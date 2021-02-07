Google выпустила внеплановое обновление Chrome, которое нужно установить всем

Chrome – это один из самых часто обновляемых сервисов Google. Каждые два месяца поисковый гигант выпускает очередную версию фирменного браузера, которая содержит целый ворох новых функций, вспомогательных инструментов и защитных функций. Их наполнение оказывается настолько богатым, что пользователей даже не приходится убеждать в необходимости обновиться. Однако время от времени Google приходится выпускать экстренные апдейты, которые мало того, что выходят вне плана, так ещё и не включают в себя ни единого нововведения. Вот их-то поисковому гиганту и приходится пиарить как следует, ведь от таких обновлений зависит безопасность пользователей.

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На этой неделе Google выпустила внеплановый патч безопасности для Google Chrome. Он имеет номер сборки v88.0.4324.150 и исправляет критическую уязвимость, которая позволяла взломать браузер переполнением буфера с использованием движка Javascript Chrome V8.

Уязвимости в Google Chrome

Google предпочла не раскрывать всех подробностей об уязвимости, которая обнаружилась в Chrome, а также не стала описывать методику взлома. В конце концов, до момента установки обновления с исправлением пользователи браузера остаются в опасности, а значит, придавать огласке столь чувствительную информацию явно не стоит.

Обычно Google старается исправлять уязвимости в своих приложениях и сервисах ещё до того, как они станут известны широкому кругу хакеров и интернет-мошенников. Однако в случае с брешью, о которой идёт речь, всё получилось наоборот. К моменту исправления в версии Chrome v88.0.4324.150 о ней уже знали достаточно много злоумышленников, а потому, как заявляют в Google, обновление браузера является строго обязательным для всех пользователей.

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Несмотря на то что вам, скорее всего, ни о чём не говорит ни название движка, ни сама суть уязвимости, очевидно, что пренебрегать установкой обновления не стоит. В конце концов, если сама Google рекомендует обновиться, чтобы обеспечить безопасность собственных данных, скорее всего, лучше подчиниться, тем более что с вас всё равно не убудет.

Как обновить Google Chrome

Если вы пользуетесь Chrome на Android, просто перейдите по этой ссылке и скачайте обновление, если не сделали этого ранее, либо, если у вас не включена функция автообновления приложений. А вот для пользователей десктопной версии браузера существует другой, но оттого не менее лёгкий способ:

Запустите Google Chrome у себя на компьютере;

Откройте контекстное меню (три точки в правом углу);

Нажмите на кнопку «Обновить» в самом верху;

Дождитесь установки обновления для браузера.

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Установка последнего обновления Google Chrome действительно обязательна, раз даже Google сочла необходимым оповестить всех о том, что уязвимость, обнаруженная в браузере, активно применяется хакерами для взлома пользователей.

Обычно поисковый гигант не позволяет себе таких сантиментов, предпочитая уверять клиентскую аудиторию и исследователей в области кибербезопасности в том, что брешь была исправлена ещё до того, как ей успел кто-то воспользоваться. Но эта ситуация – иная. Стало быть, не пренебрегайте патчем и установите его на всех своих устройствах.