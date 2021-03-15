Google выпустила Chrome специально для флагманов на Android. В чём разница

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Иван Кузнецов 0

Наверное, вы знаете, что одно и то же приложение на разных смартфонах может работать по-разному. Это зависит от железа, которым располагает аппарат, от версии операционной системы, на базе которой он работает, и даже оптимизации, специально проведённой разработчиками. Например, PUBG работал в режиме 120 fps на Galaxy Note 9, Honor View 20 и ещё паре смартфонов, но при этом был недоступен на других, а «Google Фото» предлагал более широкие возможности редактирования для Google Pixel, ограничивая в доступе к ним всех остальных. Теперь настала очередь Chrome.

Chrome

Google выпустила 64-битный Chrome для Android

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Chrome 89, чей релиз состоялся неделю назад, стал первой 64-битной сборкой веб-браузера для Android. Несмотря на то что сама операционная система и современные мобильные процессоры уже много лет поддерживают эту архитектуру, Google открыла к ней доступ только для самых новых и мощных устройств.

Какие смартфоны поддерживают Chrome 64 бит

Android 11

Android 10/11 и 8 ГБ ОЗУ — основные требования для Chrome 64 бит

Несмотря на то что приложение Chrome в Google Play есть только одно, оно самостоятельно решает, какую версию загрузить на устройство в зависимости от его характеристик. Хоть требований не так уж и много, все они являются довольно критическими:

  • Android 10 или Android 11
  • Минимум 8 ГБ оперативки
  • 64-битный процессор

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Если эти требования соблюдены, на ваш смартфон будет скачиваться именно 64-битная версия Google Chrome. Переходить с одной версии на другую принудительно не придётся. Если браузер был установлен у вас ранее, достаточно просто вручную обновить его до самой новой сборки либо дождаться автоматической установки, если включена функция автообновления.

Чем отличается Chrome для Android 10

В отличие от 32-битной версии Chrome, 64-битная обладает большей производительностью и скоростью работы, а также более эффективно распоряжается доступными ресурсами. В частности, 64-битный браузер экономичнее относится к оперативной памяти. Это немного странно, учитывая, что он доступен только на смартфонах не менее чем с 8 ГБ ОЗУ, тогда как остальным такая привилегия не светит, хотя логичнее было бы поступить наоборот.

Впрочем, 8 ГБ оперативной памяти очень положительно влияют на быстродействие Chrome. По подсчётам самой Google, благодаря им браузер загружает страницы на 8,5% быстрее и обеспечивает на 28% более плавную прокрутку. То есть страницы не будут дёргаться и зависать, показывая вам белый экран вместо реального содержимого сайта, когда вы листаете очень быстро. Просто увеличенный объём оперативной памяти позволяет смартфону удерживать в фоне больше данных и не даёт ему сбиваться.

Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

Чтобы проверить, какая версия Google Chrome установлена у вас на смартфоне, вам потребуется:

  • Скачайте последнее обновление Chrome по этой ссылке;
  • Запустите браузер и в адресной строке напишите chrome://version;
Chrome 64 бит

Посмотреть версию Chrome можно по адресу Chrome://version

  • В самом верху найдите раздел Google Chrome, а потом третью строку;
  • Если там написано 32 бит, значит, версия 32-разрядная, а если 64 бит, то 64-разрядная.

Установить 64-разрядную версию Google Chrome на Android можно независимо от модели и марки устройства, которым вы пользуетесь. Основное условие – свежая версия Android и минимум 8 ГБ оперативной памяти. Если оперативки будет больше, это пойдёт только в плюс. А вот если её достаточно, но сам аппарат работает на базе более старой версии операционной системы, ничего не получится, и вам и дальше придётся пользоваться 32-битной версией Chrome.

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