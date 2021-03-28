Гугл Ассистент включается сам по себе. Как исправить

Если у вас Android, скорее всего вы так или иначе пользуетесь Гугл Ассистентом. Несмотря на обилие голосовых помощников, доступных на этой платформе, собственное решение Google не имеет аналогов по функциональности и удобству реализации. Другое дело, что даже оно не лишено недостатков. Но если с синтезированным голосом в принципе можно смириться, то вот с самопроизвольными активациями, когда Ассистент слышит фразу, похожую на «Окей, Google», и включается сам по себе, — куда сложнее. Хорошо, что Google знает, как исправить это недоразумение.

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Разработчики поискового гиганта решили сократить количество ошибочных активаций Гугл Ассистента из-за неверной интерпретации команд или случайных выражений, которые даже не адресованы ему. Для этого была задействована технология федеративного обучения.

Google Assistant сам включается

Суть федеративного обучения состоит в том, чтобы записать и проанализировать как можно больше команд-активаторов от пользователей Ассистента, найти отличия в ложных и в дальнейшем применить это знание в его алгоритмах. В перспективе это позволит избежать случайных срабатываний и улучшить продукт.

Google планирует развивать алгоритмы распознавания в двух направлениях:

Исключить ошибочные распознавания команд, которые не имеют отношения к «Окей, Google» или «Привет, Google». Бывает, что ассистент включается автоматически, когда слышит выражения, примерно совпадающие с триггерами по произношению.

Исключить запуск в ситуациях, когда пользователь действительно произносит слова, формирующие фразу-триггер, но она звучит вне контекста активации Ассистента. Ведь слова, которые он использует для включения голосового помощника, — общеупотребительны, и могут звучать в обычной речи.

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Чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей, их голосов и личных данных, Google приняла решение обрабатывать их речь локально. То есть интерпретация команд происходит на самом устройстве, а на сервера Google отправляется лишь пакет хэшированных данных, который анализируют специальные алгоритмы, хотя нередко в таких исследованиях принимают участие и люди.

Гугл Ассистент подслушивает

Такой пакет включает в себя только общий набор сведений о речевых особенностях говорящего и, что самое главное, — омофонических отступлениях от выражения-триггера. Проще говоря, вы можете сказать: «Окей, Дудл», Гугл Ассистент запишет это, алгоритмы проанализируют фразу, поймут, что речь не шла про голосового помощника, и исключат её из числа подходящих для активации.

Если вы не хотите участвовать в исследовании и повышении качества работы Гугл Ассистента, никто вас не заставит. Google просто добавила в настройки голосового помощника специальную надстройку, активация которой позволяет принять участие в федеративном обучении. Если вы сделаете это, голосовые записи смогут собираться в пассивном режиме, шифроваться, и затем отправляться на сервера Google, где будут храниться до 63 дней.

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Судя по всему, Google отбирает к участию в исследовании далеко не всех пользователей. Во всяком случае, у меня в настройках такой функции не появилось. Поэтому, скорее всего, инициатива компании находится на ранней стадии развития, а значит, ждать сиюминутных результатов не стоит. То есть, если вы сталкиваетесь с неверной интерпретацией ассистентом ваших команд, которые, возможно, даже адресованы не ему, можно рассчитывать на исправление только в долгосрочной перспективе.

На данный момент Google не предлагает рядовым пользователям возможности обучить Ассистента правильно интерпретировать похожие на «Окей, Google» команды в режиме «здесь и сейчас». Максимум, что вам позволено сделать, — это удалить записи ваших разговоров, которые голосовой помощник случайно записал в момент ошибочного срабатывания. Просто перейдите по этой ссылке, пройдите авторизацию и удалите все нежелательные фразы, либо просто попросите самого ассистента удалить обращения за последнюю неделю или месяц.