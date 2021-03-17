Google вслед за Apple снизила комиссию в Google Play до 15%

Несмотря на то что App Store и Google Play принадлежат разным компаниям, которые являются идеологическими врагами друг другу, по факту они практически не отличаются. Большую часть обоих магазинов приложений занимают одни и те же приложения от одних и тех же разработчиков с одними и теми же ценами и одними и теми же правилами размещения. Даже комиссионные сборы в App Store и Google Play до недавнего времени были одинаковыми и составляли 30%. Правда, потом в Купертино решили снизить их размер для начинающих разработчиков до 15%, но и Google тут же подтянулась.

Что такое Google Play Points, зачем нужно и как работает

Google объявила о снижении комиссии в Google Play с 30 до 15%. Изменение правил вступит в силу с 1 июля 2021 года и в основном затронет индивидуальных разработчиков и начинающие студии, чей годовой доход не превышает 1 миллиона долларов.

Размер комиссии в Google Play

Но, в отличие от Apple, Google позволила воспользоваться новыми правилами всем разработчикам без исключения. То есть они будут платить 15% с первого миллиона, а потом размер сбора увеличится в два раза. Получается своего рода прогрессивная шкала налогообложения.

Подход Google выглядит объективно лояльнее, чем подход Apple. Представители поискового гиганта объяснили, что знают о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются начинающие разработчики. Поэтому, если доход студии составит 1 миллион 100 тысяч долларов, ей придётся заплатить 30% только от суммы превышения лимита, то есть со ста тысяч.

Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

Это очень удобно и позволит разработчикам приложений для Android не идти на ухищрения, чтобы занизить сумму своего дохода и получить льготную комиссионную ставку. Но в Купертино не хотят этого понимать и поднимают размер комиссии, если по итогам года разработчик заработал больше 1 миллиона долларов, вне зависимости от суммы превышения.

Мы понимаем, что разные разработчики находятся на разных стадиях роста, и рост популярности приложений не прекращается с достижением дохода в 1 миллион долларов в год. Поэтому мы решили ввести сниженную ставку для всех разработчиков с их первого миллиона. Мы считаем это справедливым подходом, который соответствует нашей миссии – помочь всем разработчикам добиться успеха, — заявили в Google.

Популярные приложения для Android

Снижение комиссионного сбора в Google Play затронет подавляющее большинство разработчиков, уверяет Google. Дело в том, что около 99% всех приложений приносят своим создателям меньше 1 миллиона долларов в год. Поэтому они подпадут под льготную ставку и будут платить вдвое меньше, чем раньше.

Однако дело здесь отнюдь не в низкой платёжеспособности аудитории Google Play, а в том, что по-настоящему успешных приложений для Android и для iOS не так уж и много. Та же Apple не скрывает, что 15-процентная комиссия распространяется примерно на 95% разработчиков из App Store. Так что ничего особенного в этом нет.

Как передать приложение из Google Play с Android на Android

Потеряет ли что-то от этого Google? Ну, конечно, потеряет, правда, не так много, как многим кажется. Например, аналитики Sensor Tower посчитали, что снижение комиссии в App Store лишило Apple 5% дохода, который ей приносил магазин приложений ежегодно. Безусловно, это большие деньги, но не настолько, чтобы вступать в конфликт с властями и клеймить себя монополистом.

Очевидно, что Google пошла на такой шаг только из-за Apple. Не снизь в Купертино размер комиссии для разработчиков под iOS, поисковый гигант не повёл бы и бровью. Но, раз уж тренды на рынке меняются, их нельзя игнорировать. Напротив, нужно не только следовать им, но и опережать их. Пока у Google это неплохо получается, и не исключено, что Apple введёт аналогичные правила в App Store, позволив всем разработчикам платить сниженную комиссию с первого миллиона.