил пользователям принять новое соглашение, согласно которому теперь они дают разрешение Facebook на сбор своих личных данных. Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, учитывая, что WhatsApp уже много лет принадлежит Facebook. Но настолько неприкрытая наглость меня, честно говоря, немного удивила, да и не только меня. Поэтому не стоит удивляться, что многие оставили WhatsApp и пересели на альтернативные площадки, а чтобы окончательно сжечь все мосты, решили навсегда удалить свой аккаунт.

Читать далее
Заблокированный смартфон
Google выпустила Android-приложение для блокировки смартфонов, за которые не платят кредит

Купить телефон в рассрочку или кредит – это совершенно стандартная услуга, в использовании которой нет ничего постыдного. Во-первых, это удобно, потому что смартфоны сегодня стоят довольно дорого, и многие не хотят или не могут вывалить за них всю сумму сразу. Во-вторых, рассрочка позволяет неплохо сэкономить, если погасить весь долг в первый месяц. О том, как это работает, мы рассказывали в отдельной статье. Другое дело, что все привилегии почему-то достаются потребителю, а у банков и магазинов практически не остаётся инструментов влияния на недобросовестных исполнителей своих обязательств.

Читать далее
Chrome
Apple выпустит расширение iCloud с паролями для Google Chrome

Несмотря на то что экосистема – это понятие довольно обширное, Apple долгое время пыталась его искусственно сузить, ограничивая доступ к своим сервисам только фирменными устройствами. Именно поэтому ни iMessage, ни FaceTime никогда не были доступны на альтернативных площадках вроде Android или Windows. В Купертино объясняли это соображениями безопасности, хотя пусть медленно, но верно распространяли платные сервисы, очевидно, желая расширить их аудиторию. Поэтому Apple TV+ и Apple Music появились даже на телевизорах. А вот менеджер паролей из iCloud так и оставался преимуществом только iOS и macOS, не позволяя взаимодействовать с ним пользователям других программных платформ.

Читать далее
Новый комментарий