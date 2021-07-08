Google запустила в России Android-приложение для заработка на опросах

Наверное, вам, как и мне, неоднократно попадалась реклама о способах лёгкого заработка в интернете. Но, несмотря на то что в призывы «мамочек в декрете» присоединиться к ним и получать без напряга 50-100 тысяч рублей в месяц никто не верит, способы немного заработать на карман действительно существуют. Один из них предлагает – кто бы вы думали – Google. Сразу предупреждаю: миллионы там вы не заработаете, да и потратить полученное сможете только в Google Play. Но ведь это лучше, чем ничего. Не так ли?

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Google запустила в России свой сервис Google Opinion Rewards, или по-простому «Google Опросы». Его предназначение сводится к тому, чтобы привлечь пользователей Android к прохождению опросов на различные темы. Само собой, не бесплатно. За большинство опросов Google начисляет вознаграждение.

Как зарабатывать на опросах

К сожалению, заработанные на опросах деньги нельзя вывести себе на банковскую карту, но зато ими можно воспользоваться для оплаты покупок в Google Play. Это могут быть не только приложения, но и электронные книги, фильмы, музыка и вообще всё, что представлено на площадке.

Присоединиться к опросам очень просто:

Скачайте приложение «Опросы» из Google Play;

Запустите приложение и пройдите авторизацию;

Заполните свой профиль, чтобы повысить релевантность опросов;

Получите и пройдите первый тестовый опрос и ждите новых.

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Но, прежде чем вы перейдёте к прохождению опросов, приложение потребует у вас разрешения на доступ к местоположению. Таким образом Google хочет повысить релевантность опросов, учитывая места, которые вы посещаете, потенциально интересные вам заведения и многое другое на основе вашей геолокации.

Опросы, которые предлагается пройти в приложении, чаще всего не имеют как таковой личностной привязки, но очень субъективны. Например, мой первый опрос касался моих предпочтений в еде. Очевидно, Google пыталась выяснить, что я люблю поесть, где покупаю себе продукты, чтобы на основе этих данных предлагать мне новые опросы.

Платные опросы в интернете каждый день

Казалось бы, в чём вообще выгода для Google от этих опросов? Но на самом деле выгода очень большая:

Понятное дело, что вопросы, на которые вы отвечаете, касаются конкретно вас и ваших близких. Значит, Google сможет использовать полученные данные в рекламе и рекомендациях, которые будут выдаваться вам впредь в интернете. Фактически, соглашаясь на такого рода опросы, вы добровольно помогаете Google повышать релевантность рекламы, которую вы видите.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Google платит за опросы. Деньги там, прямо скажем, не аховые. По моему опыту, это 10-20-30 рублей за опрос в зависимости от его сложности и продолжительности. Но иногда попадаются и более дорогие варианты, когда платят по 50 и даже 100 рублей. Правда, их будет максимум 2-3 штуки в день, а то и меньше.

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Сначала я хотел порекомендовать этот способ заработка школьникам и неработающим студентам, у которых обычно нет денег на то, чтобы покупать платный софт в Google Play. Но потом вспомнил, что для участия нужно быть совершеннолетним. Это проверяется при авторизации через учётную запись Google, потому что слежка за детьми запрещена законодательно.

Так что же, стоит проходить эти опросы? Ну, на самом деле лично я этим заниматься не буду, потому что мне банально лень. Но ведь вам же доводится проходить какие-то опросы при использовании других приложений, не так ли? А тут за это ещё и платят. Поэтому как способ заработать копеечку на оплату подписки или электронной книжки он вполне годится.