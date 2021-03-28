Гугл Ассистент включается сам по себе. Как исправить

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Иван Кузнецов 0

Если у вас Android, скорее всего вы так или иначе пользуетесь Гугл Ассистентом. Несмотря на обилие голосовых помощников, доступных на этой платформе, собственное решение Google не имеет аналогов по функциональности и удобству реализации. Другое дело, что даже оно не лишено недостатков. Но если с синтезированным голосом в принципе можно смириться, то вот с самопроизвольными активациями, когда Ассистент слышит фразу, похожую на «Окей, Google», и включается сам по себе, — куда сложнее. Хорошо, что Google знает, как исправить это недоразумение.

Google Assistant

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Разработчики поискового гиганта решили сократить количество ошибочных активаций Гугл Ассистента из-за неверной интерпретации команд или случайных выражений, которые даже не адресованы ему. Для этого была задействована технология федеративного обучения.

Google Assistant сам включается

Гугл Ассистент

Гугл хочет исключить случайные срабатывания ассистента

Суть федеративного обучения состоит в том, чтобы записать и проанализировать как можно больше команд-активаторов от пользователей Ассистента, найти отличия в ложных и в дальнейшем применить это знание в его алгоритмах. В перспективе это позволит избежать случайных срабатываний и улучшить продукт.

Google планирует развивать алгоритмы распознавания в двух направлениях:

  • Исключить ошибочные распознавания команд, которые не имеют отношения к «Окей, Google» или «Привет, Google». Бывает, что ассистент включается автоматически, когда слышит выражения, примерно совпадающие с триггерами по произношению.
  • Исключить запуск в ситуациях, когда пользователь действительно произносит слова, формирующие фразу-триггер, но она звучит вне контекста активации Ассистента. Ведь слова, которые он использует для включения голосового помощника, — общеупотребительны, и могут звучать в обычной речи.

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Чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей, их голосов и личных данных, Google приняла решение обрабатывать их речь локально. То есть интерпретация команд происходит на самом устройстве, а на сервера Google отправляется лишь пакет хэшированных данных, который анализируют специальные алгоритмы, хотя нередко в таких исследованиях принимают участие и люди.

Гугл Ассистент подслушивает

ассистент

Федеративное обучение поможет сделать Google Assistant лучше

Такой пакет включает в себя только общий набор сведений о речевых особенностях говорящего и, что самое главное, — омофонических отступлениях от выражения-триггера. Проще говоря, вы можете сказать: «Окей, Дудл», Гугл Ассистент запишет это, алгоритмы проанализируют фразу, поймут, что речь не шла про голосового помощника, и исключат её из числа подходящих для активации.

Если вы не хотите участвовать в исследовании и повышении качества работы Гугл Ассистента, никто вас не заставит. Google просто добавила в настройки голосового помощника специальную надстройку, активация которой позволяет принять участие в федеративном обучении. Если вы сделаете это, голосовые записи смогут собираться в пассивном режиме, шифроваться, и затем отправляться на сервера Google, где будут храниться до 63 дней.

Google представила приложение-переводчик для Google Ассистента. Что это и как работает

Судя по всему, Google отбирает к участию в исследовании далеко не всех пользователей. Во всяком случае, у меня в настройках такой функции не появилось. Поэтому, скорее всего, инициатива компании находится на ранней стадии развития, а значит, ждать сиюминутных результатов не стоит. То есть, если вы сталкиваетесь с неверной интерпретацией ассистентом ваших команд, которые, возможно, даже адресованы не ему, можно рассчитывать на исправление только в долгосрочной перспективе.

На данный момент Google не предлагает рядовым пользователям возможности обучить Ассистента правильно интерпретировать похожие на «Окей, Google» команды в режиме «здесь и сейчас». Максимум, что вам позволено сделать, — это удалить записи ваших разговоров, которые голосовой помощник случайно записал в момент ошибочного срабатывания. Просто перейдите по этой ссылке, пройдите авторизацию и удалите все нежелательные фразы, либо просто попросите самого ассистента удалить обращения за последнюю неделю или месяц.

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