Google запустила приложение для Android для медицинских исследований

Вы удивитесь, когда узнаете, сколько не связанных друг с другом проектов параллельно развивает Google. Самые пристойные компания запускает от своего имени, а всю дичь сваливает на дочерние стартапы и бизнес-инкубаторы, как она сама их называет. Но если курс по обучению детей программированию, запуск собственного VPN-сервиса или попытка создать бесплатный аналог SMS в принципе заслуживают уважения, то вот выпуск приложений-клонов TikTok с отличающимся по ориентации контентом сложно назвать хоть сколь-нибудь полезной инициативой. В отличие от программы медицинских исследований.

Google запустила в России Play Pass — подписку на приложения и игры из Google Play

Google запустила приложение Health Studies для Android. Его предназначение состоит в исследовании состояния здоровья пользователей. Приложение будет собирать информацию об их активности, проводить тестирование, устраивать эксперименты и на основе полученных данных формировать определённую статистику. Предполагается, что направления исследований будут меняться на постоянной основе. То есть сроки их проведения фиксированы. Однако по истечении одного исследования будет сразу же запускаться другое.

Как принять участие в исследовании COVID-19

Приложению Health Studies (скачать apk) требуется ряд системных привилегий, без которых оно не сможет правильно функционировать. В рамках исследования респираторных заболеваний ему требуется доступ к вашей физической активности и службам геолокации. Но если с геолокацией в принципе всё понятно, то, что касается физической активности, то здесь есть вопросы. Если предположить, что я не использую фитнес-трекеров, единственный тип данных, который сможет получить приложение, будет количество пройденных шагов. Возможно, на это и был расчёт, но мне сложно однозначно судить о пользе этой информации для исследований.

Замена Android? Google просит разработчиков помочь ей развивать Fuchsia OS

Первое и единственное исследование, которое сейчас проводится, — это исследование респираторных заболеваний, таких как грипп и COVID-19. Принять в нём участие официально могут только жители США, но я указал, что живу в Калифорнии, вбил какой-то левый адрес и система меня пропустила. Затем мне было предложено пройти два несложных теста, рассказав о своих заболеваниях, условиях проживания и частоте контактов с посторонними людьми, которые могли бы спровоцировать заражение COVID-19. При этом вопросов о гриппе почему-то не было.

Приложения для медицинских исследований

Похоже ли это на настоящее исследование? Ну, если честно, то не очень. Я знаю, как проводит исследования Apple, предлагая участникам экспериментов попользоваться приложениями для измерения давления, определения непроизвольных падений и т.д., и это можно назвать интересным мероприятием. Прохождение же тестов, на мой взгляд, выглядит достаточно скучно и безынтересно. Поэтому думаю, что если Google не предложит каких-то новых сценариев, достаточно добровольцев она не наберёт.

Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и исследования здоровья на Android имеют большое будущее. В конце концов, смартфоны – это отличный способ собирать информацию, который куда более эффективен, чем проведение опросов и традиционные медицинские исследования. Они помогают расширить выборку, привлекая к экспериментам миллионы человек одновременно. Поэтому, кстати, я отвечал на все вопросы честно, за исключением домашнего адреса. Надеюсь, что мой опыт борьбы с COVID-19 поможет Google, а потом – кому-нибудь ещё.