«Грокипедия» Илона Маска: зачем миллиардеру нужна своя онлайн-энциклопедия с ИИ на замену Википедии

Каждый пользователь знает, что Википедия является свободной энциклопедией и вносить правки в ее статьи может любой желающий. Вроде это и хорошо, но с другой стороны некоторые факты могут искажаться. Или трактоваться в ту или иную пользу. С этим же несогласен Илон Маск: миллиардер предлагает создать онлайн-энциклопедию с ИИ на основе Grok, которая будет объективнее людей.

В ходе недавнего подкаста предприниматель объявил о разработке нового проекта на базе чат-бота Grok от компании xAI. По его словам, ИИ-редактор станет управлять новой онлайн-энциклопедией Grokipedia. Он будет автоматически анализировать информацию из интернета, находить несоответствия и корректировать их. По словам Маска, Grok способен сохранить при этом качественные статьи.

Wikipedia предлагает много великолепного контента, но он не лишён ошибок и предвзятостей. Grok способен всё это почистить.

Конфликт с Википедией у Маска начался ещё в 2022 году, когда статью о слове «Рецессия» отредактировали 180 раз за неделю. Позже он поспорил с основателем Wikipedia Джимми Уэйлсом об общественной позиции платформы. Даже собственная страница Маска, имеющая статус «хорошей публикации», не нравится предпринимателю.

Кроме того, Wikipedia отказалась от генерации статей из-за репутационных рисков. К тому же, искусственный интеллект сам способен вносить искажения в информацию, но не всегда корректно отвечает на сложные вопросы. Как вы думаете: сможет ли Grokipedia Илона Маска избежать тех же проблем, за которые критикуют Wikipedia, и сохранить беспристрастность?